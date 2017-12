Traģiskie Ziemassvētki: Ugunsgrēkos iet bojā vairāki cilvēki

Aizvadītajās Ziemassvētku brīvdienās, laika posmā no šī gada 23. decembra plkst. 6.30 līdz 27.decembra plkst. 6.30, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 172 izsaukumus, no kuriem 75 bija uz ugunsgrēkiem, 76 uz glābšanas darbiem, bet 21 izsaukums bija maldinājums.

Sestdien plkst. 7.24 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Dagdas novada Bērziņu pagastu, kur ugunsgrēks bija izcēlies divstāvu dzīvojamā mājā. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ēkā izveidojies liels piedūmojums un tā deg 30m2 platībā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks. Plkst. 12.27 ugunsgrēks tika likvidēts.

Savukārt otrdien plkst. 4.09 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Daugavpils novada Līksnas pagastu, kur dega pirts. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka ar atklātu liesmu 20m2 platībā deg pirts ēkā. Ugunsgrēkā gāja bojā cilvēks. Plkst. 7.37 ugunsgrēks tika likvidēts.

Bet svētdien plkst. 8.37 VUGD saņēma izsaukumu uz Krustpils ielu Mežāres pagastu, kur divstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī bija degušas sadzīves mantas 0,5m2 platībā. Ugunsgrēks tika likvidēts pirms VUGD ierašanās, bet tajā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Cilvēku neapdomība ir viens no galvenajiem iemesliem cilvēku bojāejai ugunsgrēkos - lielu daļu šo traģisko nelaimju varēja novērst, ja vien tiktu ievērotas ugunsdrošības prasības. Tā bija arī šajos gadījumos, kad visticamāk ugunsgrēki izcēlās no neuzmanīga apiešanās ar uguni un apkures iekārtu ekspluatācijas noteikumu pārkāpums.

Aizvadītajās svētku brīvdienās vairāki ugunsgrēki izcēlās tieši no bez uzraudzības atstātām degošām svecēm un šajos ugunsgrēkos cieta vairāki cilvēki.

Sestdien plkst. 13.52 tika saņemts izsaukums uz Laboratorijas ielu Rīgā, kur iedzīvotāji informēja, ka redz, ka kaut kas deg pretējās mājas logā. Ugunsdzēsējiem glābējiem ierodoties konstatēts, ka piecstāvu dzīvojamās mājas trešā stāva dzīvoklī deg loga rāmis, palodze un aizkari 3m2 platībā. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotā dzīvokļa izglāba vienu cilvēku, kurš tika nodots NMPD mediķiem. Ugunsgrēks tika likvidēts plkst. 14.27.

Plkst. 21.49 VUGD saņēma izsaukumu uz Strādnieku ielu Daugavpilī, kur piecstāvu dzīvojamās mājas otrā stāva dzīvoklī bija aizdedzies adventa vainags 0,2m2 platībā. Plkst. 22.05 ugunsgrēks tika nodzēsts.

Svētdien plkst. 18.35 tika saņemts izsaukums uz Duntes ielu Rīgā, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju, bija redzami dūmi. Ierodoties notikuma vietā ugunsdzēsēji glābēji konstatēja, ka sešpadsmitstāvu mājas divpadsmitā stāva dzīvoklī dega eglīte, sveces un sadzīves mantas 3m2 platībā. Plkst. 19.19 ugunsgrēks tika likvidēts.

Svētdienas naktī plkst. 23.28 ugunsdzēsēji glābēji steidzās uz Ausekļa prospektu Ogrē, kur bija izcēlies ugunsgrēks. Ierodoties notikuma vietā konstatēts, ka no daudzstāvu dzīvojamās mājas dzīvokļa nāk melni dūmi. Ugunsdzēsēji glābēji no piedūmotajām telpām izglāba četrus cilvēkus, no kuriem trīs bija cietuši un nodoti NMPD mediķiem. Līdztekus glābēji no ēkas evakuēja 15 cilvēkus. Ugunsgrēkā 4m2 platībā dega sadzīves mantas un plkst. 1.06 ugunsgrēks tika likvidēts.

VUGD atgādina, ka, lai no aizdegtas sveces neizceltos ugunsgrēks, tās nedrīkst atstāt bez uzraudzības pat ne uz īsu brīdi un, dodoties prom no telpas vai pirms gulētiešanas, ir jāpārliecinās, ka sveces ir nodzēstas! Šobrīd adventa vainagi un eglītes ir ļoti sausas - to aizdegšanos var izraisīt ne tikai atklāta liesma, bet arī degošas sveces radītais karstums, tāpēc VUGD aicina sveces adventes vainagos un eglītēs šobrīd vairāk nededzināt.