TŪRISMS. Taizemē, Šaizemē  

«Tu atkal lidosi uz Taizemi? Neapnīk?» man jautā tie, kuri nekad tur nav bijuši. Neapnīk. Jo Taizeme ir tik dažāda, ka, pat vairākas reizes tur nonākot, sevī nevar atrast vienādas izjūtas. Ir, protams, arī ierasti mirkļi: tu zini, ka tevi sagaidīs laipnība, smaidi, prieks par to, ka tu vispār esi ieradies šajā zemē.

Tu zini, ka ēdiens būs nemainīgi garšīgs un citronzāles aromāts - noturīgs.

Tu sagaidi, ka ūdens būs gaiši zils un tīrs, bet saule - dūmakaini karsta. Dienas svelmi nomainīs nakts tveice, un tieši virs galvas karāsies apgāzts mēness...

TIRGUS ZUPAS. Nav nekā garšīgāka par nakts tirgus zupām. Tās tiek vārītas uz vietas, pircēja acu priekšā, saberot buljonā to, ko vēlas ēdājs. Un garšvielas! To aromātiskais mākonis virmo virs tirgus... / Elita Veidemane

Kā plānot ceļojumu?

Ja esat izlēmis doties uz Taizemi, jums vispirms jānoskaidro paša vēlmes: vēlaties sauļoties jūras krastā, apmeklēt tempļus pilsētās, izbaudīt gastronomiskus izaicinājumus, ceļot pa džungļiem, baudīt skaļu naktsdzīvi un sajūsmināties par ladyboys šoviem? Varbūt visu pa druskai? Lai saliktu pa plauktiņiem savas vēlmes, ir rūpīgi jāsaplāno ceļojums - ne sliktāk, kā to dara tūrisma firmas. Mēs nekad neesam tās izmantojuši, jo šis pakalpojums krietni paaugstina izmaksas. Tāpēc vēl Latvijā mēs ar booking.com vai ar jebkura cita operatora palīdzību pasūtām viesnīcu, tāpat pasūtām transfēru no lidostas līdz konkrētajai apmešanās vietai. Viss tālākais ir mūsu izvēles un gaumes jautājums: kurp dodamies, ko apmeklējam, kādas ekskursijas organizējam utt. Jāatceras, ka ekskursiju piedāvājums ir ļoti plašs, nereti krodziņā, kurā ieturat maltīti, ir arī pakalpojums - ceļojumi.

MASĀŽA UZ IELAS. Kad būsiet saguruši, noteikti piestājiet pie masāžas meitenēm: jūs atgūsiet spēkus. Masāža pilsētās gan ir mazliet paviršāka, toties, ja dzīvojat kūrortā, neizlaidiet nevienu dienu: ejiet masēties! Tas ir brīnišķīgi, ķermenis to «atcerēsies» visu gadu / Elita Veidemane

Šoreiz izmantojām iespēju ar ātrgaitas kuteri aizbraukt uz tuvējo salu Kosamē, aptuveni 20 kilometru attālumā no Mae Phim pilsētiņas, kur bijām apmetušies trīs zvaigžņu viesnīcā (bet sajūta bija, ka vismaz četru). Atšķirība no Mae Phim pludmales - smalkākas un baltākas smiltis. Bet krodziņi tādi paši, pludmales pakalpojumi - līdzīgi. Ar pludmales pakalpojumiem domāju zviļņu īri, izbraukumus ar pūšļiem un citām peldiekārtām, ēdienu un dzērienu piedāvājumu. Daļa no mūsu nelielās grupas vēlējās aizbraukt uz kaimiņvalsti Kambodžu. Tas izmaksāja ap 300 eiro (vīzas, viesnīca, ceļš) un laika ziņā paņēma trīs dienas, no kurām divas pagāja ceļā. Tāpēc daudz ērtāk un izdevīgāk ir jau iepriekš ieplānot ceļojumu uz Kambodžu tieši no Taizemes galvaspilsētas Bangkokas.

