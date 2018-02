Par godu Olgas Dreģes 80. dzimšanas dienai tiks rīkoti vērienīgi jubilejas koncerti  

«Es jau smejos, ka vienmēr, kad esmu prom no Latvijas, šeit kaut kas notiek – vai kāds demisionējis, vai valdība mainījusies... Tikko atgriezos no viesizrādēm Īrijā un esmu satriekta par to, kas noticis Latvijā. Man gan nav bijis laika iedziļināties, tāpēc neatļaušos komentēt, bet – tas atstāj iespaidu...» saka tautā mīlētā teātra un kino aktrise Olga Dreģe.

«Uz aktieri viss atstāj iespaidu, pilnīgi viss, tāpēc savā jubilejas vakarā man gribētos vienkārši atskatīties uz visām patiesībām, ar kurām esmu augusi un dzīvojusi. Tās visas jau ir izteiktas gudros vārdos - dzejā,» saka Olga Dreģe un lūdz, lai Dieviņš dod dzimšanas dienu sagaidīt un spēku izturēt.

Dailes teātra aktrise Olga Dreģe savu 80. dzimšanas dienu svinēs 1. martā, un šim dzīves notikumam par godu tiks rīkoti vērienīgi jubilejas koncerti, kuros piedalīsies arī vairāki mākslinieces skatuves un kinoekrāna partneri - Baiba Indriksone, Ausma Kantāne, Lolita Cauka, Lidija Pupure, Diāna Zande, Jānis Paukštello, Juris Strenga, Gundars Āboliņš, Uldis Dumpis, kā arī kinorežisors Jānis Streičs, jauniešu koris Balsis un bērnu ansamblis Knīpas un knauķi, kurā dzied aktrises mazdēls Justs. Šobrīd izziņoti jau 12 koncerti visā Latvijā, un katrā pilsētā viesu sastāvs būs mainīgs. Pirmie divi koncerti - 1. un 2. martā Rīgā, VEF kultūras pilī - ir jau pilnībā izpārdoti, tāpēc 25. maijā tur ieplānots papildkoncerts.

«Olga, turamies!» tikšanās laikā ar mediju pārstāvjiem aicina pazīstamais rakstnieks un publicists Ēriks Hānbergs, kuru duetā ar Dailes teātra aktrisi Aiju Dzērvi jubilāre pieaicinājusi kā koncertu vadītājus. «Es neesmu gluži no malas, jo Olga ir spēlējusi visos trijos režisora Kārļa Auškāpa iestudējumos, kas veidoti pēc maniem stāstiem - Pirmā grēka līcis, Plikie un pusplikie un Ērtas dzīvošanas mirklīši,» paskaidro Ēriks Hānbergs, uzsverot, ka citas dāmas, svinot apaļas jubilejas, savus gadus noklusē, bet Olga Dreģe lepni paziņo, ka viņai ir astoņdesmit, un tas sabiedrībā atbalsojas ar skaļiem aplausiem un mīlestības pilniem aicinājumiem: «Brauciet arī pie mums, jūs esat mūsējā!...»

Aktrise Aija Dzērve atzīst, ka jūtas ļoti pagodināta vadīt šos jubilejas koncertus, jo par Olgu Dreģi fano jau kopš bērnu dienām. «Man ir bijusi tā laime kopā ar viņu spēlēt arī Sanfrancisko un Londonā, un, pieredzējusi vēl Smiļģa laikus, Olga jaunajiem aktieriem spēj dot zelta graudu vērtus padomus.»

Aktieris Jānis Paukštello atklāj, ka abi ar Olgu šajos koncertos dziedās duetus, un viena dziesma abu izpildījumā piedzīvos pirmizrādi - tā būs Raimonda Paula Mežā būdiņu tev celšu. «Olga nekad ne par ko nežēlojas un savu mīlestību dāvā tik dāsni, ka viņu var tikai apbrīnot. Un nu viņai būs tik daudz koncertu, ka arī jūs visi Olgu varēsiet apmīļot,» saka Jānis Paukštello, vēlot savai kolēģei to pašu, ko vēlējis, kā pats saka, arī saviem labvēļiem Maestro Raimondam Paulam un kinorežisoram Jānim Streičam - nodzīvot līdz simt gadiem! «Jo es tad akurāt būšu nodzīvojis līdz astoņdesmit sešiem!»

«Es gribu nomierināt skatītājus - tie nebūs nekādi koncerti,» uzsver jubilāre, paskaidrojot, ka tā būs vakarēšana, kā viņas bērnībā, kā viņas jaunībā. «Vakarēšana, atskatoties uz pavadīto laiku, jo - laiks nežēlīgi projām rit, un mēs ritam no laika projām. Un es tajā skaitā... Es skumstu līdzi katram, kas savu laiku šeit jau beidzis, un zinu, ka es arī jau esmu tajā rindā. Tāpēc ar prieku pavakarēšu, bet pēc tam gan ceru atlaist sirmus matus un izbaudīt mieru. Jā, es esmu nolēmusi, ka sievietei manos gados ir jāapklust.» Jānis Paukštello gan iebilst, ka viņiem vēl jāsagaida viņa 86, uz ko aktrise mīļi nosmej: «Jā, Jāni, es tevis dēļ dzīvošu līdz simts!»