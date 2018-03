RECENZIJA: Múr "Under Allure"  

Pagājušā gada vasarā jaunā dziedātāja Madara Murņikova jeb Múr ieintriģēja ar ļoti izdevušos dziesmu “Confirmations”, kurai sekoja otrais singls “One Weak Breath Away” – abi šie gabali lika ar cerībām gaidīt šīs mūziķes debijas albumu, kurš pagājušā gada pašā nogalē beidzot uzausa dažnedažādajos lejupielādes tīmekļos.

Madara Murņikova, kuru draugi sauc par Múr, ir 18 gadus jauna dziedātāja, mūzikas autore un čelliste no Jelgavas puses. Viņas komandā ar šādu pat nosaukumu “Múr” vēl muzicē Krists Krūskops (ģitāra),Normunds Krišjāns (basģitāra) un Alfrēds Sebris (bungas). Pērn grupa iesildītāju statusā uzstājusies grupas „Otra Puse” jubilejas noslēdzošajā koncertā “Palladium”, “Melno Cepurīšu Balerijā” Jelgavā, “Hāgenskalna Komūnā”, kā arī vairākos festivālos un koncertos, par šīm “dzīvajām” koncertreizēm saņemot gan sajūsminātas atsauksmes no klausītājiem, gan atzinīgus vārdus no mūzikas kritiķiem (Múr adresē dzirdētas atzinīgas domas pat no prasīgā DJ Rudd!). „„Under Allure” man ir kas ļoti īpašs un skaists, tajā ir daudz emociju, atmiņu un stāstu. Padarīts labs darbs un visi, kas iesaistījušies albuma tapšanas procesā, ir gandarīti. Es esmu savā vietā un daru to, ko protu un mīlu visvairāk, tāpēc jūtos mierīga un gatava nākamajiem izaicinājumiem - koncerti un ierakstu plāni jau ieskicēti grafikā,” stāsta mūziķe. “Pavasara otrajā pusē plānojam izdot minialbumu ar manām dziesmām latviešu valodā, lai vēl skaidrāk parādītu, kas esmu es - Múr. Jauno dziesmu idejas tiek fiksētas un radošie plāni iezīmējas.”

PAR. Pat neticas, ka šī meitene knapi pārsniegusi pilngadības slieksni - viņas indīpopa stilā ieturētās kompozīcijas atstāj ļoti nobriedušu iespaidu, tās ir pārdomātas un kvalitatīvas. Pārliecina arī Madaras interesantais un dziļais balss tembrs, arī drošais dziedājums. No albumā iekļautā skaņu materiāla labākā dziesma ir jau minētā “Confirmations”, taču ar to var sacensties “A Letter”, cieņu raisa arī tādi gabali kā “Blue Tales” un “Easy”, tāpat arī nedaudz popsīgākie “Sometimes” un “One Weak Breath Away”. Ļoti daudzsološa debija!

PRET. Praktiski neviena dziesma nav “garām kasei” - ar mokām varētu “piesieties” vien lēnīgi skaistajai, taču maz ko izsakošajai “Small Tales”, varbūt arī “Boys And Pigeons” -, tātad akmens mūziķes menedžmenta lauciņā, ka par perspektīvo projektu “Múr” līdz šim plašākai auditorijai nav vēstīts vairāk un skaļāk.