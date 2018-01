TŪRISMS: Notikumi, kas mudina kravāt ceļasomas

Karaliskās ģimenes kāzas, pasaules labāko sportistu sacensības, svinības par godu apaļai gadadienai kopš valsts dibināšanas, kāda dižgara dzimšanas vai nāves dienas pieminēšana – tie visi ir pietiekami iemesli, lai vismaz daļa ceļotāju cieši nolemtu, ka konkrētā brīdī viņiem jāatrodas konkrētā vietā, nevis paļautos uz pēdējās dienas piedāvājumiem.

Dažādu pasākumu 2018. gadā netrūks, un, ne tuvu nepretendējot uz visu (jo sevišķi tradicionālu, kas zināmā laikā notiek gadu no gada) apkopošanu - šeit dažas no pasaules vadošo tūrisma tendenču noteicējiem aizņemtas idejas, uz kurieni šogad ir vērts doties.

Suminājumi apaļās gadskārtās

Gan drukātajos, gan interneta medijos, kas specializējas ceļojumu aprakstos un tūrisma tendenču atspoguļošanā, šogad ne reizi vien pieminēts Latvijas vārds. Tas, protams, saistībā ar valsts simtgadi un tai veltītajiem pasākumiem, kuriem gatavojoties visas trīs Baltijas valstis. Tādā pašā kontekstā kā potenciāla apmeklējuma vieta tiek minēta arī Gruzija, tomēr tās neatkarība starpkaru periodā bija daudz īsāka, un jau 1921. gada februārī Sarkanā armija iesoļoja Tbilisi.

Interesanti, ka 1918. gadā aprit arī 100 gadu kopš Čehoslovākijas dibināšanas, taču šāda valsts uz kartes jau pasen nav atrodama. 1. janvārī gan čehi, gan slovāki atzīmēja 25. gadadienu kopš tās miermīlīgas sadalīšanās, bet Čehijā šogad lielāka uzmanība pievērsta kāda dramatiskāka un skumjāka notikuma gadadienai - 50 gadiem kopš Prāgas pavasara un tā uzsākto demokrātisko procesu apspiešanas.

300 gadus kopš savas dibināšanas šogad atzīmē divas ASV pilsētas - Ņūorleāna un Sanantonio. 2005. gada viesuļvētra Katrina nodarīja milzīgus postījumus Ņūorleānai, un amerikāņu sabiedrībā pat valdīja bažas, vai šī savdabīgā pilsēta spēs atgūties. Taču, kā norāda Travel+Leisure, bažas, par laimi, izrādījušās veltas, un par pasaules džeza galvaspilsētu dēvētā Ņūorleāna pašlaik ir dzīvīgāka un dinamiskāka nekā jebkad. Labākais laiks tās apmeklējumam, protams, ir karnevālu sezona, un šogad tās kulminācija būs no 9. līdz 13. februārim. Santantonio ir interesanta kaut vai ar to, ka tā ir Teksasa, kuras interesantajai un sarežģītajai vēsturei šogad būs veltīta ne viena vien izstāde un izklaides pasākums. Raugoties no Rīgas, gan jāmin cits arguments - šī pilsēta ir mājvieta NBA basketbola komandai Spurs, kurā spēlē arī Dāvis Bertāns.

Neatkarības 200. gadadienu šogad atzīmēs Čīlē, kur 15. februārī turklāt būs iespējams vērot daļēju Saules aptumsumu. Plašākās svinības, protams, būs koncentrētas galvaspilsētā Santjago, taču Business Insider norāda, ka neskartās dabas cienītājiem vairāk pie sirds varētu iet Atakamas tuksneša vai Patagonijas apmeklējums. Izmantojot vairāku lidsabiedrību izdevīgos piedāvājumus, briti jau steidzot pirkt biļetes uz Čīli.

