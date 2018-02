Dzintars Čīča dodas jubilejas koncerttūrē "Bučas visiem"  

«Jau četrus gadus ar lielākiem vai mazākiem pārtraukumiem dzīvoju un strādāju Anglijā. Tur mani neviens nepazīst, un tādā ziņā ir vieglāk darīt ikdienišķu darbu, turklāt darbs tur ir labāk apmaksāts,» saka dziedātājs Dzintars Čīča (25).

Lai arī Dzintars Čīča jau ir brašs jauns vīrietis, daudzi klausītāji viņu vēl aizvien dēvē par «mazo čigānzēnu ar neparasto balsi», un viņa solokoncerti pulcē pilnas zāles visā Latvijā. Gluži kā pirms 15 gadiem, kad Latvija viņu iepazina Raimonda Paula koncertos, Eirovīzijas Bērnu dziesmu konkursā un Latvijas šlāgeraptaujā.

28. janvārī Dzintars Čīča svinēja savu 25. dzimšanas dienu un reizē 15 gadus uz skatuves, un šiem abiem notikumiem par godu viņš februārī un martā dodas jubilejas koncerttūrē Bučas visiem.

«Koncertos izpildīšu savas visu laiku populārākās dziesmas, sākot ar Tu esi vasarā un beidzot ar Likteņlīnijām, kur pa vidu ir vēl arī tādi hiti kā Vijolnieks un Nāc un dziedi. Būs arī klausītāju iemīļotās čigānu romances, un kopā ar mani muzicēs instrumentālā grupa pianista Anatolija Livčas vadībā, bet koncertu vadīs mans uzticamais mūzikas draugs Kaspars Antess,» stāsta Dzintars Čīča un visus savus klausītājus aicina uz koncertiem Ventspilī (22. februārī), Jelgavā (23. februārī), Rojā (24. februārī), Rīgā (25. februārī), Tukumā (2. martā), Valmierā (4. martā) un Liepājā (8. martā).

«Šī, iespējams, būs mana visu laiku krāšņākā programma,» viņš vēl piebilst.

Tūlīt pēc koncertu tūres Dzintars Čīča dosies atpakaļ uz Angliju. Viņš dzīvo Pīterboro, kas ir aptuveni 120 kilometru uz ziemeļiem no Londonas, un jau pāris mēnešus strādā internetveikalā. «Darbs pārsvarā ir no mājām - es čekoju, vai visi pasūtījumi tiek piegādāti, vai nav kādas sūdzības no klientiem. Uz ofisu jāiet tikai tad, ja sanāk kāds misēklis. Bet, pateicoties šim darbam, es varu daudz laika veltīt boksa treniņiem. Es trenējos piecas sešas reizes nedēļā, jo bokss ir nopietna lieta,» saka dziedātājs, apgalvojot: ja reiz ķeras kam klāt, tad - vērsim aiz ragiem. «Boksā trenējos jau četrus gadus, vienubrīd bija lielāks pārtraukums, bet nu jau pusgadu trenējos bez pārtraukuma un tā arī esmu apņēmies - turpināt bez apstājas. Iespējams, maijā Latvijā būs cīņas, bet - neko simtprocentīgi vēl nevaru atklāt,» viņš nosaka.

Dziedātājs smej: pateicoties fiziski smagajiem treniņiem, uz skatuves ir kļuvis vieglāk: «Gan mikrofonu ir vieglāk noturēt, gan nepiekūstu tik ātri. Tas viennozīmīgi palīdz.»

Bet, taujāts par privāto dzīvi, dziedātājs ir pavisam vaļsirdīgs un saka, ka viņam šobrīd nav laika attiecībām un viņš tās nemaz arī nemeklē. Neiespringst. «Sirdī ir tukšums, bet - tas ir tāds patīkams tukšums,» viņš apgalvo, piebilstot, ka šobrīd, esot Latvijā, tikai dzied, sporto, apciemo ģimeni un satiekas ar draugiem. «Nekā sevišķa, nekā interesanta. Rutīna. Bet - man patīk tāda rutīna,» saka Dzintars Čīča, uzsverot, ka šajā laikā viņam ir svarīgi būt kopā ar saviem klausītājiem, kuru atzinību dziedātājs vērtē augstāk par balvām, diplomiem un ekspertu atzinumiem.

Bet vai, esot Anglijā, viņam nepietrūkst māju sajūtas, Latvijas? «Tāpēc jau vienreiz gadā šurp atbraucu - lai padziedātu, lai satiktu draugus. Kad būšu opaps, atgriezīšos mājās pavisam un vairs nekur prom nebraukšu. Bet pagaidām ir okei.»