Šo trešdien, 21. martā, klubā “Melnā piektdiena” koncertēs viena no Eiropā spēcīgākajām simfoniskā metāla grupām – leģendārie zviedru “Therion”.

Rīgā viesosies zviedru simfometāliskie “Therion”

Lai gan grupa “Therion” radusies 1988. gadā, iesākumā tā spēlēja diezgan progresīvu “death metal” un tikai 90. gadu vidū savos skaņdarbos iekļāva orķestrālās un koru mūzikas sadaļas, tādējādi radot metāla un klasiskās mūzikas savienojumu. Dziesmu tekstos galvenokārt skarta mitoloģijas, kā arī senu mistisku un reliģisku zinību tematika. Pie mums “Therion” jau pabijuši 2010. gadā pasaules turnejas “Sitra Ahra Tour” ietvaros, toreiz atstājot ļoti labu iespaidu. Šoreiz zviedriem būs atrādāma kāda novitāte - šogad klajā nākušais albums “Beloved Antichrist”, kas grupas oficiālajā diskogrāfijā ir pēc skaita sešpadsmitais studijas garadarbs, līdz ar to paredzams, ka koncertā skanēs gan dziesmas no jaunā ripuļa, gan arī klasiskie hiti. Iesildītāju lomā - krievu simfoniskā metāla grupa “Imperial Age” un grieķu stilistiskie līdzinieki “Enemy Of Reality”, kā arī vāciešu smagmetālisti “Null Positiv” ar neganto un vienlaicīgi arī sievišķīgo Eli Berlinu pie mikrofona.