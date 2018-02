Supernova 2018 pirmais pusfināls tiešraidē jau šodien

Sestdien, 3.februārī, Latvijas Televīzijas (LTV) autoru un izpildītāju konkursa Supernova 2018 dalībniekus gaida pirmā nervus kutinošā uzstāšanās tiešraidē. Dziesmas un priekšnesumus vērtēs žūrija, kuras sastāvā redzēsim Latvijas Radio 5 - Pieci.lv mūzikas redaktoru un šī gada konkursa žūrijas vadītāju Rūdolfu Budzi (DJ Rudd), mūziķi un vokālo pedagoģi Jolanu Gulbi-Paškeviču un komponistu Jāni Lūsēnu. Katrā pusfinālā pastāvīgajai žūrijai pievienosies mainīgais žūrijas loceklis, un šoreiz tā būs konkursa iepriekšējās sezonas uzvarētāju Triana Park soliste Agnese Rakovska.

Katrā konkursa pusfinālā startēs septiņi dalībnieki, bet iespēju sacensties finālā iegūs tikai divi.

Pirmajā pusfinālā 3. februārī startēs šova akadēmiski izglītotākā dalībniece Katrīna Gupalo and The Black Birds, oriģinālie nabagu mūzikas pārstāvji Rahu the Fool, duets DVINES, Agnesse jeb Agnese Stengrevics, kuras muzikālā darbība pamudinājusi uz skatuves atgriezties arī tēvu Helviju Stengrevicu. Pirmo reizi konkursā startēs dziesma bez piedziedājuma - izpildīs vieni no spēcīgākajiem pagājušā gada debitantiem Latvijas mūzikā - grupa Sudden Lights. Otro gadu pēc kārtas konkursā piedalās Edgars Kreilis, kurš visu aizvadīto gadu aktīvi strādājis un laidis klājā vairākus veiksmīgus singlus, savukārt kā pēdējā uz skatuves pirmajā pusfinālā kāps pieredzes bagātākā konkursa dalībniece Liene Greifāne. Viņa piedalījusies teju visos TV šovos Latvijā un reiz jau pārstāvējusi Latviju starptautiskajā Eirovīzijā grupas Pirates of the Sea sastāvā.

Otrajā pusfinālā 10. februārī startēs grupa Hupnotic, MADARA, Markus Riva, In My Head, RITVARS, Monta, RIGA Reggae, savukārt trešajā pusfinālā 17. februarī piedalīsies Jenny May, Ed Rallidae, Katrīne Lukins, Lauris Valters, MIONIA, Kris & Oz, kā arī Laura Rizzotto. Supernova 2018 tiešraides, ko LTV 1 tiešraidē no Rīgas Kinostudijas varēs vērot katru februāra sestdienas vakaru, vadīs šarmantā TV dīva Dagmāra Legante un otrās Supernova sezonas uzvarētājs Justs Sirmais.

Grandiozais Supernova 2018 fināla šovs notiks 24. februārī, un uzvarētājs balvā saņems ne tikai iespēju pārstāvēt Latviju Eirovīzijas starptautiskajā dziesmu konkursā Portugālē, bet arī iegūs iespēju noslēgt līgumu ar vienu no reģiona vadošajām mūzikas izdevniecībām Universal Music Group, kas palīdzēs popularizēt konkursā uzvarējušo dziesmu ārpus Latvijas. "Esam gandarīti par arvien ciešāku sadarbību ar Supernova un Spotify," atzīst Petri Mannonen, Universal Music Group Baltijas un Somijas biznesa direktors. "Pateicoties šim konkursam, priecāsimies atklāt jaunus talantus un lielisku mūziku. Laikā, kad mūzikas patēriņš digitālajās platformās arvien pieaug un mūzika arvien vieglāk sasniedz klausītāju ausis, Supernova dalībnieki vieglāk nekā jebkad agrāk var sasniegt plašāku auditoriju un iegūt jaunus fanus."

Alternatīvā tiešraide "dīvāna ekspertiem"

Sadarbībā ar LSM.LV paralēli TV tiešraidei ik sestdienas vakaru notiks alternatīvā Supernova 2018 tiešraide, ko vadīs Latvijas Radio 5 - Pieci.lv ētera personība un mūzikas eksperts Toms Grēviņš kopā ar komiķi un Eirovīzijas entuziastu Edgaru Bāliņu. Grēviņš un Bāliņš ne tikai sekos sociālajos medijos publicētajām ziņām, bet pēc rezultātu paziņošanas uz sava dīvāna aicinās arī tos piecus mūziķus, kuri finālā nebūs tikuši. Katrā alternatīvajā tiešraidē "dīvāna ekspertiem" pievienosies dažādi viesi, kuru viedokļi sociālo mediju lietotājus parasti neatstāj vienaldzīgus.

Lai skatītāju balsojums būtu maksimāli objektīvs, šajā Supernova sezonā, balsojot par savu favorītu, no viena tālruņa numura varēs nosūtīt tikai vienu īsziņu un veikt tikai vienu zvanu. Balsot varēs arī Supernova mājas lapā https://supernova.lsm.lv/lv/, un jau otro gadu papildus tiks ņemti vērā arī unikālie dziesmu klausījumi mūzikas straumēšanas platformā Spotify.

Šovakar, 1. februārī pl.21:30 LTV 1 būs skatāms otrais Supernova 2018 ievadraidījums, kas atklās, kā dalībnieki mēģināja pārliecināt žūriju, ka tieši viņi pelnījuši iekļūt pusfinālu tiešraidēs. Pirmā dalībnieku atlase tirdzniecības parkā Alfa bija pārbaudījums un izaicinājums arī konkursa atlases žūrijai, kurai nebūt nebija viegli vienoties par galīgo dalībnieku sastāvu.

Ikviens Eirovīzijas fans visus Supernova 2018 šovus 3., 10., 17. un 24. februārī varēs vērot ne tikai LTV 1 tiešraidē, LSM.LV alternatīvajā tiešraidē un Supernova mājas lapā https://supernova.lsm.lv/lv/, bet arī klātienē Rīgas Kinostudijā, iegādājoties biļetes E-kase.lv: https://www.ekase.lv/lv/biletes/koncerti/supernova-2018.