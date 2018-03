APRITĒ: Muzikāli suvenīri no Vīnes

«Šī programma ir saistīta ar Vīni, jo šī pilsēta ir gan klavieru trio, gan vispār visas kamermūzikas šūpulis. Sākot ar Haidnu, kurš uzrakstījis ap piecdesmit klavieru trio, un turpinot ar Mocartu, Bēthovenu, Šūbertu un Brāmsu, kuri visi ir radījuši klavieru trio žanra šedevrus,» saka vijolniece Magdalēna Geka.

Ar koncertu Suvenīri no Vīnes, kurā tiks izpildīts Bēthovena sestais trio Mibemol mažorā op.70 n.2 un Šūberta 2. klavieru trio Mibemol mažorā op. 100, viņa svētdien, 25. martā, pulksten 16 kopā ar savu Trio Sōra - čellisti Anželu Legazu (Francija) un pianisti Polīnu Šenē (Francija) - būs uz Ventspils kultūras centra skatuves.

«Bēthovena sestais trio Mibemol mažorā op.70 n.2 komponēts vienlaicīgi ar viņa slavenākajām piekto un sesto simfoniju. Trio dzirdamas vairākas horvātu tautas melodijas, un tas pazīstams ar neparasto ievadu antīkajā stilā. Interesanti arī, ka šajā trio nav īstas bēthoveniskas lēnās daļas, bet gan dzirdama gavote ar variācijām. Savukārt Šūberta 2. trio Mibemol mažorā op. 100 ir mūsu šīpavasara hits kā Ravela trio pagājušogad. To kopš janvāra esam atskaņojušas jau septiņas reizes, tostarp arī divreiz festivālā Nantē Trakā diena, kur piecās dienās notiek ap trīssimt koncertu. Šis apjomīgais trio (ap 45 minūtēm) ir īpaši pazīstams ar smeldzīgo lēno daļu, kuru daudzi cilvēkitpazīst no Stenlija Kubrika filmas Barijs Lindons,» stāsta vijolniece Magdalēna Geka. Starp citu, kopš februāra talantīgajai mūziķei ir iespēja spēlēt brīnišķīgu 1697. gadā izgatavotu Džuzepes Gvarnēri vijoli, ko laipni aizdevis mūzikas instrumentu fonds no Šveices.

Taujāta par Trio Sōra šīs sezonas aktuālākajiem muzikālajiem notikumiem, Magdalēna Geka atteic, ka trio ir kļuvis par Eksanprovansas festivāla HSBC bankas laureātiem, turklāt ir pirmais trio kopš 2007. gada, jo parasti šo balvu piešķir stīgu kvartetiem. Šī balva dod iespēju koncertēt Eksanprovansas festivālā, kā arī viņu sadarbības partneru sezonās Lilles un Bordo operās. «Rudenī divreiz bijām Ņujorkā, kur iekļuvām Young Concert Artists konkursa pusfinālā, bet uzreiz pēc tam debitējām BBC 3 radio tiešajā ēterā un Londonā Saint John”s Smith Square. Šobrīd gatavojamies konkursam Melburnā Austrālijā, kur esam astoņu atlasīto trio vidū. Šis konkurss notiks jūlijā, bet uzreiz pēc tam dosimies uz ļoti prestižo Verbjē (Verbier) festivālu Šveicē, kur būsim viens no diviem akadēmijas rezidences ansambļiem,» stāsta Magdalēna Geka. Viņa atklāj, ka konkrētu plānu muzicēt Latvijā Trio Sōra šobrīd nav, bet viņa cer, ka tas mainīsies. «Bet atpakaļ Ventspilī es būšu oktobra beigās - uz Ventspils kamermūzikas dienām, ko organizēju kopā ar Ventspils mūzikas vidusskolu. Ļoti ceru, ka 2019. gadā uz šo festivālu varēšu atvest arī savu Trio Sōra īpašā franču mūzikas programmā.»

***

KLAVIERU TRIO SŌRA

• izveidojās 2015. gadā, kad trīs Parīzes konservatorijas studentes - Magdalēna Geka, Anžela Legaza un Polīna Šenē - satikās, kopīgās vēlmes spārnotas profesionāli spēlēt kamermūziku

• pasaulē viņas jau pazīstamas ar īpaši spēcīgo osmozi uz skatuves un reti sastopamu muzikālo jūtīgumu, ko ietekmējis viņu atšķirīgais kultūras mantojums, kas nācis no Latvijas, Itālijas, Basku zemes un Francijas

• talantīgās meitenes studē prestižajā Karalienes Elizabetes Mūzikas kapelā, kur mācās pie slavenā Artemis stīgu kvarteta, kā arī Parīzes Nacionālajā Mūzikas un dejas konservatorijā studē maģistrantūrā kameransamblī pie profesores Klēras Dezēras

• trio galvenais padomdevējs ir franču kvarteta Ebène bijušais altists Matjē Erzogs