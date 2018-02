Gada balva šokē ar rezultātiem

Dailes teātrī tika pasniegtas Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas Zelta Mikrofons. Jāteic, ka šis pasākums sen nav dāvājis tik daudz pārsteigumu, kas it īpaši attiecas uz rezultātiem mikrofonu sadalē.

Atkal spīd Daugulis

Latvijas Mūzikas ierakstu Gada balvas tika pasniegtas jau 22. reizi - pēdējos gados tām piekarināta Zelta Mikrofona birka. Arī šoreiz vadības groži tika uzticēti improvizācijas teātra lielmeistaram, Rīgas Stradiņa universitātes lektoram Mārtiņam Daugulim, un arī šoreiz viņš nepievīla - izrādās, ka pasākumus interesanti vadīt prot ne tikai Andris Freidenfelds jeb Fredis, kā arī Baibas Sipenieces-Gavares un Valtera Krauzes radošais tandēms. Gada balvu pasniegšanas ceremonija vienmēr bijusi placdarms mūziķu aktuālāko dziesmu atrādīšanai - Prāta vētra, Dons, Instrumenti, Aija Andrejeva un citi uzstājās ar savām svaigākajām dziesmām. Vakara īpašā viešņa bija Vācijas prestižāko mūzikas balvu Echo Klassik nupat saņēmusī akordeoniste Ksenija Sidorova, kura bija izbrīvējusi dienu savā aktīvajā koncertdarbībā un uz Latviju atsteigusies no Madrides. Īpaši emocionālu priekšnesumu sagādāja Viktors Lapčenoks kopā ar TDA Līgo un kori Anima, kuri izpildīja gandrīz himnu Manai dzimtenei. Šoreiz tika izdejoti horeogrāfa Alfrēda Spuras radītie soļi, kuri bija radīti Dziesmu svētku simtgades noslēguma koncertam 1973. gadā, taču diemžēl cenzūras dēļ jau ģenerālmēģinājumā šī deja tika izņemta no programmas. Šogad, uz Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem, horeogrāfi Jānis Purviņš un Jānis Ērglis kopīgiem spēkiem ar tā laika TDA Dancis dalībniekiem atjaunoja horeogrāfiju pēc atmiņām, un tā nu pēc 45 gadiem šī deja atgriezās uz skatuves. Jāpiebilst, ka Viktors Lapčenoks to dziedāja pēc 40 gadu pārtraukuma.

Triumfē Intars, Dons, Instrumenti

Zelta Mikrofoni tika pasniegti 19 kategorijās, no kurām 16 nominācijās vērtējumu deva žūrija kopumā 44 šīs nozares ekspertu sastāvā. Radio hits tiek noteikts pēc Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) datiem, balvai par mūža ieguldījumu ieteikumus dod Latvijas Mūzikas producentu apvienība (LaMPA), savukārt Alfas Gada dziesmu nosaka šajā tirdzniecības centrā iestaigājušie pircēji, līdz ar to šo mikrofonu var neņemt vērā. Gada balvai kopumā tika saņemti 309 pieteikumi, kas ir par 43 ierakstiem vairāk nekā iepriekšējā gadā. Visvairāk nominācijas bija Donam (kopskaitā četras), kuram sekoja Instrumenti ar trīs nominācijām. Uz balvām divās nominācijās pretendēja Prāta Vētra, Carnival Youth, Musiqq, Labvēlīgais Tips, Intars Busulis & Abonementa orķestris, Auļi un Tautumeitas, Astro’n’out, Ozols un Tehnikums, kā arī repere Viņa (Zelma Jēgere). Noslēdzoties mikrofonu sadalei noskaidrojās, ka nevienu tomēr nevarētu kronēt par Gada mūziķi ‘2017, bet par lielākajiem triumfētājiem dēvējami Dons, Instrumenti un Intars Busulis, kuriem katram tika pa divām Gada balvām. Taču paanalizējot rezultātus, vairākās nominācijās atklājas itin pārsteidzoša un pat šokējoša aina.

