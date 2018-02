Laiks ceļot jeb sākas izstāde "Balttour"

Šodien sākas starptautiskā tūrisma izstāde gadatirgus Balttour 2018, kas šogad norisināsies jau 25. reizi. Tūrisma un atpūtas piedāvājumus pasaules atklāšanai un Latvijas apceļošanai prezentēs vairāk nekā 850 uzņēmumu.

Tūrisma izstādes gadatirgus Balttour 2018 dalībnieku vidū būs tūrisma uzņēmumi ne tikai no pašu valsts, bet arī no tuvākajām kaimiņvalstīm Lietuvas un Igaunijas, kā arī Turcijas, Slovākijas, Dānijas, Taizemes, Krievijas, Ungārijas, Polijas, Čehijas, Ēģiptes, Lielbritānijas, Gruzijas, Itālijas, Horvātijas, Spānijas, Seišelu salām un Portugāles, pēc ilgāka pārtraukuma arī no ASV, Bulgārijas, Kipras un Islandes. Šo un citu valstu, kopumā vairāk nekā 40, pārstāvji hallē Atklāj pasauli! iepazīstinās ar savas valsts apskates objektiem un kultūru, kā arī sniegs vērtīgus padomus, kā no katra ceļojuma gūt maksimāli iespējamo gandarījumu un arī baudu. Izstādē varēs iegādāties sev ceļojumu par labāko cenu, jo notiks pavasara un vasaras ceļojumu izpārdošana, kurai labākos piedāvājumus gatavo Latvijas lielākās tūrisma aģentūras un operatori.

Kā zināms, šogad savas valsts pastāvēšanas simtgadi atzīmē arī mūsu kaimiņvalstis Igaunija un Lietuva, kas šai izstādei ir sagatavojušas īpašus piedāvājumus ar cerību, ka tie spēs atvilināt pēc iespējas vairāk ceļotāju. Ierasts, ka ģimenes ar bērniem no Latvijas jau vairākus gadus dodas uz zinātnes centru Tartu, bet šim galamērķim uzradies konkurents - Lietuvas otrajā lielākajā pilsētā Kauņā pagājušajā gadā tika atklāts iespaidīgs interaktīvs izglītības un izklaides centrs CurioCity, par kuru arī varēs uzzināt Lietuvas nacionālajā stendā.

Publicitātes foto

CurioCity gan bērni, gan vecāki var doties lidojumā ar kosmosa kuģi, iejusties neatliekamās palīdzības brigādes locekļa lomā, pārvarēt šķēršļu taku ugunīgas lavas upē, dzēst ugunsgrēku, pārbaudīt savus spēkus skaņu ierakstu studijā un vēl daudz ko citu. Viens no populārākajiem galamērķiem Lietuvā ir Palanga ar tās tuvo apkārtni, un tiem, kas dodas šajā virzienā, ir vairāki patīkami jaunumi, par ko sīkāk varēs uzzināt izstādē.

Daudziem labā ziņa ir tā, ka ir finišējusi Lietuvas Jūras muzeja atjaunošana, tagad muzejā ir 24 atjaunoti akvāriji, kā arī 25 metrus garš stikla tunelis zem centrālā akvārija, no kura var vērot virs galvas peldošās zivis.

Publicitātes foto

Īpašus iespaidus var gūt, izmēģinot kuģa katastrofas simulatoru vai apmeklējot pingvīnu koloniju. Šajā muzejā atrodas Baltijas reģionā vienīgais delfinārijs, kurā var vērot ne tikai delfīnu šovus, bet arī izmēģināt delfīnterapiju - tas jau labi zināms, bet lietuvieši nebeidz ar to lepoties. Ja ir tikts līdz Palangai, tad būtu neprātīgi neaplūkot Kuršu kāpas nacionālo parku - vienu no populārākajiem galamērķiem Lietuvā. Izstādē lietuvieši sola prezentēt arī mazāk zināmas un pavisam jaunas iespējas, piemēram, izmēģināt privātus gaisa balona lidojumus virs Viļņas vēsturiskā centra. Pavisam svaigs jaunums - Klaipēdas pilī nesen atklāts Otrā pasaules kara muzejs 39/45, kura ekspozīcija veidota divās daļās - Klaipēda Otrā pasaules kara laikā un Klaipēda pēc kara. Muzejā 39/45 ir izveidota arī izglītības zāle, kur apmeklētājiem ir iespēja pārbaudīt savas zināšanas par karu.

