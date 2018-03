TIEŠRAIDE: Krodera balvas pasniegšana  

Nra.lv sadarbībā ar LMT Viedtelevīziju aicina šodien, 19. martā no plkst. 19.00 vērot tiešraidi no Krodera balvas pasniegšanas ceremonijas Valmieras drāmas teātrī. Uz Krodera balvu pretendē kāds no vienpadsmitiem nominantiem, kurus balvas pasniedzēji – Krodera fonda valde – turēs noslēpumā līdz pat balvu pasniegšanas momentam.

Spītējot aizņemtībai, visapkārtesošu balvu un pasniegšanas ceremoniju pārpilnībai, Krodera fonds turpina tradīciju pulcēt kopā visas Latvijas teātra ļaudis un jau ceturto reizi Valmieras drāmas teātrī pasniegs Krodera balvu.

Tradicionāli, arī šī gada pasākumu atraktīvi un asprātīgi vadīs un izvirzītos noslēpumainos nominantus vakara gaitā “aprunās” aktieri Artūrs Skrastiņš un Vilis Daudziņš.

Krodera balvas mērķis ir izcelt esošās situācijas pārvērtēšanu, skatpunkta maiņu, izraušanos no ierastiem, lai arī pareiziem un stabiliem priekšstatiem, aptverot visus izrādes radīšanā un tālākā eksistencē iesaistītos - gan teorētiķus un aizskatuves darbiniekus, gan uz skatuves redzamos. Iepriekšējos gados balvu saņēmušas aktrises Indra Briķe un Guna Zariņa, un māksliniece Monika Pormale.

Katrs nominants saņems unikālu Viļa Daudziņa veidotu nozīmīti, bet „Krodera balva” gada izaicinošākajam izcilniekam būs mākslinieka Aivara Vilipsōna veidotā statuete - mets topošajam Krodera piemineklim Valmierā, kā arī naudas balva.