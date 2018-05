Turam īkšķus! Brazīlijas latviete portugāliskajā Eirovīzijā  

Jau noslēdzies pirmais no starptautiskā Eirovīzijas dziesmu konkursa pusfināliem, taču mūs vairāk interesē otrais, kas notiks rīt, 10. maijā – tajā piedalīsies arī Latvijas pārstāve Laura Rizzotto. Tā tiešraide no pulksten 22 kanālā LTV1.

No Supernovas strauji Eiropā

Ar diezgan drošu pārliecību var teikt, ka vēl pirms pusgada par dziedātāju Lauru Rizzotto latvju zemē zināja tikai no Brazīlijas uz šejieni pārcēlušies viņas radinieki, bet nu viņas gaitām Eirovīzijas galvaspilsētā Lisabonā ar aizturētu elpu seko liela daļa Latvijas. Patiesībā smaidīgā un komunikablā meitene pie mums tiešām uzradās praktiski no nekurienes, ja precīzāk - no okeāna otra puses. Pērn Laura ar ģimeni plānojuši savu braucienu uz vecmāmiņas dzimteni šā gada vasarā, kura galvenie mērķi bijuši no Brazīlijas uz šejieni pārcēlušos māsīcu un brālēnu apciemojums, kā arī valsts simtgadei veltīto pasākumu, tostarp arī dziesmu un deju svētku, apmeklējums. Internetā skatot pieejamo informāciju par šāda brauciena iespējamību un šeit notiekošajiem pasākumiem, Laura uzdūrusies ziņai par pieteikšanos konkursam Supernova, kura uzvarētājs sev nodrošinās ceļazīmi uz Eirovīziju, kura turklāt liktenīgi notiks Portugālē - kā jau dzimušai Riodežaneiro, portugāļu valoda Laurai būtībā ir dzimtā, turklāt arī viņas mammas dzimtas saknes ir Portugālē. Šādu iespēju garām laist nevarēja, Laura nosūtīja pieteikumu ar dziesmu Funny Girl, bet tālāko jau visi zina - Supernovā viņai konkurentu būtībā nebija. Ar starptautisko Eirovīzijas konkursu ir krietni bēdīgāk, jo augstas vietas Rizzotto netiek prognozētas pat visoptimistiskākajos pareģojumos. Labā ziņa - ar savu atvērtību, vienkāršumu un, protams, arī dizaineres Martas Bērzkalnes darināto skaisto kleitu Laura strauji audzē reitingu, un vakar bukmeikeri otrajā pusfinālā viņai jau deva astoto vietu, kas nozīmē iekļūšanu finālā - tas būtu optimālais rezultāts.

LĒDIJA SARKANĀ. Pagaidām Laura Rizoto pārsteidz Eiropu ar savām sarkanajām kleitām, kas kļuvušas par savdabīgu viņas zīmolu. Cerams, ka skatītāji kļūs par klausītājiem un novērtēs arī viņas dziesmu / Foto: Francisco LEONG, AFP PHOTO/Scanpix

Lopesas skolotāja, Lovato iesildītāja

Savu pirmo melodiju Laura di Karvalju Rizzotto (tāds ir viņas pilnais vārds) sarakstīja 11 gadu vecumā, un kopš tā laika viņa sakomponējusi un publicējusi vairāk nekā simt savu dziesmu. Starp citu, akurāt šajā laikā viņas ģimene pārcēlās no Brazīlijas uz štatiem - iesākumā uz Minesotu. Dziedātājas karjeru viņa sāka 15 gadu vecumā, noslēdza līgumu ar varenā koncerna Universal Music Brazīlijas nodaļu, un jau pēc pāris gadiem nāca klajā dziedātājas debijas albums Made In Rio. Drīz pēc tam viņa ieguva stipendiju, lai iestātos prestižajā Bērklijas Mūzikas koledžā Bostonā. Šī skola tika absolvēta, bet pēc tam Laura pārcēlās uz Losandželosu, kur ierakstīja savu otro studijas albumu un pie viena ieguva bakalaura grādu tēlotājā mākslā Kalifornijas Mākslas institūtā. 2015. gadā dziedātājas ceļš vijās uz Ņujorku, kur viņa iestājās Kolumbijas universitātes maģistra mūzikas programmā. To viņa pabeidza 2017. gada maijā un par savu dzīvesvietu joprojām sauc Ņujorku, kur mitinās prestižajā Manhetenā. Pašlaik Laura strādā pie savas trīs minialbumu sērijas Precious Stones, no kuriem otrais izdevums Amber jeb Dzintars būs veltīts viņas latviskajām saknēm - darbs pie tā vēl turpinās. Pagaidām spilgtākie ieraksti Rizzotto biogrāfijā datējami ar 2012. gadu, kad viņa iesildīja Demiju Lovato šīs dziedātājas speciālajā performancē Riodežaneiro, kā arī ar 2016. gadu, kad Sony Music deva iespēju strādāt par slavenās Dženiferas Lopesas portugāļu valodas vokālo skolotāju. Vai pēc Eirovīzijas būs vēl spilgtāki ieraksti?

