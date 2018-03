Latviešu sakrālā mūzika kora "Kamēr"... versijā

Lielajā piektdienā, 30. martā, Dzintaru koncertzālē ar īpašu latviešu sakrālās mūzikas koncertu uzstāsies koris Kamēr... Kopā ar soprānu Lauru Teivāni, ērģelnieci Rutu Kaprāni un vijolnieku Konstantīnu Paturski koris Kamēr... atskaņos Pētera Vaska, Georga Pelēča, Pētera Plakida, Artura Maskata, Ērika Ešenvalda, Zigmara Liepiņa un Jāņa Lūsēna kormūzikas pērles.

Arī pērn koris Kamēr... Lielajā piektdienā uzstājās Dzintaru koncertzālē, un šogad uzaicināts atkārtoti. Pērn rīkotāji vēlējušies, lai programmā tiktu iekļauts Džona Ratera Rekviēms, pārējo atstājot kora mākslinieciskā vadītāja diriģenta Jāņa Liepiņa izvēles lokā, arī šogad rīkotāju nosacījumi bija līdzīgi - vienīgā prasība bija atskaņot Jāņa Lūsēna Diatonisko kantāti, un ap to «apaugusi» koncerta pārējā programma. Diriģents Jānis Liepiņš atzīst, ka programmā ir tikai latviešu komponistu darbi, un tas ir ne tikai tāpēc, ka šogad Latvija svin valsts pastāvēšanas simtgadi un «latviešu tēma» pastiprināti izpaužas daudzviet. «Šim koncertam ļoti labi piestāv darbi no kora jaunākā albuma Pelēcis. Plakidis. Kamēr…, kas klajā nāca pagājušā gada pašā nogalē. Pavisam drīz, aprīlī, Cēsu koncertzālē vienu koncertu veltīsim tikai Pētera Vaska kormūzikai, bet jau šajā reizē atskaņosim divus skaņdarbus no vēl topošās programmas. Pamatā tajā ir darbi, kas saskan ar Lielo piektdienu, kurā cilvēkiem raksturīgi apstāties, padomāt, apcerēt un arī paklausīties skaistu mūziku,» nelielu ieskatu programmā sniedz Jānis Liepiņš. «Tomēr nevajag domāt, ka tas būs garīgās mūzikas koncerts, jo garīga rakstura repertuārs ir vairāk koncerta pirmajā daļā, otrajā daļā ir skarta arī mīlestības tēma. Katram komponistam ir savs rokraksts, bet, manuprāt, var teikt, ka pasaules kontekstā mūsu komponisti izceļas ar ārkārtīgu emocionalitāti un dabiskumu, skaistām melodijām.»

Uzreiz pēc koncerta Jānis Liepiņš kopā ar dzīvesbiedri dosies uz laukiem, lai pēc ļoti ilga laika pāris dienas atpūstos ārpus pilsētas. «Ziema ir bijusi tik blīva ar darbiem, ka ārpus Rīgas nav izdevies būt. Šajā nedēļas nogalē ieplānots atslēgties no visas pasaules, bet kopā ar ģimeni tās plašākajā sastāvā. Protams, būs arī olu kaujas, bet vissvarīgākais ir iespēja izbaudīt vienam otra kompāniju, jo nemaz tik bieži nav tā, ka ģimenes «lielā versija» var sanākt kopā un būt nost no steigas, laukos...» saka Jānis Liepiņš. Mūziķis tos dēvē par «mirkļiem, ko vajag izbaudīt, pat šad un tad nedarot neko. Protams, šajā reizē neiztiks bez tradicionāliem Lieldienu rituāliem, bet pats svarīgākais ir ģimenes kopā būšana.