ŅŪORLEĀNA. Ņūorleāna, kas slavena ar džezu un karnevāla gājieniem, šogad atzīmē 300 gadus kopš pilsētas dibināšanas / Scanpix

Gustavs Klimts, Oto Vāgners, Kolo Mozers - šie vārdi nav sveši mākslas pazinējiem. Šogad aprit tieši 100 gadu, kopš viņi ir aizgājuši aizsaulē, un gads izvēlēts, lai pieminētu tā dēvēto Vīnes atšķelšanos (Wiener Secession), kad 1897. gadā grupa mākslinieku paziņoja par jaunu mākslas novirzienu (dažreiz to dēvē arī par Vīnes modernismu) un aizgāja no Austrijas mākslinieku asociācijas. Austrijas galvaspilsētā visa gada garumā notiks viņiem veltītas izstādes un citi pasākumi. Savukārt Dienvidāfrikas Republikā godinās pretaparteīda cīnītāja Nelsona Mandelas piemiņu, jo 18. jūlijā apritēs tieši 100 gadu kopš viņa dzimšanas.

Kultūras galvaspilsētas un centri

Kā jau ierasts, arī 2018. gadā Eiropā ir divas kultūras galvaspilsētas - Valleta Maltā un Leuvardena Nīderlandē. Deutsche Welle norāda, ka pilsētām ir atšķirīgas koncepcijas, kā sevi vislabāk pasniegt Eiropas (iespējams, arī visas pasaules) mērogā. Piemēram, maltieši tam atvēlējuši 10 miljonus eiro, bet nīderlandiešu budžets sasniedzis 80 miljonus eiro. Taču tam ir arī objektīvi iemesli. Tūristiem, droši vien nav jāstāsta, kur atrodas Malta un cik lielisks klimats (ap 300 saulainu dienu gadā) tur valda, daudzi noteikti būs kaut ko dzirdējuši arī par Maltas ordeņa bruņiniekiem (hospitāliešiem jeb joanītiem). Bet Leuvardenu, kas atrodas Nīderlandes ziemeļos, ne katrs spēs parādīt uz kartes, un kur nu vēl zināt, ka tā ir Frīzlandes reģiona galvaspilsēta, bet frīzi nemaz nav tas pats kas holandieši. Tieši šīs vēsturiskās īpatnības, kā arī to, cik liela loma reģionā bijusi un ir lauksaimniecībai un laucinieku dzīvesveidam, cer nodemonstrēt Leuvardenas šāgada kultūras programmas sastādītāji, vienlaikus liekot akcentu uz no aizspiedumiem brīvas sabiedrības nozīmi attīstībā, raksta Deutsche Welle interneta mājaslapa.

Pasaules dizaina galvaspilsētas tituls šogad oficiāli piešķirts Meksikas galvaspilsētai Mehiko, kur notiks vairāki vērienīgi laikmetīgās mākslas forumi. Harper’s Bazaar raksta, ka tūristi, kuri apmeklē Meksiku, pārāk bieži aprobežojas ar gozēšanos pludmalēs un seno Amerikas pamatiedzīvotāju tempļu drupu apskati džungļos, pašai metropolei metot līkumu - gan pārapdzīvotības, gan arī klimatisko apstākļu dēļ. 2018. gads, iespējams, varētu būt pagrieziena punkts, lai šī tendence mainītos. Liels laikmetīgās mākslas gadatirgus septembrī paredzēts Argentīnas galvaspilsētā Buenosairesā, bet mūzikas cienītāji mudināti savus skatus vērst Austrālijas pilsētas Sidnejas virzienā, jo gada vidū būtu jābeidzas slavenās Sidnejas operas rekonstrukcijai.

Ar karalisku vērienu

Aptuveni 500 miljoni sterliņu mārciņu - tādu pienesumu Apvienotās Karalistes ekonomikai, pēc starptautiskās finanšu konsultāciju kompānijas Brand Finance aplēsēm, varētu dot 19. maijā Vindzoras pilī ieplānotās prinča Harija un Meganas Mārklas kāzas. Britu karaļnama rīkotās svinības allaž nozīmē milzīgu tūristu pieplūdumu, un nav jau svarīgi, ka tās ceremonijas, kas paredzētas parasto mirstīgo acīm, ir daudz ērtāk vērot televīzijas ekrānā, nevis censties izkarot vietiņu ielas malā, lai redzētu, kā garām patraucas karaliskais kortežs. Sliktākajā gadījumā pie televizora var nosēsties arī kādā krodziņā, taču ar apziņu, ka šajā laikā esi bijis Londonā - pašā notikumu epicentrā. Lūk, pavisam vienkārša un nepielūdzama statistika - 2011. gada aprīlī, kad precējās Harija vecākais brālis Viljams, Apvienoto Karalisti apmeklēja par 350 000 cilvēku vairāk nekā 2010. gada aprīlī. Eiropiešiem papildu iemesls šogad apmeklēt Lielbritāniju ir Brexit process, jo pašlaik nav īsti zināms, kas var mainīties pēc tam, kad 2019. gada martā Apvienotā Karaliste oficiāli pametīs Eiropas Savienību.