Ekskursijas, kuras nedrīkst laist garām, manuprāt, ir vairākas: pirmkārt, nacionālā parka apmeklējums (tie ir vairāki), otrkārt, nakts ceļojums par upi, kur romantiskā gaisotnē var aplūkot tūkstošiem mirdzošu naktstauriņu, treškārt, pērtiķu tempļa apmeklējums, ceturtkārt, brauciens uz nakts tirgu (vislabāk - Bangkokā, bet var arī jebkurā citā pilsētā), piektkārt, transvestītu šova apmeklējums. Runājot par pēdējo, svarīgi atrast augstvērtīgu šovu: to Bangkokā ir ļoti daudz, taču jāuzzina no vietējiem, kuri ir labākie. Nav vērts aiziet uz kādu «kantori», kas parāda nekvalitatīvu balagānu.

OLU ZUPA. Ļoti vienkārša, bet izcili sātīga zupa. Spēcīgā buljonā peld cepti cūkas cauraudzīša gabaliņi un vārītas olas. Un ēdājs pats uzber zaļumus, kas par velti paņemami uz katra galda / Elita Veidemane

Karstums un ēdiens

Taizemes klimats ir krasi atšķirīgs no Latvijas klimata, un tas jāatceras tiem ceļotajiem, kuriem ir grūtības paciest tveici, kas valda katru dienu, un nakts to atvieglo tikai nedaudz. Gaiss ir karsts un mitrs, un, izejot no lidostas, pirmās sajūtas ir tādas, it kā karsts tvaika gludeklis ietriektos sejā. Bet nekas, ir cilvēki, kam tas patīk. Daudzi pat pierod un alkst pēc šī gludekļa.

Arī pie ēdiena jāpierod. Ja, pasūtot maltīti, aizmirsīsiet pateikt, ka jūs vēlaties «not spicy» (ne asu - angļu val.), tad jums atnesīs tādu ugunsēdienu, ka muti neaizvērsiet pēc pirmās karotes, par otro nemaz nedomājot. Tajieši ir pieraduši pie šādiem ēdieniem, viņiem tie nešķiet nekas sevišķs. Bet kopumā ēdiens ir garšīgs, aromātisks un vienmēr svaigs, jo tajieši to gatavo uzreiz, no svaigām zivīm vai gaļas, no tikko plūktiem zaļumiem un dārzeņiem. Citronzāle ir teju katrā ēdienā. Tom yum zupa - katrā krodziņā ar mazliet citādu aromātu, pamatā tomēr atstājot raksturīgo smaržu. Brīnišķīgi ir nakts tirgi, kuros ēšana notiek visas nakts garumā. Tur ir viss - sākot no grauzdētiem kukaiņiem un kāpuriem (tīrs proteīns, nekā briesmīga!), beidzot ar zupām, kuras tajiešu pavāri gatavo tavā acu priekšā. Un mērces! Asākas vai mazāk asas, ar simtiem dažādu piedevu. Mazi koka irbulīši ar vistas gaļas gabaliņiem, kas mērcēti visdažādākajās marinādēs. Tos pāris minūtēs uzcep smaidīgs tajiešu puisis un pasniedz, ietītus čaukstošā sviestpapīrā. Aromātiskā eļļā sačurkstināta pusvista - lūdzu! Smūtiji no desmitiem dažādu augļu - lūdzu! Un tas viss maksā burtiski kapeikas.

