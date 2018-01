RECENZIJA: David Garrett ''Rock Revolution''  

Pagājušā gada nogalē vācu vijolnieks Deivids Garets ar savu koncertu “norāva jumtu” (par laimi, ne burtiskā nozīmē) “Arēnai Rīga” – viņa uzstāšanās te noritēja koncerttūres “Explosive – Live” ietvaros.

Uz šo koncertu pabijušie droši vien jau nākamajā dienā dieba uz mūzikas ierakstu veikaliem, lai iegādātos šī meistara studijas darbus, bet pārējiem vēl ir visas iespējas to paveikt. Ja Rīgā vijolnieks lielākoties balstījās uz albumā “Explosive” (2015) iekļauto repertuāru, tad tagad mūsu priekšā jau ir viņa pats jaunākais studijas ripulis. Šāda produktivitāte nav nekas pārsteidzošs, jo kopš 90. gadu vidus Garets pamanījies izdot jau 19 (!) studijas albumus, tas ir, teju katru gadu pa vienam, spēlējoties ar dažādām tēmām, sākot no klasikas līdz rokam. Kā jau to viegli noprast pēc albuma nosaukuma, šis darbs veltīts rokmūzikai. Kopumā 15 pazīstamu popa un roka melodiju kaverversijas Gareta meistarīgajā izpildījumā. Klasisks “crossover”, kurā vietu radušas dažnedažādas kompozīcijas, tostarp tādi hiti kā “Bohemian Rhapsody” (“Queens”), “Born In The USA” (Brūss Springstīns), “Purple Rain” (Prinss), “In The Air Tonight” (Fils Kolinss), “Earth Song” (Maikls Džeksons), “Eye Of The Tiger” (“Survivor”, šo grupu droši vien atminas tikai retais, bet šo hitu zina teju visi - pateicoties filmai par Rokiju) un citi.

PAR. Trīs lieli plusi. Pirmais - par uzdrīkstēšanos aranžēt “Rage Against The Machine” dziesmu “Killing In The Name” šādā versijā, tik smagiem gabaliem klasiķi reti nenobīstas ķerties klāt. Otrais - par superīgo “Led Zeppelin” hita “Stairway To Heaven” versiju. Trešais - par interesanto ģitāras un vijoles dueli kompozīcijā, kas tā arī saucas - “Duel Guitar vs. Violin”.

PRET. Nu, un kāda te “roka revolūcija”? Ņemšanās ap rokdziesmu pārdarināšanu klasiskās versijās (starp citu, arī otrādi) ir sena kā planēta Zeme, to darījuši neskaitāmi mūziķi. Pēc koncepcijas te galīgi neiederas Pētera Čaikovska “Concerto No.1” - ne pops, ne roks. Nogurdinoši pēc savas būtības.