Karaliski pasākumi paredzēti arī Norvēģijā, kuru gan pieņemts uzskatīt par demokrātisku monarhiju. Taču svinību iemesls ir vērā ņemams, 29. augustā apritēs 50 gadi kopš karaļa Haralda V laulībām ar Sonju Haraldsenu. Tieši šīs kāzas bija būtisks pavērsiena punkts, lai tuvinātu karaļnamu un parasto tautu, jo Haralds V bija pirmais Norvēģijas monarhs, kurš par savu sievu izvēlējās nevis princesi vai vismaz augstdzimušu dāmu, bet prasta kokrūpnieka meitu.

No Dienvidkorejas līdz Tenerifei

Sporta cienītājus šogad gaida divi globāli notikumi, turklāt pirmais no tiem sāksies jau pavisam drīz - 9. februārī Dienvidkorejā tiks iedegta XXIII ziemas olimpisko spēļu uguns. Tā kā politiskā situācija reģionā ir samērā nokaitēta, Dienvidkorejas varas iestādes nesteidz dalīties plānos par to, uz cik lielu tūristu pieplūdumu cer - galvenais, lai spēļu norisi neapdraudētu un viesus neaizbiedētu kādas kaimiņos esošās Ziemeļkorejas agresīvas izdarības. Ir skaidrs, ka lielākā daļa līdzjutēju un tūristu Dienvidkorejā ieradīsies no Āzijas reģiona, taču olimpiskās spēles ir pietiekams iemesls, lai garajā un dārgajā ceļā postos arī amerikāņi un eiropieši. Olimpiāde notiks Phjončhanas apgabalā, taču nav šaubu, ka daudzi ceļotāji izmantos iespēju, lai vismaz pāris dienas uzturētos galvaspilsētā Seulā (uz olimpiskajiem objektiem ātrvilciens aizvizinās pusotras stundas laikā), kur modernā arhitektūra un jaunākās tehnoloģijas lieliski sadzīvo ar senajām tradīcijām. Apmeklēšanas vērts ir arī netālu no Phjončhanas esošais Seoraksanas nacionālais parks, kura teritorijā atrodas valstī augstākais kalns - 1700 metru augstas Seoraksans.

VĪNE. Austrijā 2018. gads izvēlēts, lai pieminētu māksliniekus, kuri lika pamatus jaunai kustībai - Wiener Secession / Scanpix

No 14. jūnija līdz 15. jūlijam līdzjutēju darba kārtību noteiks sporta spēļu karalis futbols. Pasaules kausa izcīņas finālturnīrs šogad tiks rīkots 11 Krievijas pilsētās un aptvers ļoti plašu teritoriju - no Jekaterinburgas līdz Kaļiņingradai un no Sanktpēterburgas līdz Sočiem. Krievija, protams, ir specifiska valsts, taču šādu prestižu pasākumu rīkošanai tās valdība naudu nežēlo un patiešām cenšas, lai vismaz organizatoriskā ziņā viss noritētu bez mazākās aizķeršanās. Uz futbola svētkiem Krievija gaida ierodamies miljoniem tūristu un patiesi nožēlo, ka finālturnīram nespēja kvalificēties Nīderlandes un Itālijas izlases, kurām ir pietiekami kolorīti (un arī gana turīgi) līdzjutēji. Krievijas un rietumvalstu saspīlētās attiecības turnīram piešķirs nesportisku pikantumu - britu avīžnieki jau tagad baida savus lasītājus ar stāstiem par augsto noziedzības līmeni un plaši izplatīto rasismu, bet Krievijas ārlietu ministrija ironiski aizrāda, ka jāuzmanās arī no pilsētu ielās klīstošajiem lāčiem.

