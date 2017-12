Daugavpils teātrī norisināsies Jaungada koncerts

29. un 30.decembrī Daugavpils teātri norisināsies Jaungada koncerts.

Jaungada koncerts Daugavpils teātrī tiek rīkots jau otru gadu pēc kārtas, padarot to par vēl vienu teātra tradīciju. Šogad Jaungada koncerts apvienos ne tikai jau iemīļotos muzikālos numurus, bet arī sola pārsteigt ar jaunām balsīm uz šīs skatuves. Skatītājiem jau pazīstamie talantīgie solisti no Latvijas, Polijas un Baltkrievijas izpildīs spilgtākos numurus no Daugavpils teātra muzikālajām izrādēm. Savukārt pirmo reizi uz Daugavpils teātra skatuves kāps dziedātāja Kristīna Zaharova (pseidonīms Mishelle), kura vairākkārt ir piedalījusies festivālos un konkursos Latvijā un ārzemēs, tajā skaitā arī Eirovīzijas atlasē.

Neviens Daugavpils teātra muzikālais iestudejums nebūtu iespējams bez dejām, un Jaungada koncerts nebūs izņēmums. Koncerta muzikālos numurus papildinās iespaidīga horeogrāfija Daugavpils teātra dejotāju trupas izpildījumā.

Spilgtu emociju kaleidoskops, dzirkstošs prieks un mūzika, Jauno gadu sagaidot Daugavpils teātrī!