Savukārt igauņi šajā izstādē mēģinās iekārdināt ar iespēju noīrēt salu, ceļot ar laika mašīnu un apskatīt mamutu. Kā zināms, igauņiem salu ir lērums, un, kā zināms, dažas ir apdzīvotas, bet lielumlielais vairums ir tikai īslaicīga mītne putniem. Tomēr igauņi pamanījušies no vairs neapdzīvotām salām uztaisīt ekselentu biznesa piedāvājumu, proti, viņi piedāvā iespēju sajusties kā robinsoniem, noīrējot nelielo Vīrelaidas saliņu, kas atrodas starp Muhu salu un cietzemi.

Publicitātes foto

Uz salas ir absolūts minimālisms - bāka un tās uzrauga māja, kurā var rīkot draugu ballītes, svinības un korporatīvos pasākumus vai arī vienkārši padzīvot vienatnē. Diez vai kāds latvietis ar kaut nelielām zināšanām savas valsts vēsturē Roņu salu apmeklē bez īpašam emocijām, bet arī šo galamērķi igauņi jo īpaši piedāvā apmeklēt latviešiem, atgādinot, ka tajā apskatāma Gustava Eifeļa projektētā un Francijā ražotā bāka. Igauņi uz šo izstādi ved arī jaunas ziņas - laika centrs Wittenstein ir vienīgais tūristu apskates objekts Baltijā, kas vēsturi izstāsta ar humoru.

Publicitātes foto

Tas ir izveidots Paidē, Vallimē kalnā esošajā deviņus stāvus augstajā nocietinājuma tornī. Laika mašīnas lomā ir lifts, kurš aizved no viena laikmeta citā. Starp citu, mazā un klusā pilsētiņa Paide līdz šim bijusi slavena ar to, ka tajā dzimis pasaulē zināmais komponists Arvo Pērts, tāpēc viņa mūzikas faniem uz turieni jābrauc gluži kā svētceļojumā.

Latvijas valsts simtās dzimšanas gads daudziem būs arī vietējās zemes apceļošanas gads, un, lai starp jau labi zināmajām vietām un objektiem būtu redzams arī kas jauns, ir parūpējušies pašmāju tūrisma speciālisti, kurus varēs sastapt hallē Apceļo Latviju!. Pastaigu takas un skatu torņi, viesnīcas un viesu mājas, velo un laivošanas maršruti, vecpilsētas un parki, pilis un muižas, dabas parki un muzeji, kā arī jauni apskates objekti un aktīvās atpūtas piedāvājumi ir sarūpēti Latgalē, Kurzemē, Zemgalē un Vidzemē, kuru pārstāvji būs sastopami izstādē. Gulbenes novads pirmo reizi plašākai publikai prezentēs unikālo un Latvijā vienīgo izglītojošo interaktīvo centru Dzelzceļš un tvaiks, kas vēl tikai tiks atklāts 2. septembrī. Savukārt Madona, kas sevi pasludinājusi par Latvijas jauniešu galvaspilsētu, ceļotgribētājiem piedāvā, protams, slēpošanu un snovošanu Gaiziņa apkārtnē, arī orientēšanās spēli Lubāna ezera piekrastē un tam visam vēl klāt dažādas gastronomiskā tūrisma programmas.

Jau piekto gadu Raunas, Smiltenes, Apes un Alūksnes novadi izstādē ir apvienojušies kopīgā ekspozīcijā Vidzemes šosejas pieturas. Smiltenieši kā jaunumu prezentēs interaktīvo Smiltenes novada Medicīnas vēstures ekspozīciju Mēru muižā.

Publicitātes foto

Raunas novads leposies ar 2018. gada ģeovietu - Raunas Staburagu. Savukārt Alūksnes novads aicinās uz ceļotāju iecienīto skatu torni, gājēju tiltu un Tempļa kalna parku, kā arī ieteiks izbaudīt ezera pirātu atrakciju. Arī jelgavnieki sarūpējuši ko jaunu - šogad Lielupes palienes pļavās (6.) būs jauns piedāvājums pilsētas viesiem - skatu tornis savvaļas zirgu vērošanai. Latgales kopstendā būs apkopots ļoti plašs tūrisma piedāvājums, bet īpaši jāizceļ Aglonas novads, kas prezentēs jaunizveidoto Briežu dārzu, kur var apskatīt dambriežus un uzzināt interesantus faktus par šiem dzīvniekiem. Balttour 2018 varēs uzzināt par Daugavpils jaunajiem tūrisma objektiem: piedzīvojumu parku Daugavpils Tarzāns, I pasaules kara muzeju, jauno kvesta istabu, skatu laukumu Mārtiņa Lutera baznīcas tornī un vēl citām apskates vērtām vietām. Savukārt gleznainajā Balvu muižas parkā ir atklāts arhitekta Didža Jaunzema veidotais instalācijas objekts Gaiss, kas ir pasaulē lielākais vēja zvanu ansamblis, bet Balvu ezerā vasarā darbosies 200 metru gara kabeļveikborda trase ar diviem tramplīniem.