RECENZIJA: Simple Minds ''Walk Between Worlds''  

Pat nedaudz dīvaini, ka vokālista Džima Kera stūrētā rokgrupa “Simple Minds” ir no Skotijas – stilistiski tā vienmēr tik ļoti līdzinājusies “U2”, ka parasti gribējies arī “Simple Minds” pieskaitīt īru saimei.

Šī grupa pastāv jau no 1977. gada, savas pastāvēšanas laikā izdevusi 19 studijas albumus, turklāt dara to visai regulāri. No 80. gadu vidus kādu desmitgadi tikpat regulāri “Simple Minds” ar saviem ripuļiem uzturējās britu topa pirmajās pozīcijās, taču pēdējos gados publikas interese par viņiem ir ievērojami apdzisusi, kas arī saprotams - spožu un atmiņā paliekošu hitu nav bijis. Lai gan skotu nometne pirms jaunā albuma ieraksta zaudēja divus no saviem ilggadējiem dalībniekiem - taustiņnieku Endiju Džilespiju un bundzinieku Meilu Geinoru -, “Walk Between Worlds” no tā neko nav zaudējis, saņēmis diezgan labas kritiķu atsauksmes un pat ierindojies britu topa ceturtajā ailē. Hmm, varbūt jau agrāk vajadzēja veikt pārmaiņas personāla sastāvā?

PAR. Apskatnieks ilgu laiku nebija pievērsies “Simple Minds” daiļradei, tāpēc visnotaļ simpātiskais “Walk Between Worlds” kļuva par patīkamu pārsteigumu. Kaut vai tāpēc vien, ka šeit ir atmiņā paliekošā tituldziesma (albumā tā gan meklējama ar Nr.7) un “Summer”, ko varētu iedomāties skanam arī “U2” albumā “How To Dismantle An Atomic Bomb” (vai citos šīs īru grupas vēlākā perioda darbos). Diezgan glīta ir “Magic”, arī kopumā albums uz nerviem nekrīt.

PRET. Albumā ir tikai astoņas dziesmas, bet vēl trīs pievienotas bonusā, no kurām pēdējā ir 74 gadus vecā Īvena Makkola dziesmas “Dirty Old Town” kaverversijas diezgan nejēdzīgs koncertieraksts. Kādi trīs gabali uzdzen žāvas, “Sense Of Discovery” ir medaina popdziesma, savukārt “Barrowland Star” liek neizpratnē paraustīt plecus (tajā paklausīties var vienīgi Čārlija Bērčila ģitāru) - procentuāli negatīvā vērtējuma ir vairāk par pozitīvo. Nekādas augstās mākslas te nav, protams, “Simple Minds” to būtībā nekad nav arī piedāvājuši.