Cukura mazmazmeita saglabā latviskumu

Divdesmit trīs gadus vecās Lauras latviskās saknes saistās ar tēvu, kura māte, dziedātājas vecmāmiņa Antinea Doloresa, ir dzimusi Liepājā un uzaugusi Rīgā.

Viņa ir slavenā latviešu aviatora Herberta Cukura vienīgā meita, un pilnīgi saprotams, ka Cukuru ģimenei nācies emigrēt no Latvijas, pirms vēl pāri latvju zemei bija nākusi padomju sērga. 1944. gadā viņi devās uz Franciju, kur divus gadus pavadīja bēgļu nometnēs, bet pēc tam pārcēlās uz Brazīliju. Lauras tēvam ir dubultpilsonība - Brazīlijas un Latvijas. Arī pēc emigrācijas vecmāmiņa turpinājusi uzturēt latvisko garu, Rizzotto ģimenes īpašumā pat iestādot priedes, lai tās atgādinātu Latviju, bet lādē glabājot īstu vilnas sarkanbaltsarkano karogu, kas viņu dzimtai pieder jau vairāk nekā 80 gadu - tā žurnālam Vakara Ziņas ar lepnumu stāstījusi dziedātāja. Vecmāmiņa ar lepnumu nēsājusi latviešu sudraba un dzintara rotas, dažkārt vilkusi kurzemnieku tautas tērpu, kas savulaik piederējis viņas mātei, un mazbērniem lasījusi grāmatas par Latviju. Arī Lieldienas un Ziemassvētki svinēti latviskās tradīcijās.

Šīs vecmāmiņas pūles nav palikušas bez sekām - gan viņas bērni, gan arī mazbērni, tostarp Laura, saglabāja piederību latviešu kultūrai un latvisko identitāti. «Bērnībā mūsu vecmāmiņa ar degsmi acīs stāstīja par Latviju un tās skaistumu. Ap 90. gadiem viņa kopā ar tēti bija šeit uz dziesmu svētkiem, un tas, ar kādu sirsnību un burvību balsī viņa stāstīja par šo vietu, man vienmēr ir radījis piederības sajūtu Latvijai. Es vienmēr Latviju esmu saukusi par mūsu dzimteni,» intervijā portālam RītaKafija savulaik paudusi Laura. «Man prātā visvairāk ir palicis tas, kā mēs, visa ģimene, svinējām Ziemassvētkus. Un smaržas, kas, man šķiet, raksturo Latviju. Es no bērnības atceros smaržu, kas nāca no cepeškrāsns, un sajūsmā kliedzu vienu no pirmajiem latviešu valodā apgūtajiem vārdiem speķa rausis. Vēl uz Ziemassvētkiem vecmāmiņai bija īpaša piparkūku recepte. Un tas viss radīja māju sajūtu.»

Aprunājoties ar Lauru Rizzotto, top skaidrs, ka Latvija viņai nav tikai tramplīns Eiropas iekarošanai, kā tas bijis dažiem sportistiem - dziedātāja no visas sirds grib godam pārstāvēt vecmāmiņas dzimteni un arī turpmāk apgūt visu, kas saistīts ar Latviju. Pagaidām viņa latviski runā ar grūtībām (taču cenšas to darīt), savukārt latviešu valodas privātstundas pie kāda ārzemju latvieša Ņujorkā pagaidām ir atliktas aizņemtības dēļ - Eirovīzija prasa ļoti daudz laika. Nav šaubu, ka arī rītvakar Laurai kaklā būs Saules piekariņš, bet pirkstā - Nameja gredzens, kas ir viņas talismani jau kopš Supernovas konkursa. Jānovēl, lai Eiropa tos varētu skatīt arī sestdien, 12. maijā, kad Lisabonā notiks konkursa fināls.

Laura Rizzotto

Dzimusi 1994. gada 18. jūlijā Riodežaneiro;

Dziedātāja, dziesmu autore, ģitāriste, pianiste;

Vecāki: tēvs - Latvijas un Brazīlijas pilsonis, māte Adriana - portugāļu izcelsmes brazīliete;

Muzikālā karjera: no 2009. gada, izdevēji - Universal Music Brazil;

Diskogrāfija: Made In Rio (2011), Reason To Stay (2014), Ruby (EP, 2017), Amber (EP, 2018);

Eirovīzijā piedalīsies otrajā pusfinālā ar četrpadsmito kārtas numuru. Latvijas pārstāve konkurēs ar dalībniekiem no Norvēģijas, Rumānijas, Serbijas, Sanmarīno, Dānijas, Krievijas, Moldovas, Nīderlandes, Austrālijas, Gruzijas, Polijas, Maltas, Ungārijas, Zviedrijas, Melnkalnes, Slovēnijas un Ukrainas;

Dziesma Funny Girl stāsta par kādu meiteni, kura iemīlas savā labākajā draugā. Viņi vienmēr labi kopā pavada laiku, taču viņas patiesās jūtas ir kā labi glabāts noslēpums līdz brīdim, kad viņa tās nolemj atklāt. Taču, izrādās, tas jau ir par vēlu, jo draugs iemīlējies kādā citā, un meitene tā arī paliek kā draugs, «tā smieklīgā meitene» jeb funny girl.