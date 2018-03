Septiņas odziņas aktīvās atpūtas cienītājiem!

Visdažādāko veidu velosipēdi, motocikli, jahtas, laivas, preces sportam, makšķernieku un mednieku piederumi, sacensības un vēl, un vēl… – tas viss jau no 23. līdz 25. martam izstādē "Atpūta un sports 2018" Ķīpsalā!

Vai tā būs vērtīga informācija, kāds jaunatklājums, izdevīgs pirkums vai aizraujošas sacensības - ikviens Ķīpsalā atradīs sev ko noderīgu un interesantu. Lai plašajā piedāvājumā neapjuktu, lūk, - septiņas odziņas, ko nepalaist garām!

Tricikls Latvijas simtgadei

Pamatīgs un spēcīgs, gluži kā Latvijas zeme, ir Latvijas simtgadei veltītais tricikls, kas tikko izripojis no motodarbnīcas “Tanders”. Spēkrats veidots uz 1987. gada “Harley-Davidson” motocikla bāzes, pilnībā atjaunots un pārveidots par triciklu. Dzelzs rumakam ir veikta pārbūves reģistrācija, un tas ir pilnībā gatavs braukšanai!

Latvijā darināta koka kanoe

Aplūko pievilcīgu, pašdarinātu koka kanoe laivu! Tā ir izgatavota no 6 mm bieziem, 2 cm platiem un 6 m gariem dēļiem. Kanoe garums ir 5,3 m, platums - 1 m, svars - 28 kg, bet kravnesība - 320 kg. Laivu savam priekam ir izgatavojis jūrnieks Jurijs Ņečiporenko, kurš strādā par glābēju uz kuģa Ziemeļu jūrā.

Sēdi uz moča, bet vadi laivu!

Vai vari iedomāties, ka laivu var vadīt ar .... ūdensmotociklu?! Izrādās - var gan! Pirmoreiz Baltijā būs apskatāmas ar ūdensmotociklu vadāmas laivas! Francijā ražotajām laivām “Sealver” nav motora - atliek vien iebraukt ar spēkratu laivas aizmugurējajā daļā, to nofiksēt, un laiva ir gatava vadīšanai ar moci! Skaties un brīnies!

Sapnis par mājiņu kokā

Lieliska ziņa tiem, kam tīk ceļot ar auto! Uzņēmums “Ugo Auto” izstādē “Atpūta un sports 2018” prezentēs revolucionāru jumta telti, kas uzstādāma uz jebkuras automašīnas. Dienvidkorejas zīmola “iKamper” novatoriskā, kvalitatīvā telts “SKY4X” tavu ceļošanu padarīs vieglu, ērtu un jautru. Brauc, kur gribi, un izveido apmeti, kur vien vēlies! Ja telts ir nolūkota un arī izmēģināta - pērc nost, jo izstādē tai būs atlaide!

Velosipēdu paradīze

Gribi velosipēdu? Kalnu, pilsētas, šosejas, tūrisma velosipēdi, elektriskie velosipēdi un skrejriteņi, balansa riteņi un divriteņi bērniem, velosipēdi pusaudžiem - Ķīpsala uz trīs izstādes dienām kļūs par īstu velosipēdu paradīzi! Visplašāko ekoloģisko braucamo klāstu un atlaides pirkumam piedāvās “Veloprofs”, “Sportland”, “My Sport”, “Pro Velo”, “Fans Prosport”, “Veloatlaides”, veikals “E-ride.lv” un citi. Konsultējies, salīdzini, izmēģini un izvēlies!

Inovatīvi instrumenti makšķerniekiem un medniekiem

Ja esi mednieks, makšķernieks vai tūrists - tu novērtē kvalitatīvus instrumentus. Pazīstamais amerikāņu uzņēmums “Gerber”, kas ir medību nažu, militāro un tūrisma piederumu dizaina un inovāciju līderis pasaules tirgū, tagad piedāvā arī inovatīvus makšķerēšanas instrumentus - daudzfunkcionālas šķēres, knaibles, kā arī īpašu, vēl neredzētu instrumentu mušiņmakšķerēšanai! Starp citu, izstādē “Medības un makšķerēšana” arī “Gerber” instrumentiem ievērojamas atlaides! Savukārt uzņēmums “Ieroči” medniekus iepazīstinās ar jaunajām karabīnēm “Browning Maral” un “Sako 85 Bavarian”. Starp citu, uzņēmumam rīt “dzimšanas diena” un tai par godu ar trim metamkauliņiem atlaidi pirkumam uzmet pats!

Sajūti uzvaras garšu!

Esi aktīvs - nestāvi malā, jo arī apmeklētāji paši varēs sajust sportisko garu un uzvaras garšu, piedaloties dažādās aizraujošās aktivitātēs! Sporta klubu paraugdemonstrējumi un konkursi apmeklētājiem halles balkonā sestdien, mini sacensības skatītājiem ar vērtīgām atbalstītāju sarūpētām balvām fitnesa sacensību “Battle of Riga” starplaikos sestdien, 24. martā un svētdien, 25. martā - notikumu ir daudz! Seko līdzi pasākumu programmai un notiekošajam hallēs!

Tas ir tikai neliels ieskats izstādes “Atpūta un sports 2018” piedāvājumā! Ja vēlies klātienē redzēt arī citus motociklus, jahtas un laivas, iegādāties velosipēdu, preces sportam, tūrismam vai papildināt savus makšķernieku un mednieku piederumus, tad no 23. līdz 25. martam nāc uz aktīvās atpūtas un sporta izstādēm Ķīpsalā! Vēl Ķīpsalā notiks funkcionālā fitnesa sacensības “Battle of Riga 2018”, cīņu šova “King of Kings” ringa meiteņu skaistumkonkurss u. c. Vairāk: www.bt1.lv/sports

Izstādes “Atpūta un sports”, “Medības un makšķerēšana”, “Motocikls” un “Baltic Boat Show” rīko Starptautisko izstāžu rīkotājsabiedrība BT 1. Seko aktualitātēm arī: www.facebook.com/atputa.sports.kipsala

Izstāžu darbalaiks:

23., 24. martā 10.00-19.00 25. martā 10.00-17.00

Biļešu cenas: Pieaugušajiem - 5,00 EUR Pensionāriem, studentiem, skolēniem, invalīdiem - 3,50 EUR Ģimenes biļete (2 pieaugušie + 2 bērni vai 1 pieaugušais + 3 bērni) - 13,00 EUR Bērniem līdz 7 gadu vecumam ieeja bez maksas!

Biļetes pieejamas arī internetā: www.bezrindas.lv/lv/izstades

Grupu apmeklējums studentiem, skolēniem (10+) - 3,00 EUR Autostāvvieta - 5,00 EUR

Autobusu stāvvieta - 10 EUR