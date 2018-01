RECENZIJA: Noel Gallagher "Who Built The Moon?"  

Pēc britu supergrupas “Oasis” pajukšanas vecākais no skandalozajiem brāļiem Galaheriem Noels ilgi dīkā nesēdēja un izveidoja savu projektu “Noel Gallagher’s High Flying Birds”.

2011. gadā klajā nāca tā debijas albums, 2015. gadā - otrais ripulis (“Chasing Yesterday”), bet nu izdots un klausītāju vērtējumam nodots trešais disks. Bez sāncensības Galaheri joprojām nav spējuši iztikt: ja Laiems savu debijas soloalbumu izdeva 6. oktobrī, tad Noels tikai pāris nedēļas vēlāk, proti, 24. novembrī. Tiesa, Noels kategoriski noliedzis, ka brāļu starpā notiktu kāda neklātienes “albumu sacensība”, taču ir vispārzināms fakts, ka abu starpā “aukstais karš” tā arī nav beidzies. No topu viedokļa starp brāļiem Galaheriem diez kāds konkurss nav sanācis - abi paguva sabūt britu topa pirmajā vietā. Arī mūzikas kritiķu atsauksmes ir diezgan līdzīgas, “Who Built The Moon?” vērtējumā pārsvarā dominē četras zvaigznes (punkti, balles utt.) no piecām. Kā stacionārie “High Flying Birds” mūziķi tiek minēti pieredzējušais basists Džeisons Folkners un ne mazāk pudu sāls apēdušais bundzinieks Džeremijs Steisijs, vēl arī taustiņnieks Kīfuss Čianda, savukārt viesmūziķu statusā uzskaitīta vesela virkne mūziķu, no kuriem pazīstamākais ir ģitārists Džonijs Mārs no “The Smiths”. Kopumā 11 dziesmas plus viena bonusā - tas laikam ir arī viss, ko īsumā var teikt par šo garadarbu.

PAR. Atšķirībā no Laiema, vecākais brālis centies maksimāli attālināties no “Oasis” skanējuma - tas ir labi vai slikti? Laikam labi. Ieteicamākā un uzrunājošākā dziesma ir akustiski psihedēliskā “She Taught Me How To Fly”, visai baudāma ir arī eksperimentālā roka stilā ieturētā “Fort Knox”, koncertos droši vien labi izklausīsies “Holy Mountain” un arī “Keep Of Reaching”. Spēcīga plate.

PRET. Laiems vai Noels? Laiems, viņa albums “As You Were” bija ievērojami interesantāks. “Who Built The Moon?” ir diezgan garlaicīgs, un tas vēl ir itin diplomātisks vērtējums. Noels šoreiz aizeksperimentējies neceļos un pārāk bieži licis kārti uz dažādiem sempliem, tādejādi padarot savu mūziku elektronizētu. Neviens gabals gan nekrīt uz nerviem, taču neviens arī īpaši prātā nepaliek.