Abi šie milzīgie sporta notikumi noteikti piesaistīs arī Latvijas līdzjutēju interesi, taču jāatzīst - došanās uz olimpiādi ir ļoti sālīts prieks, bet starp planētas vadošajām futbola izlasēm mūsu komandas diemžēl nav. Tāpēc vidusmēra līdzjutēju nozīmīgākās svētceļojumu vietas varētu būt citas. No 4. līdz 20. maijam Dānijā kārtējo reizi attiecības skaidros pasaules labākās hokeja valstsvienības. Līdzjutējiem, kuri beidzamajos gados ieraduši apmeklēt prāvas pilsētas ar lielu visdažādāko nodarbju klāstu (Minska, Prāga, Maskava, Ķelne), šogad nāksies samierināties ar to, ka Latvijas izlases spēles notiks nelielajā Herningā, kur ir tikai nepilni 50 000 iedzīvotāji un ierobežotas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Tomēr automašīnas īre ļaus apceļot Jitlandes pussalu, kas nemaz tik neinteresanta nav. Zinātāji saka, ka, atrodies Dānijā, jācenšas nokļūt pēc iespējas tuvāk jūrai.

Bet no 22. līdz 30. septembrim Tenerifē notiks Pasaules kausa izcīņas basketbolā finālturnīrs, kuram pirmo reizi vēsturē kvalificējusies arī Latvijas dāmu izlase. Beidzamajos gados Latvijā laikapstākļi ir tik untumaini, ka nav iespējams prognozēt, vai septembra otrajā pusē pie mums vēl nebūs beigusies vasara, vai jau uznākuši pirmie sali, taču Kanāriju salās pavisam droši būs gana silti, lai basketbola skatīšanos varētu apvienot ar atpūtu pludmalē. Business Insider iekļāvis Teides Nacionālo parku Tenerifē starp 25 šogad populāriem ceļotāju galamērķiem, turklāt kāda pavisam romantiska iemesla dēļ - no vairāk nekā 3500 metru augstuma virs jūras līmeņa (ja piemirsies - Teide ir vulkāns) lieliski iespējams vērot zvaigznes. Turklāt par papildu samaksu tagad iespējams nolīgt profesionālu astronomu, kurš sīki un smalki izskaidros, kas redzams debess jumā.

***

IEVĒROJAMĀKIE UN IETEIKTĀKIE GALAMĒRĶI

10 VALSTIS, KURAS IESAKA APMEKLĒT LONELY PLANET

1. Čīle

2. Dienvidkoreja

3. Portugāle

4. Džibuti

5. Jaunzēlande

6. Malta

7. Gruzija

8. Maurīcija

9. Ķīna

10. DĀR

Avots: Lonely Planet

10 PILSĒTAS, KURAS IESAKA APMEKLĒT LONELY PLANET

1. Sevilja, Spānija

2. Detroita, ASV

3. Kanbera, Austrālija

4. Hamburga, Vācija

5. Gaosjuna, Taivāna

6. Antverpene, Beļģija

7. Matēra, Itālija

8. Sanhuana, Puertoriko

9. Gvanahvato, Meksika

10. Oslo, Norvēģija

Avots: Lonely Planet

TRAVEL+LEISURE IETEIKTIE GALAMĒRĶI

1. Kopenhāgena, Dānija

2. Maurīcija

3. Marrākeša, Maroka

4. Bahamu salas

5. Ņūoreleāna, ASV

6. Ēģipte

7. Fidži

8. Šēru jūra, Somija

9. Grenlande

10. Šolta, Horvātija

Avots: Travel+Leisure

FINANCIAL TIMES IETEIKTIE GALAMĒRĶI

1. Pakistāna

2. Zimbabve

3. Svētās Helēnas sala

4. Saūda Arābija

5. Seišelas

6. Gruzija

7. Kanāda

8. Bolīvija

Avots: Financial Times