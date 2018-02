Video: Ārvalstīs Latviju reklamēs kā bezgalīga spēka avotu

Latvijas institūts (LI) šodien atklāja Latvijas valsts simtgadei (LV100) veltītu videoklipu latviešu un angļu valodās, kas pieejams LI komunikācijas kanālos - portālā Latvia.eu, Facebook kontos "If you like Latvia, Latvia likes you", "Latvian Institute" un "Kaut kas mīļš no Latvijas".

"Šis ir stāsts par mūsu kopīgo spēka avotu. Sava valsts ir liela vērtība - mēs katrs ar savu enerģiju, domām un darbiem veidojam tautas demokrātisko spēku, ar ko ejam cauri pārbaudījumiem un svinām mūsu kopīgos sasniegumus. Latvijas simtgades svinību gads ir iespēja atgādināt sev un pasaulei, ka mēs esam demokrātiska sabiedrība ar dziļām saknēm un stipru valstsgribu," saka LI direktore Aiva Rozenberga.

Gluži kā valsts arī šis klips ir tapis, daudziem cilvēkiem ieguldot savu enerģiju. Klipā redzamo tēlu lomās iejutās grupa "Rāva", keramiķe Laima Grigone, dejotāji Dārta Apsīte un Mārcis Benužs, pirtnieks Valdis Ķīķeris, tenisiste Kristiāna Linda Zahare, meža sieva Inese Pūra un ziemas peldētājs Imants Vašķis, Gaja un viņas saimnieks Lauris Ivanovs, šahists Miķelis Vingris un operdziedātāja Inga Šļubovska-Kancēviča, bet "torni" būvēja Ričards Prikulis.

Klipa koncepcijas autori ir aģentūras DDB Latvia komanda, klipu veidoja Tritone Studio un režisors Lauris Ābele, par skanisko dimensiju rūpējās studija MUTE un latviešu elektroniskās mūzikas grupa "Bandmaster". Dažāda veida tehnisko atbalstu sniegušas kompānijas BB Rental, SDG Lighting un Gigi Bloks, savukārt telpas filmēšanai laipni atvēlēja kultūras pils "Ziemeļblāzma".

Videoklipu paredzēts izplatīt dažāda līmeņa starptautiskos pasākumos Latvijā un ārvalstīs sadarbībā ar Latvijas vēstniecību un pārstāvniecību tīklu, ministrijām, pašvaldību, privātā un nevalstiskā sektora organizācijām. LI aicina ikvienu, kam tuvs klipa vēstījums, dalīties ar to savos sociālo tīklu kontos.