Rīgā viesosies norvēģu blekmetāla zvaigznes Abbath  

Pirmdien, 9. aprīlī, klubā “Melnā Piektdiena” uzstāsies viens no blekmetāla “krusttēviem” – Abbath.

Par vieniem no blekmetāla pamatlicējiem un šī žanra līderiem tiek uzskatīta norvēģu grupa “Immortal”, kas tika izveidota 90. gadu sākumā, un fanu sirdis iekaroja jau ar saviem pirmajiem trim studijas albumiem “Diabolical Fullmoon Mysticism” (1992), “Pure Holocaust” (1993) un “Battles In The North” (1995). Ilgus gadus šīs norvēģu grupas vokālists un ģitārists bija Olve Eikemo, kurš blekmetāla aprindās labāk pazīstams kā Abbath Doom Occulta. Kad 2015. gadā viņš “Immortal” rindas atstāja, tad izveidoja pats savu blici “Abbath”.

Pieteikušies ar niknu performanci festivālā “Tuska Open Air 2015”, norvēģi turpināja tādā pat garā, smagās mūzikas faniem atrādot labus (un niknus) koncertus. 2016. gada sākumā tika izdots pagaidām vienīgais “Abbath” albums ar šādu pat nosaukumu - tajā bija astoņas pašu dziesmas, kā arī “Judas Priest” dziesmas “Riding On The Wind” kaverversija un “Nebular Ravens Winter” kaverversija no “Immortal” apcirkņiem. Pašlaik Olves Eikemo soloprojekts ir viena no Eiropas blekmetāla lielākajām aktualitātēm, tāpēc būs visai interesanti to skatīt vaigā Rīgā.