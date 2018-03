VĒRTS APMEKLĒT: Pauls un Ziedonis jaunās skaņās

«Man ir ļoti paveicies – es piedzimu 1981. gadā un padomju laiku, par laimi, tā īsti nepieredzēju. Bet tas ir atstājis lielu nospiedumu mūzikā, jo tajā sistēmā bija savi noteikumi, un tie bija jāievēro arī estrādes māksliniekiem,» secina mūziķis Raimonds Gusarevs.

Sadarbībā ar DJ Monsta, kurš arī ir tikai divus gadus vecāks, tapis muzikāls jaunrades projekts Visas taisnības, un kopā ar Imanta Ziedoņa fonda Viegli mūziķiem un draugiem izdots debijas albums, kurā jauns skanējums piešķirts Maestro Raimonda Paula dziesmām ar Imanta Ziedoņa vārdiem.

Ideja par šādu projektu dzima 2016. gada izskaņā, fonda Viegli Ziemassvētku koncertu aizskatuvē, kad Žaneta Grende ieminējās par šādu iespēju - ka ir bijusi saruna ar Raimondu Paulu, kurš piedāvājis aplūkot savu katalogu, kurā ir dziesmas ar Imanta Ziedoņa vārdiem. «Skaidrs, ka es no šāda piedāvājuma atteikties nevarēju, nosaka Raimonds Gusarevs, atzīstot, ka vienlaikus viņš arī apzinājās, ka tas nebūs viegli. Pieaicinājis sadarboties savu domubiedru DJ Monstu, kurš tūdaļ deva jāvārdu, abi visu pagājušo gadu ik nedēļu tikās, neatlaidīgi strādāja, līdz jaunais albums ir ieraudzījis dienasgaismu. To iespējams noklausīties interneta straumēšanas vietnē Spotify, bet CD formātā to varēs iegādāties Visas taisnības koncertos, kas gaidāmi šajā nedēļas nogalē - 2., 3. un 4. martā RISEBA Arhitektūras un mediju centra H2O6 Aisteres zālē Rīgā. Koncertu apmeklētāji gaidīti no pulksten 18, sākums - pulksten 20. Koncertos piedalīsies Renārs Kaupers, Goran Gora, Māra Upmane-Holšteine, Jānis Strapcāns, Raimonds Gusarevs un DJ Monsta, Elizabete Vētra, reperis Edavārdi un citi.

«Man bija svarīgi izģērbt tās dziesmas, kas bija sarakstītas pagājušā gadsimta 70. gadu izskaņā, - lai reizē izsistu no sliedēm un atrastu to kodolu,» stāsta Raimonds Gusarevs, piebilstot, ka atsevišķas dziesmas viņš atstājis tādas, kādas tās ir, jo tām jau ir lieliski aranžējumi, vien pielicis mūsdienīgākus basiņus. «Mūsu mērķis nebija klausītāju pārsteigt vai nošokēt, vienkārši jau labai dziesmai piešķirt mūsdienīgāku, 2018. gadam atbilstošu, skanējumu,» uzsver projekta Visas taisnības autors.

Viņš ikvienu interesentu aicina apmeklēt arī Imanta Ziedoņa muzeja veidoto izstādi, kas koncertu dienās (no pulksten 12 līdz 18) pieejama bez maksas un kurā atspoguļots kultūrvēsturiskais mantojums no pagājušā gadsimta 70. gadu izskaņas jeb laika, kad radusies lielākā daļa no Visas taisnības albumā iekļautajām dziesmām. Izstādē, ko iekārtojis mākslinieks Jurģis Krāsons, aplūkojami muzeja un pieaicināto pētnieku komandas atklājumi par Imanta Ziedoņa un Raimonda Paula daiļradi un būtiskākajiem laikmeta kontekstiem literatūrā, mūzikā un kultūrā kopumā. Tāpat izstādes laikā darbosies arī kafejnīca, kurā varēs sajust 70. gadu atmosfēru un, uzrādot pensionāru apliecību, izmantot īpaši senioriem sagatavotu piedāvājumu. Koncertu apmeklētājiem izstāde būs pieejama no pulksten 18, un tā iedos atbilstošu kontekstu, lai, piemēram, jaunā paaudze, kam arī palaimējies nepieredzēt padomju laiku, labāk izprastu, kāpēc tolaik tās dziesmas, kuru saturs nav mainīts, skanēja tā un kāpēc šodien skan savādāk.