Prāta vētra bešā

Nav nemaz tik daudz tādu nomināciju, kurās, Zelta Mikrofona saņēmēju uzzinot, varēja ar pārākuma apziņu viszinīgi bilst “es taču sen to teicu!” - daudz vairāk bija tādu, kurās nominācijas uzvarētāju publiskojot, kā mēdz tautā teikt, acis izlīda uz kātiņiem.

Pirmais pārsteigums - neko nedabūja Prāta vētra. Tas nekas, ka pērn viņiem nekas netika izdots, aizpērn taču bija tāpat, tomēr prātnieki tāpat trīs reizes kāpa uz skatuves, lai kopā ar Musiqq čaļiem saņemtu balvas par kopdziesmas Debesis iekrita Tevī panākumiem. Arī šogad Prāta vētra ar dziesmu Tevis dēļ bija tikusi divu nomināciju Top 5, taču nekā, šoreiz tukšā. Nekas, pēc pāris mēnešiem nāks klajā grupas jaunais albums, tātad nākamgad prātnieki atkal savāks čupu ar Zelta Mikrofoniem - gan par albumu, gan par tā garāko nosaukumu (tas būšot no 27 burtiem), gan par visu pārējo. Pārsteigums Nr.2 - Dona un Instrumentu dominance. Artūra Šingireja jaunskunga jaunais albums Namiņš. Kaste. Vārdi tika izdots 14. februārī, Instrumentu disks Atkala - 7. decembrī, līdz ar to abi šie darbi varēs pretendēt uz mikrofoniem pēc gada, tomēr vienalga tikai pie divām balvām katrs. Turklāt Instrumenti ieguva prestižo Gada dziesmas titulu, izpogājot gan Donu (viņa dziesma Pa ceļam ieguva Radiohita balvu), gan Prāta vētru, gan The Sounds Poets, gan Intaru Busuli (ar Nākamā pietura - depo). Savukārt Dons ieguva balvu koncertieraksta kategorijām, kas ir visai diskutējami - viņa rāmais koncerts Arēnā Rīga tiešām bija vizuāli un tehniski iespaidīgāks par Iļģu megauzstāšanos ar Spēlēju. Dancoju. Dejoju tajā pat arēnā? Un par episko rokoperu Kurbads. Ķēves dēls? Diez vai. Starp citu, Iļģi vispār diezgan negaidīti (un mazliet nepelnīti) palika bez balvām, jo tautas vai pasaules mūzikas nominācijā Ilgu Reiznieci & Co apsteidza Auļu un Tautumeitu kopdarbs.

Hiphops atgriežas topā

Pati prestižākā balva laikam tomēr ir par Gada albumu - to, tāpat kā popa nominācijā, ieguva Intara Busuļa blice. Ja popmūzikā šo balvu varēja dot arī Lindai Leen ar albumu Digital Church, tad Gada albuma kategorijā rezultāts laikam ir objektīvs. Pēc neoficiālas informācijas, šajā nominācijā kā otrais esot palicis interesantais Staņislava Judina un Asnates Rancānes albums OP.2. Uz godu saukties par Gada albumu vēl pretendēja Lindas Leen, Dagamba, Astro’n’out, Satellites LV, Sniedzes Prauliņas, Art-i-Shock un anša, kā arī Auļu un Tautumeitu darbi.

Turpinām par pārsteigumiem. Skarbākas mūzikas nominācijā notika cīņa četri pret vienu, proti, metālisti (grupas Frailty, Relicseed, Eschatos un Oghre) pret rokmūziķiem (Art Of Keeping Secrets). Uzvarēja metālisti, taču pārsteidzoši, ka tieši Edgara Rakovska Relicseed, kuri pērn izdeva EP ar četrām ne pārāk svaigām dziesmām un Līvu hita Es karājos tavā bizē kaverversiju, un kuri Latvijas Metālmūzikas Gada balvā tika atstāti bešā. Satellites LV vinnēja Carnival Youth, sagādājot šiem jauniešiem, šķiet, pirmo zaudējumu Gada balvu sadalē - nekas, lai pierod, ne vienmēr saldējuma kiosks tiks uzcelts viņu ielā. Dāvja Jurkas kvartets vinnēja Daumantu Kalniņu (un diemžēl arī Very Cool People) - tas tā varētu būt. Šlāgerī uzvarēja Normunds Jakušonoks - bet, protams, ne jau, piemēram, Gunārs Meijers, Andris Daņiļenko vai Viktors Tilčiks!

