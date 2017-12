Latvijā populāri mūziķi rīkos grandiozu koncertu, lai palīdzētu onkoloģijas slimniekiem

2018.gada 30.janvārī "Arēnā Rīga" norisināsies mūziķu iniciatīvas grupas un "Ziedot.lv" kopīgi rīkotais vērienīgais labdarības koncerts "Vienoti par iespēju", kas tiek rīkots onkoloģijas slimnieku atbalstam.

Jau tagad dalību koncertā apstiprinājuši daudzi pazīstami mākslinieki: grupas „Tumsa”, „Pienvedēja piedzīvojumi”, „Dzelzs Vilks”, „Musiqq”, „Putnu balle”, „FrancoFranco”, Satellites.lv, dziedātāji Jānis Stībelis, Aija Andrejeva, Fēlikss Ķiģelis, Ivo Fomins, GoranGora u.c.

Koncerta dalībnieku saraksts tiek papildināts.

„Aicinām ikvienu iegādāties biļetes uz koncertu, lai atbalstītu tos onkoloģijas slimniekus, kuriem pašlaik visvairāk ir nepieciešama materiālā palīdzība, ko viņi nesaņem no valsts. Tāds arī ir koncerta mērķis - savākt līdzekļus viņu ārstēšanai,” pauž koncerta organizatoru pārstāvji.

„Tas var skart un diemžēl arī skar gandrīz katru no mums. Jebkura onkoloģiskā saslimšana prasa spēku, izturību un milzīgus finanšu līdzekļus, lai cilvēkam būtu iespēja ar to cīnīties. Šis koncerts sniegs iespēju turpināt cīņu tiem cilvēkiem, kuri bez mūsu atbalsta to nevar darīt. Mēs visi kopīgi gribam pateikt milzīgu paldies visiem tiem cilvēkiem, kuri palīdzēja un atbalstīja Valteru. Un mums ir iespēja palīdzēt vēl daudziem citiem!” tā par koncertu stāsta idejas autors, grupas „Tumsa” taustņinstrumentālists Dāvis Ābrams.

„Mākslinieki un mūziķi aktivizējās cīņai pret vēzi, atbalstot savu kolēģi Valteru Frīdenbergu, taču šādu cilvēku, kam neatliekami ir nepieciešama palīdzība, šobrīd ir vairāk nekā trīsdesmit, un tieši viņu ārstēšanai tiks izlietoti no koncerta biļetēm gūtie ieņēmumi,” uzsver „Ziedot.lv” vadītāja Rūta Dimanta.

Koncerta laikā plānots atvērt īpašu ziedojumu tālruni, tāpat būs iespēja ziedot, pērkot koncerta biļeti, un to varēs izdarīt arī speciāli izveidotā projektā Ziedot.lv mājaslapā.

Biļetes uz koncertu var iegādāties www.ekase.lv. Biļešu cena: 5 - 25 EUR.