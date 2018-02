Aijai Andrejevai albums un tūre

Ar uzstāšanos Latgales vēstniecībā Gors šo trešdien, 14. februārī, sāksies dziedātājas Aijas Andrejevas jaunā albuma Mēs pārejam uz Tu prezentācijas tūre.

Pagājušajā nedēļā Aijas Andrejevas albums Mēs pārejam uz Tu tika oficiāli laists tautās: pilsētas bārā Vest ceturtdienas vakarā pulcējās dziedātājas radi, draugi un paziņas, kuri bija sagatavojušies sveikšanas procedūrai, savukārt Aija bija sagatavojusies atrādīt jaunajā ripulī iekļauto materiālu nelielā dzīvajā koncertiņā.

Lai gan spriganajai Aijai ir tikai 32 gadi, šķiet, ka viņa uz lielās skatuves ir jau mūžību, arī albumu bijis vesels lēvenis. «Sestais!» uz apskatnieka provokatīvo jautājumu, vai viņa maz zina, kurš šis disks ir pēc skaita, zibenīgi atbild dziedātāja. «Pirmais bija Tu un es, izdots 2006. gadā. 12 gadu laikā seši albumi!» Pēc Opus Pro jubilejas tūres, kurā piedalījās arī Aija, viņa pauda apņēmību nākamo savu disku izdot ieturētu rokmūzikas noskaņās, taču Mēs pārejam uz Tu ir gana enerģisks un žiperīgs darbs, tomēr ne roks. «Šis albums ir tieši tik [roķīgs], lai nebūtu roka par daudz un tā joprojām būtu es. Lai gan to sabalansēt ir grūti, man liekas, ka ir trāpīts pareizi. Šeit parādās manas saknes - roķīgais aspekts, kas manī ir, un arī liriskais. Viss kopā ir ļoti labi sastājies, un, liekot roku uz sirds, varu teikt, ka šis ir viens no jaudīgākajiem maniem projektiem. Tas bija ļoti noderīgs arī manai izaugsmei,» uzsver dziedātāja. Starp citu, viņa tiešām šķiet augusi - ja savulaik Aija mēdza aizrauties un šādos gadījumos bieži vien izgāja no labas dziedāšanas rāmjiem, šoreiz koncertā viņa šo robežu nepārkāpa ne uz noti. «Jā, varbūt!» šim novērojumam piekrita Aija. «Man gan to grūti komentēt, es visu laiku turpinu ar sevi strādāt un neapstājos pie sasniegtā.»

Ar šo albumu Aija aizver konkrētu nodaļu savā dzīvē. «Būtiskākais un arī trakākais uzdevums šajā albumā bija būt godīgai un atklātai. Šķiet, teksti tiešām ir sanākuši diezgan atklāti, un visiem būs skaidrs, par ko tajos ir vēstīts. Un visi tajos atradīs kaut ko savu, jo katrs kādā savas dzīves posmā ir piedzīvojis ko līdzīgu. Tas tāds dabiskais procesiņš. Šo sadaļu aizveru, atveru nākamo un turpinu iet! Lai kā arī vēlējos to [albumu] izdot, jau sākot no 2015. gada, to nācās atlikt par vienu, diviem un beigās par trim gadiem, jo tāda ir dzīve. Ar to noslēgsies viens ārkārtīgi būtisks manas dzīves posms - vismaz es to tā izjūtu. Sāksies jauna nodaļa, jau atkal citā kvalitātē, būs cita Aija, bet galvenais - tā pati es! Drosmīga, atbildīga, ar dzīvu savu iekšējo bērnu - mazo huligānu -, sievišķīga un pilnu sirdi mīlestības,» saka dziedātāja.

Pēc koncerta Rēzeknē nākamie pasākumi būs Jelgavas Kultūras namā (24. februārī), Valmieras Kultūras centrā (9. martā), Liepājas teātrī (17. martā) un Rīgas koncertzālē Palladium (23. martā). Koncertos tiks izdzīvotas un izspēlētas dziesmas gan no jaunā albuma, gan arī klausītāju sen iemīļotas dziesmas, kas būs ieguvušas citu krāsu un skanējumu. Krietni mainījies arī Aijas pavadošais sastāvs, tagad tajā ietilpst ģitāristi Kaspars Ansons un Jānis Kalniņš, basists Toms Veismanis, bundzinieks Kaspars Pļavnieks un taustiņnieks Toms Mikāls, kā arī fona vokālistes Anna Zankovska un Santa Šillere. «Esmu nenormāli priecīga par šo tūri!» sajūsminās Aija. «Mums bija sarīkota radošā nometne, kurā gatavojāmies koncertiem - mums ir brīnišķīgs sastāvs, komandā ir superīgi cilvēki, ar kuriem var iet izlūkos. Ar milzu nepacietību gaidu šos koncertus!»