Holivudas sievietes sāk cīņu pret seksuālu uzmākšanos

Vairāk nekā 300 aktrises, režisores, scenāriju autores un citas izklaides biznesa pārstāves sākušas kampaņu cīņai pret seksuālu uzmākšanos Holivudā un citās darbavietās ASV.

Izveidotā iniciatīva "Time's Up" tika pieteikta laikrakstā "The New York Times", un to ir atbalstījušas tādas aktrises kā Natālija Portmane, Emma Stouna un Rīza Viterspūna.

Iniciatīvā izklāstīts rīcības plāns seksuālās uzmākšanās apkarošanai, kā arī izveidots juridiskās palīdzības fonds 13 miljonu dolāru apmērā sievietēm, kurām nav naudas šādu problēmu risināšanai.

"Solidaritātes vēstulē", kas publicēta "Time's Up" tīmekļa vietnē, uzsvērts, ka seksuālā uzmākšanās bieži turpinās tāpēc, ka "ļaundari un darba devēji nekad nesaskaras ar sekām".

Kustība arī iestājas par dzimumu vienlīdzību, vienādām algām un aicina pieņemt likumus, kas sodītu kompānijas, kuras pieļauj seksuālu uzmākšanos darbavietā.

Seksuālās uzmākšanās problēma nonākusi sabiedrības uzmanības centrā, kopš desmitiem sieviešu par šādiem nodarījumiem apvainoja ietekmīgo Holivudas producentu Hārviju Vainstainu. Pēc tam līdzīgas apsūdzības celtas citiem ievērojamiem izklaides biznesa un mediju pārstāvjiem.