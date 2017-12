GADS MŪZIKĀ: Ar starptautisku elpu

Nekādas milzu kolīzijas mūzikā šogad it kā nav notikušas, taču tas nenozīmē, ka latvju bāleliņiem šīs 365 dienas būtu aizritējušas, tikai žāvājoties un ar cerībām gaidot nākamo, 2018., gadu.

Pirmais, kas uzreiz nāk prātā no gandrīz jau vēstures annālēs ierakstāmā 2017. gada, ir divi megakoncerti tepat Daugavas krastos - Red Hot Chili Peppers un Foo Fighters. Kad Krievijas šovbiznesa industrijas pārstāvji pāris gadus nesekmīgi mēģināja Lucavsalā iedzīvināt festivāla Kubana tradīcijas, par viņu vietas izvēli varēja smīkņāt un apsveikt Rīgas mēru Nilu Ušakovu ar veiksmīgo neapgūtas teritorijas iesmērēšanu kaimiņiem. Taču šis gads pierādīja, ka Lucsavsalai kā koncertu rīkošanas vietai ir milzīgs potenciāls: tuvu centram, laba sabiedriskā transporta kustība, lieli plašumi utt. Ja vēl laika apstākļi lutina, tad ir pavisam ideāli. Kas attiecas uz pipariem un Deiva Grola Foo Fighters, abas šīs apvienības uzskatāmi pierādīja, ka ne velti pasaulē tās tiek rakstītas A klases mākslinieku kategorijā. Latvijā šī gada laikā bijusi vēl vesela virkne augsta ranga mūziķu: Andrea Bočelli, Sāra Braitmena, Hurts (jau ceturto reizi!), Alphaville, Patrīsija Kāsa, Bastille, Phantogram, Apocalyptica, LP, Udo Dirkšneiders, Accept, Napalm Death, Pain un citi. Interesanti, ka koncertu rīkošanas līderos izvirzījušies L.Tips Agency - varenie FBI lielākoties nodarbojas ar grandu aicināšanu, Makrokoncert apkalpo savu specifisko auditoriju, bet pārējie (cik gan to ir…) vispār var tipiem tikai pienest ūdeni.

Bet ko nu par pasaules spīdekļiem, ja mums ir pašiem savs rollingstouns un bītls - Dons, kurš spējīgs februārī pilnībā izpārdot divus koncertus Arēnā Rīga! Turklāt 2015. gada nogalē viņš spēja piepulcēt koncertzāli Palladium septiņus (!) vakarus, un nu atliek vien ar interesi gaidīt, cikreiz pēc kārtas Dons uz arēnas skatuves parādīsies 2018. gada februārī - viens koncerts jau izsludināts, prātā nākamie. No pārējiem latviešu koncertiem gribētos atzīmēt divus: a) pirmo reizi kopš 2012. gada plašākā tūrē devās Labvēlīgais tips, kas atzīmēja savu 25 gadu pastāvēšanu; b) pirmo reizi piecos gados plašākā tūrē devās Lauris Reiniks, kurš atzīmēja to, ka… ir Lauris Reiniks. Protams, nākamgad visas rekordu grāmatas ar savu tūri pārrakstīs un iespējamos konkurentus kā pelavu maisus dauzīs Prāta vētra, bet - tas būs nākamgad.

Ja neskaita jau pieminētās Kubana aiziešanu aizsaulē, citu satricinājumu festivālu dzīvē nebija. Jau 19. (!) reizi Bauskā notika kantrimūzikas fests un pie dzīvības noturējās arī Ogres pusē notiekošais tā līdzinieks Country Island; jau 11. reizi Salacgrīvā risinājās Positivus Festival, kurš gan ar katru gadu lifta straujumā laiž lejā kvalitātes latiņu, bet tas nekas, jo klausītāji to nemana; jau 9. reizi Līgatnes pusē notika lādzīgā Laba daba; jau n-to reizi Liepāja pulcēja uz savu festivālu (SummerSound); Jūrmalā jandalē Laima Vaikule ar saviem Rendez Vous un arī BigBanka ar Latvijas Pērli utt. Smagās mūzikas cienītājiem par prieku Klaņģu kalnā Klang! vietā atdzima Metalshow Open Air, bet Viesītes novadā jau trešo gadu risinājās mūsdienu etniskās mūzikas un seno amatu festivāls Zobens un Lemess, kas, cita starpā, 2018. gadā sapako mantiņas un pārceļas uz Bausku. Brīvdabas prieku netrūka.

Ja par lokāla rakstura kašķiem, tad uzreiz nāk prātā Latvijas rok- un popdziesmu aptaujas Muzikālā banka skandāliņš. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas toreizējiem un tagadējiem vadoņiem tik ļoti nepatika tas, ka Ventspilī ir mērs, kurš turklāt vēl Muzikālās bankas finālpasākuma laikā Ventspilī atļaujas nevis tupēt mājās, bet kāpt uz skatuves ar runu, ka tie ar lielu pompu paziņoja, ka pārtrauks sadarbību ar Ventspili. Rezultātā MB tiks rīkota radiomājā, savukārt Ventspils pie sevis jau janvārī uzņems DigiTop 100 muzikālo hitparādi ar daudziem skaļiem vārdiem. Starp citu, jau minētais DigiTop 100 ir viena no interesantākajām aizejošā gada novitātēm: šajā topā apkopoti legālo straumēšanas servisu un interneta veikalu dati, līdz ar to var noskaidrot, par kādu mūziku latvju bāleliņi ir gatavi atdarīt maciņus. Nekas tāds līdz šim pie mums vēl nebija bijis, jo līdz šim Latvijā bija tikai balsojumu topi, kas balstījās uz subjektīvajiem patīk/nepatīk principiem, nevis uz reāliem komerciālajiem rādītājiem. Kā otra no 2017. gada novitātēm jāmin Latvijas pievienošanās šova X faktors saimei - pagaidām neizskatās, ka šis pasākums pie mums varētu gūt tādu pašu popularitāti kā Rietumos, taču tas nemazina bārdainā rūjienieša Artura Gruzdiņa (attēlā) uzvaras nozīmi. Lai vai kā, vismaz kāda alternatīva Supernovai, kur šogad mūsējie Agneses Rakovskas izskatā smagi dabūja pa pakaļu. Ko darīt, no Aminata, no party…

Par aizgājējiem. Gan pasaules, gan latviešu mūzika arī šajā gadā zaudējusi vairākus savus izcilniekus. No mūsējiem jāmin leģendārais kordiriģents Gido Kokars, komponists Pēteris Plakidis, dziesminiece un Austrasbērnu mamma Austra Pumpure, pianiste Jautrīte Putniņa, Čikāgas piecītis Alberts Legzdiņš, estrādes mākslinieks Zdzislavs Romanovskis. Pāragri mūžībā devās arī jaunā dziedātāja Aija Eriņa - viņai bija tikai 32 gadi… Palicēji gan realizēja viņas sapni, un Aijas balss tagad dzirdama nesen izdotajā albumā Par martu, maiju un decembri, kas pretendē arī uz Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvu Zelta mikrofons.