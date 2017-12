TOP 5 padomi, kā tikt galā ar svinību pārmērībām  

Jaunā gada sagaidīšana visbiežāk nav iedomājama bez bagātīgi klātiem galdiem, un parasti netrūkst arī grādīgāku un stiprāku dzērienu, kurus svētku reizēs iedzeram arī vairāk nekā vajadzētu. Nereti diena pēc svētkiem nāk ar smagām sekām: galvassāpēm, sliktu dūšu u.c. veselības problēmām. Lai palīdzētu izvairīties no šādām sekām, tiek lietoti dažādi līdzekļi, taču nereti organismam tiek nodarīts vēl lielāks kaitējums. Uztura speciālisti iesaka, ko darīt, lai arī dienas pēc svētkiem būtu patīkamas.

Nepārdozēt ar sāls uzņemšanu

Svētku laikā ēdot dažādus ēdienus, tostarp arī treknus un, protams, arī lietojot grādīgos dzērienus, nākamās dienas bieži vien mūs pavada slikta pašsajūta. Esam pārēdušies, no lietotā alkohola sāp galva, ir slikta dūša un citi simptomi. Paģiras ir tāpēc, ka organisms ir zaudējis daudz sāļu, taču uzreiz censties to atjaunot lielās devās nav pareizi. Te jābūt ļoti uzmanīgam - ja mēs dzersim daudz sāļa šķidruma, tas nenāks par labu.

Visiem noteikti ir zināma tautas ārstniecības metode, kad tiek dzerts gurķu sālījums. Tas nav ieteicams, jo nav zināms, cik daudz sāls ir šādos novārījumos, turklāt, ja mēs to vēl papildinām arī ar kādu minerālūdeni ar ļoti augstu nātrija saturu, tad organisms saņem ārkārtīgi lielu sāls devu. Daudz prātīgāk ir lietot ūdeni ar zemu nātrija saturu, kas pakāpeniski nonāk organismā. Organismam jau vajag atgūt ne tikai sāli, bet arī kāliju, hloru, magniju u.c. Arī gastroenterologi norāda, ka arī jau pieminētais minerālūdens ar paaugstinātu nātrija līmeni nebūs labākais risinājums. Tajā esošās sāls molekulas nonāks kuņģī un divpadsmit pirkstu zarnā un tur arī cirkulēs, nenonākot asinsritē. Šādos gadījumos vislabāk noder ūdens ar zemu nātrija saturu - to var dzert, cik vien kārojas un vēl mazliet.

Atgūt zaudēto šķidrumu un normalizēt kuņģa darbību

Ūdeni jāsāk dzert jau pirmajā stundā pēc pamošanās vai paģiru sākšanās, jo tas palīdzēs organismam atbrīvoties no indēm, ko izdala aknas, noārdot alkoholu. Ja negribas dzert vienkāršu ūdeni, to droši var papildināt ar citronu - tas viss palīdzēs atgūt alkohola lietošanas laikā zaudēto šķidrumu un normalizēs kuņģa darbību. Rīta cēlienā nepieciešams izdzert ne mazāk kā 0,5 l šķidruma, bet lai atbrīvotos no paģirām pilnībā - 1,5 līdz 2l ūdens.

Pastaiga brīvdienā vai ceļā uz darbu

Nevajadzētu lietot stipru kafiju vai tēju, jo šie dzērieni noslogo sirdi un atūdeņo organismu. Labākās zāles būs jau pieminētais ūdens, kā arī svaigs gaiss, izkustēšanās, piemēram, laba pastaiga. Ja ir brīvdiena, nevajadzētu visu dienu pavadīt gultā, bet doties kaut nelielā pastaigā. Ja uzreiz pēc svētkiem jādodas uz darbu, tad varbūt ceļu līdz darbam vai vismaz daļu var mērot kājām, tādējādi iesākot dienu ar nelielu pastaigu. Lai arī sākotnēji to varbūt nemaz negribēsies, organisms būs jums pateicīgs!