Izskaidrojams ir arī Mārča Judža Ryga zaudējums elektroniskās mūzikas nominācijā DJ Rudd stūrētajam Bandmaster - Mārča projekts vairāk atbilst industriālā roka kritērijiem, bet tīrajiem elektroniķiem tas varētu nepatikt. Aptuveni tas pats sakāms par anša uzvaru hiphopa nominācijā: labi, kādreizējā repa karaļa Ozola un Tehnikuma kopdarbs ir pavājš, bet pašreizējā repa karaļa Gacho jeb Mesas albumam gan tika prognozēts drošs panākums. Nekā, īstā un patiesā hiphopa lietpratēji Gati vaino komercializācijā (tas esot pop hip hop), bet ansis esot šī žanra standarts. Kā to varēja vērot DigiTop 100 balvu pasniegšanas ceremonijā, hiphops latvju mūzikā ir atgriezies šā gadsimta sākumā izkarotās popularitātes virsotnēs, tomēr harizmātiskās reperes Viņas jeb Zelmas Jēgeres triumfs gada debitantu kategorijā ir viens no lielākajiem pārsteigumiem, jo viņa apspēlējusi pat nupat konkursā Supernova otro vietu ieguvušo grupu Sudden Lights un dziesminieku Chris Noah (Krists Indrišonoks), kurš pērn Arēnā Rīga iesildīja ekstravaganto LP! Starp citu, Zelma ietilpst arī Bandmaster sastāvā, tātad viņai būtībā arī tikuši divi mikrofoni. Nu ko, jo pārsteidzošāk, jo interesantāk, cerams, ka tāpat Latvijas mūzikā aizritēs arī viss šis 2018. gads!

Zelta mikrofons 2018 uzvarētāji

Akadēmiskās mūzikas albums

Art-i-Shock - Trio Art-i-Shock

Alternatīvās vai indīpopa mūzikas albums

Varavīksnes galā - Satellites LV

Bērnu mūzikas albums

Ar vilciņu Rīgā braucu - Knīpas un Knauķi

Džeza mūzikas albums

Strings Attached - Dāvja Jurkas kvartets

Elektroniskās vai deju mūzikas albums

Stay Awake - Bandmaster

Hip hop mūzikas albums

Balzams - ansis

Instrumentālās vai starpžanru mūzikas albums

#LudwigVanRammstein - Dagamba

Popmūzikas albums

Nākamā pietura - Intars Busulis & Abonementa orķestris

Roka vai metāla mūzikas albums

Ideoloģija - Relicseed

Šlāgermūzikas albums

Notikums - Normunds Jakušonoks un Tipa orķestris

Tautas vai pasaules mūzikas albums

Lai māsiņa rotājās - Auļi un Tautumeitas

Labākā dziesma

Visa par daudz - Instrumenti

Labākā debija

Elpo - Viņa

Labākais videoklips

Visa par daudz - Instrumenti

Labākais koncertieraksts

Dons - Tepat

Radio hits

Pa ceļam - Dons

Mūža ieguldījums

Viktors Lapčenoks

Jānis Erenštreits

Alfas Gada dziesma

Bermudu Divstūris - Zaudējam brāli

Gada albums

Nākamā pietura - Intars Busulis & Abonementa orķestris

NOKAVĒJA. Pēc nolikuma Zelta mikrofonam ‘2018 varēja iesniegt tos ierakstus, kas izdoti laika posmā no 2016. gada 2. decembra līdz 2017. gada 1. decembrim, bet Instrumentu jaunais albums Atkala klajā nāca 8. decembrī. Kas zina, ja ne šī nedēļa, varbūt Jānis Šipkēvics, Reinis Sējāns un Gatis Zaķis būtu savākuši vēl iespaidīgāku balvu klāstu