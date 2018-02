"Supernovā" viss jauns: Vieta, vadītāji, noteikumi

No sestdienas, 3. februāra, četru TV šovu ietvaros LTV dziesmu autoru un izpildītāju konkurss Supernova jau ceturto reizi meklēs spilgtāko populārās mūzikas skaņdarbu, kas pārstāvēs Latviju starptautiskajā dziesmu konkursā Eirovīzija.

Šogad Supernova piedzīvojusi vairākas pārmaiņas - konkursam ir jauni vadītāji, turklāt mainījies arī pasākuma formāts, balsošanas noteikumi, norises vieta un laiks. Šā pasākuma vadītāju lomās iejutīsies pieredzējusī TV dīva Dagmāra Legante un otrās Supernovas sezonas uzvarētājs Justs Sirmais. «Ja iepriekš bija trīs raidījumi - atlase, pusfināls un fināls - un no katras kārtas tālāk tika puse dalībnieku, tad šogad būs trīs pusfināli, no kuriem finālā tiks tikai divi dalībnieki no septiņiem. Dalībnieku savstarpējā konkurence šosezon būs īpaši liela,» atzīst Supernovas producente un projekta vadītāja Ilze Jansone.

Pusfinālus LTV 1 tiešraidē no Rīgas Kinostudijas varēs vērot katru sestdienas vakaru (iepriekš tie notika svētdienās), sākot no 3. februāra, bet fināls notiks 24. februārī. Sadarbībā ar Lsm.LV paralēli tiešraidei ik sestdienu notiks alternatīvā Supernova tiešraide, ko vadīs līdzšinējais Supernova vadītājs un mūzikas eksperts Toms Grēviņš kopā ar žurnālistu un Eirovīzijas entuziastu Edgaru Bāliņu. Kā joko organizatori, šī būs īstā iespēja visiem «dīvāna ekspertiem» dalīties viedoklī un ar savu sociālajos tīklos publicēto ziņu, iespējams, piepildīt šādu ekspertu sapni, proti, nonākt raidījuma saturā. Katrā alternatīvajā tiešraidē Grēviņam un Bāliņam pievienosies dažādi viesi, kuru viedokļi sociālo mediju lietotājus parasti neatstāj vienaldzīgus.

Lai rezultāti būtu maksimāli objektīvi, izmaiņas skārušas arī balsošanas kārtību. Balsojot par savu favorītu, no viena tālruņa numura varēs nosūtīt tikai vienu īsziņu un veikt tikai vienu zvanu. Balsot varēs arī Supernova mājaslapā, un papildus tiks ņemti vērā arī dziesmu klausījumi mūzikas straumēšanas platformā Spotify. Jāpiebilst, ka pirmo reizi konkursa vēsturē atlasei pieteikties varēja tikai jau gatavas komandas - dziesma un izpildītājs. «Iepriekšējo gadu pieredze liecina, ka pieņemt izpildītāju un autoru pieteikumus arī atsevišķi ar mērķi atrast jaunu pāri neattaisnojas,» skaidro Ilze Jansone. «Saņemtais pieteikumu skaits šosezon bija mazāks nekā iepriekšējās sezonās, taču pieteikumi ir kļuvuši kvalitatīvāki - pieteikt gatavu komandu prasa lielāku un nopietnāku ieguldījumu un sagatavošanās darbu.»

Šoreiz nedaudz plašāka bija arī pieteikto dziesmu vērtējošā žūrija. Tās rindās bija producents un iepriekšējā Supernova sevi bargā kunga lomā labi pieteikušais Rūdolfs Budze jeb DJ Rudd (šā gada konkursa žūrijas vadītājs), Sony Music pārstāvis Mikko Tukiainens, Igaunijas elektroniskās mūzikas producents un izpildītājs NOEP, džeza dziedātāja un vokālā pedagoģe Jolanta Gulbe-Paškeviča, bijušais grupas Prāta vētra menedžeris Aldis Hofmanis, Latvijas Mūzikas attīstības biedrības/Latvijas Mūzikas eksports vadītāja Agnese Cimuška, jau minētā trijotne Jansone - Grēviņš - Bāliņš, kā arī šo rindu autors. Šogad pirmo reizi visas pieteiktās dziesmas varēja vērtēt arī jebkurš konkursa entuziasts un kopumā tika saņemti 152 082 tautas žūrijas dziesmu novērtējumi, ko žūrija ņēma vērā, izvēloties dalībnieku sastāvu startam pusfinālu tiešraidēs.

Lai gan pirms pāris dienām Eirovīzijas cienītāji sociālajos tīklos jau sāka celt žēlabas par to, ka Latvijas pārstāvjiem starptautiskā konkursa finālā neesot paveicies ar izlozi, pagaidām tiek dīrāts lācis, kurš vēl pat nezina, kāds izskatās mežs - paskatīsimies, ko piedāvās Supernova pusfināli 3., 10. un 17. februārī! Pirmajā pusfinālā piedalīsies Katrīna Gupalo, Rahu The Fool, Dvīnes, Agnese Stengrēvica, Sudden Lights, Liene Greifāne un Edgars Kreilis.