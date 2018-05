Jānis Streičs aicina uz vakarēšanu

Piektdien, 11. maijā, izcilais latviešu kinorežisors Jānis Streičs aicina uz tikšanos, kas pulksten 19 notiks Rīgas Latviešu biedrības namā.

Tikšanās forma izvēlēta kā vakarēšana, kurai dots nosaukums Kā tālā bērnībā.

Rīgas Latviešu biedrības goda biedra Jāņa Streiča «vakarēšanā» kopā ar skatītājiem tiks «izdzīvots» Jāņa Klīdzēja stāsts Zelta krustiņš, un to palīdzēs darīt aktieri Jānis Paukštello, Karina Lučiņina, Baiba Kranāte un citi dziedošie aktieri, kā arī Ēriks Zeps ar ansambli Rikši un jaunie dancotāji no Preiļiem. Režisors stāsta, ka ideja par šādu sarīkojuma formu radās pirms dažiem gadiem pasākumā Preiļos, valsts svētkos, 18. novembrī. «Vakarēšana ir grāmatas lasīšana lomās un pa vidu - dziedāšana,» stāsta Jānis Streičs. Šoreiz lasīšanai izvēlēts Jāņa Klīdzēja stāsts Zelta krustiņš. «Jau kopš bērnības man mīļš bijis rakstnieks Jānis Klīdzējs, un šī stāsta galvenā varoņa Benedikta prototips ir paņemts iz dzīves - kad Klīdzējs bija pusaudzis, viņam bija «lielais draugs», ar kuru viņš labi sapratās - nebēdnieks, ermoņiku spēlmanis, jokdaris, alus dzērājs, linu kulstītājs, grāvju racējs, bet pāri visam - Dieva dots muzikants. No šī stāsta arī radās brīnišķīgā dziesma Brūnacīte, kas pēc šī darba izlasīšanas radio pārraidēs vēl pirms 2. pasaules kara iegāja tautā. Mēs lasīsim šo stāstu gabaliņu pa gabaliņam, pa vidu dziedāsim, un mums līdzi dziedās pasākuma apmeklētāji,» stāsta Jānis Streičs. Vakarēšanas pieredzi viņš ieguvis jau bērnībā, kad ziemas vakaros sanāca kaimiņienes, lai darinātu līdzpaņemtos rokdarbus, un tieši viņš bijis tas, kurš visiem lasījis priekšā. Mūsdienās gan neviens neņem līdzi rokdarbus, toties kopīga dziedāšana joprojām ir realitāte. Tikai nelaime tā, ka gandrīz visām dziesmām vairums zina tikai pirmo pantu un piedziedājumu, tāpēc dziesmu vārdi būs redzami uz ekrāna. «Būs vakarēšana tādā kā karaoke stilā, jo dziedāsim visiem zināmus šlāgerus un tautas dziesmas,» smaidot saka Jānis Streičs. «Vēl jāuzsver, ka no pasākuma iegūtie līdzekļi tiks ziedoti Rīgas Latviešu biedrības nama restaurācijai.»

Projekta ietvaros ir paredzēti pieci pasākumi - radošie vakari - tikšanās vai atmiņu vakars par kādu no RLB goda biedriem - Raimondu Paulu, Vairu Vīķi-Freibergu, Pēteri Vasku un atmiņu vakars par Imantu Ziedoni. Pasākuma gaitā apmeklētājiem būs iespēja personiski iepazīt personību, tās izaugsmes ceļu, ieguldījumu un Latvijas kā mūža vērtības nozīmi.