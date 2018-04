Krusas un Bardema filma atklās šī gada Kannu kinofestivālu  

Kannu kinofestivāls nākammēnes tiks atklāts ar irāņu režisora Asgara Farhadi filmu "Everybody Knows", kurā galvenās lomas atveido Penelope Krusa un Havjers Bardems, ceturtdien pavēstīja festivāla rīkotāji.

Spānijā uzņemtais psiholoģiskais trilleris sacentīsies arī par festivāla galveno balvu "Zelta palmas zars". Šī ir pirmā reize pēc sešu gadu pārtraukuma, kad filma, ar kuru tiek atklāts festivāls, arī pretendē uz tā galveno godalgu.

Farhadi 2011.gada filma "A Separation" saņēma "Oskaru" un Berlīnes kinofestivāla "Zelta lāci", tomēr Kannu festivāla galveno balvu viņš nekad nav izcīnījis.

Tiesa gan, divas viņa nākamās lentes "The Past" (2013) un "The Salesman" (2016) saņēma Kannu godalgas par labāko scenāriju, kā arī labākā aktiera un aktrises godalgas.

"Everybody Knows", kurā spēlē arī Argentīnas zvaigzne Rikardo Darins, ir stāsts par kādu sievieti, kas atgriežas no Buenosairesas savā dzimtajā ciematā Spānijā ar vīru un bērniem.

Krusa un Bardems ir spāņu valodā runājošo kino zelta pāris, un viņiem bijušas galvenās lomas vairākās filmās, arī pagājušā gada lentē "Loving Pablo" - filmā par kādu žurnālisti, kas iemīlas Kolumbijas bēdīgi slavenajā narkobaronā Pablo Eskobarā.

45 gadus vecais Farhadi ir viens no ievērojamākajiem Irānas režisoriem, kurš savā dzimtenē un aiz tās robežām iemantojis atzinību ar spraigiem un rūpīgi izstrādātiem stāstiem.

"Everybody Knows" uz kinoekrāniem Francijā iznāks 9.maijā - dienu pēc Kannu festivāla atklāšanas.