SUŅUS CIENA UN SAUDZĒ. Neredzējām nevienu novārgušu suni, kaut arī daudzi no tiem nedzīvoja pie konkrētiem saimniekiem. Visi bija pabaroti, visām suņu māmiņām bērni bija apaļi un laimīgi / Elita Veidemane

Nakts tirgū Rajongā arī bija rindu rindām ēdienu pārdevēji, un viens no viņiem tirgoja zupas. Man šķita interesanta olu zupa: liels katls ar brūnganu buljonu, kurā peldēja apcepti cūkgaļas cauraudža gabaliņi kopā ar nolobītām, vārītām olām. Vīrietis ielēja kūpošo virumu bļodā un pasniedza to man, norādot ar roku, ka zaļumus var iebērt, cik gribas: tie uz galdiem bija salikti lielās bļodās, tie bija dažādi un ļoti daudz. Zupa bija vienkārši sapņaina! Stiprais, garšvielām bagātais buljons plus gaļa un olas - sātīgi un pamatīgi. Īsts nakts ēdiens! Jo staigāt vajadzēja vēl ļoti ilgi...

Neesmu gan bijusi nevienā tajiešu mājoklī, bet rodas iespaids, ka mājās viņi negatavo ēst vai gatavo reti: viņiem patīk vakaros sēdēt lielākās vai mazākās ēstuvēs, ilgi ēst un daudz runāt. Čalas un smiekli skan katrā tirgus bodītē, gardie aromāti plūst visapkārt... Ir tik labi būt starp viņiem, jo tur valda miers, līdzsvars un labestība.

KUKAIŅI KĀ UZKODA. Rajongas nakts tirgū var iegādāties grauzdētus kukaiņus. Pārdevējs tos mazliet uzkarsē, apkaisa ar garšvielām, ieber tūtiņā un novēl labu apetīti. Es neuzdrošinājos pārbaudīt savu apetīti... / Elita Veidemane

Pieklājība un pateicība

Kas jāievēro, kad esat Taizemē? Vispirmām kārtām - pieklājība un pateicība. Ja redzat, ka pirms ieejas veikaliņā kāds jau ir noāvis kurpes, būs labi, ja jūs izdarīsit tāpat. Kad iesiet ārā no veikala - būsit kaut ko nopircis vai ne -, viegli paklanieties pret pārdevēju, saliekot rokas kā lūgšanā, un pasakiet «kapunkha» (paldies - taju valodā). Tas pats darāms, kad jums ir paveikta masāža. Jāpiebilst, ka masāžas cena ir ārkārtīgi zema: 200 batu (aptuveni pieci eiro) par stundas garuma vispārēju ķermeņa masāžu un 300 batu (aptuveni 7,5 eiro) par ķermeņa eļļas masāžu. Kāju masāža (oil massage, arī stundas garumā) maksā ap 200. Un tā ir sevišķi noderīga, ja staigājat pa pilsētu, aplūkodami tempļus - karstums nogurdina, bet kāju masāža jums atgriezīs spēkus.

BALTSMILŠU SALA. 20 kilometru attālumā no Mae Phim (Andamānu jūras krasts) atrodas Kosamē sala, uz kuru devāmies ar ātrgaitas kuteri. Brīnišķīgs izbrauciens pa jūru, lai izbaudītu mazliet citādu pludmali un citādus kokteiļus / Elita Veidemane

Esiet pateicīgi par visu. Par ēdienu un vīnu, par augļiem, kas no saules pārpilnības kūst jūsu rokās, par jūru, kas ir silta un sāļa kā prieka asara. Par cilvēku smaidiem un laipnību, par siltumu dienā, naktī un attieksmē. Esiet pateicīgi un priecīgi par visu, ko jums dod dzīvošana Taizemē, un domājiet par to, kā mums visiem pietrūkst Šaizemē. Es lidošu atkal uz Taizemi, lai atvestu no turienes gaismu un labestību.

ZIVIS. Kūrortā Mae Phim, kurā dzīvojām, ir neskaitāmi krodziņi, kas burtiski sacenšas ēdienu gatavošanā. Šo bezgala garšīgo zivi, kas izsautēta kopā ar zaļumiem, ķiplokiem un citronu sulu, ir pasūtījusi Sarmīte kopā ar Rihardu / Elita Veidemane