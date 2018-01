Laimē biļetes uz izstādi "Balttour 2018"!

No 2. līdz 4.februārim Ķīpsalā notiks 25. starptautiskā tūrisma izstāde-gadatirgus "Balttour 2018", kur labākos tūrisma un atpūtas piedāvājumus pasaules atklāšanai un Latvijas apceļošanai prezentēs vairāk nekā 850 uzņēmumu.

"Balttour 2018" dalībnieku vidū būs tūrisma uzņēmumi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Turcijas, Slovākijas, Dānijas, Taizemes, Krievijas, Ungārijas, Polijas, Čehijas, Ēģiptes, Lielbritānijas, Gruzijas, Itālijas, Horvātijas, Spānijas, Seišelu salām un Portugāles, pēc ilgāka pārtraukuma arī no ASV, Bulgārijas, Kipras un Islandes. Šo un citu valstu pārstāvji hallē "Atklāj pasauli!" viesmīlīgi sagaidīs ikvienu apmeklētāju, lai iepazīstinātu ar apskates objektiem un kultūru, stāstītu aizraujošus stāstus un dotu vērtīgus padomus, kā no katra ceļojuma gūt maksimumu.

Bet hallē "Apceļo Latviju!" varēs satikt arī aizrautīgus cilvēkus no visiem Latvijas reģioniem, kuri ar patiesu prieku informēs par sava reģiona tūrisma piedāvājumu. Pastaigu takas un skatu torņi, viesnīcas un viesu mājas, velo un laivošanas maršruti, vecpilsētas un parki, pilis un muižas, dabas parki un muzeji, kā arī jauni apskates objekti, aizraujoši aktīvās atpūtas piedāvājumi un vēl daudz, daudz kas cits.

Tev ir lieliska iespēja laimēt divus ielūgumus uz izstādi. Viss, kas tev jāizdara:

1. sūti uz info@nra.lv savu vārdu, uzvārdu un telefona numuru, kā arī uzraksti paroli "tūrisms";

2. kļūsti par portāla nra.lv sekotāju sociālajā tīklā facebook.

Uzvarētāja izloze notiks 1. februārī plkst. 15.00. Ar uzvarētāju sazināsimies individuāli. Lai veicas!