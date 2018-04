Briti karalisko kāzu gaidās  

Tikai mazliet vairāk par mēnesi palicis līdz 19. maijam, kad Vindzoras pils kapelā jāvārdu viens otram sacīs britu karalienes Elizabetes II jaunākais mazdēls princis Harijs un bijusī amerikāņu aktrise Megana Mārkla. Karaļnama kāzas ir šā gada lielākais notikums Apvienotajā Karalistē, turklāt krietni priecīgāks nekā ieilgušās Brexit sarunas, kuru iznākums joprojām ir miglā tīts.

Pāris desmitu kilometru attālumā no Londonas esošās Vindzoras iedzīvotājiem jārēķinās ar desmitiem tūkstošu interesentu pieplūdumu un policijas veiktajiem drošības pasākumiem. Tikmēr kāzām veltīto suvenīru tirdzniecība jau rit pilnā sparā, bet karaļnams ik pa brīdim atklāj aizvien jaunas detaļas, kas attiecas uz kāzu ceremoniju, lai gan tas, kādā kleitā būs tērpta līgava un kādi izskatīsies laulību gredzeni, joprojām tiek turēts stingrā noslēpumā.

Ceremonija un divas ballītes

Laulību ceremonija sāksies tieši pusdienlaikā un notiks Vindzoras pils Svētā Džordža kapelā, kas būvēta XV gadsimtā, vēsta BBC. Vindzoras pils ir viena no Elizabetes II ārpilsētas rezidencēm, un savulaik tās kapelā tika kristīts princis Harijs. Svinīgo dievkalpojumu vadīs Vindzoras draudzes gans Deivids Konners, bet laulāšanu uzņemsies anglikāņu baznīcas galva, Kenterberijas arhibīskaps Džastins Velbijs. Tur marta sākumā kristīja M. Mārklu. Britu mediji vēsta, ka kapelā ir vietas aptuveni 800 cilvēkiem, taču uz laulību ceremoniju ielūgtas vien 600 personas.

CEREMONIJAS VIETA. Laulību ceremonija notiks Vindzoras pils Svētā Džordža kapelā / Scanpix

Šādā ziņā kāzas būs pieticīgas, raksta AP, atgādinot, ka 2011. gadā uz Harija vecākā brāļa Viljama un Keitas Midltones kāzām Vestminsteras abatijā bija aicināti 1900 viesu, bet 1981. gadā uz prinča Čārlza un Diānas Spenseres laulību ceremoniju Svētā Pāvila katedrālē - 3500 cilvēku. Kensingtonas pils, kas ir prinča Harija oficiālā rezidence, marta otrajā pusē paziņoja, ka ielūgumi uz kāzām jau ir izsūtīti, taču kategoriski atteikusies komentēt medijos pavīdējušās baumas par konkrētām personām, kas izpelnījušās vai, gluži otrādi, nav izpelnījušās šādu godu. Etiķete prasa uz svinībām aicināt visus britu karaļnama pārstāvjus (tādu ir vairāk nekā 50), citu Eiropas karalisko ģimeņu locekļus, augstākās valsts un valdības amatpersonas, kā arī pārstāvjus no Sadraudzības valstīm, jo sevišķi tām, kurās karaliene joprojām tiek uzskatīta par oficiālo valsts galvu.

Paredzēts, ka laulību ceremonija ilgs stundu, pēc kā Harijs un Megana sēdīsies grezni rotātā karietē un dosies izbraukumā pa Vindzoras ielām, lai sveiktu ļaudis. Britu policija lēš, ka mazpilsētā, kurā dzīvo aptuveni 34 000 iedzīvotāju, 19. maijā varētu ierasties ap 100 000 interesentu. Vairāk nekā 2400 cilvēkiem, kuri pārstāv visdažādākos sabiedrības slāņus, izsūtīti ielūgumi, kas ļaus iekļūt pils parkā un no samērā neliela attāluma vērot, kā kariete ar Hariju un Meganu atstās Vindzoras pili, bet pēc aptuveni stundas tajā atgriezīsies. Pēc tam jaunlaulātie pievienosies viesiem pils Svētā Džordža zālē, kur visus lūgtos viesus uz mielastu aicinājusi karaliene Elizabete II. Savukārt vakarā notiks mazāk formālas svinības netālu no Vindzoras pils esošajā karaliskajā rezidencē Frogmore House, kur namatēva lomu uzņemsies troņmantnieks princis Čārlzs. Uz šo pasākumu aicināti vairs tikai 200 viesu.

Vindzorā var nepieturēt vilcieni

Britu policijas darbinieku kalendāros 19. maijs jau sen ir apvilkts ar treknu, sarkanu apli, kas nozīmē - uz brīvdienu vai atvaļinājumu cerēt ir lieki. BBC vēsta, ka par drošību Vindzorā un tās apkaimē ir atbildīgi Temzas ielejas policijas spēki (TVP), taču ir skaidrs, ka kā palīgi tiek piesaistīti arī kolēģi no citiem reģioniem, kā arī visdažādākās struktūras un dienesti, kas Apvienotajā Karalistē atbild par drošību.

Marta nogalē notikušajā preses konferencē Temzas ielejas policijas superintendants Džims Vīmss atzina, ka jau dažas dienas pirms kāzām (precīzs datums netiek atklāts) Vindzora tiks pasludināta par īpaša režīma zonu, un gan pilsētniekiem, gan iebraucējiem nāksies rēķināties ar zināmām neērtībām. Lielākoties tās būs saistītas ar cilvēku kontroli, kas būs tikpat stingra kā lidostās, turklāt no Dž. Vīmsa sacītā izriet, ka pastiprinātas drošības režīms būs noteikts ne tikai pils apkaimē, bet visā pilsētā. Cilvēki, kuri dosies vērot jaunlaulāto izbraucienu, aicināti neņemt līdzi priekšmetus, ko var uzskatīt par bīstamiem. Tāpat policija brīdinājusi, ka pilsētā būs aizliegts ierasties ar teltīm - tā ir reakcija uz sociālajos medijos izskanējušajiem aicinājumiem ierīkot telšu pilsētiņu, lai protestētu pret to, ka vietējā policija beidzamo nedēļu laikā cenšas atbrīvot pilsētas ielas no bezpajumtniekiem un ubagiem. Lai gan Vindzora ir pieradusi pie diezgan lielas tūristu plūsmas (gadā to apmeklē vidēji 7 miljoni cilvēku), vairāk nekā 100 000 cilvēku ierašanās vienā dienā var būt liels pārbaudījums nelielās pilsētas infrastruktūrai. Tādēļ policija brīdinājusi, ka vadīsies pēc apstākļiem, un, gadījumā, ja tiks konstatēts, ka pilsētā sapulcējies kritiski liels skaits cilvēku, vairāk interesentu tajā netiks ielaisti, un pat vilcieni nepieturēs Vindzoras dzelzceļa stacijā.

Laulību ceremonijas tiešraide, protams, tiks demonstrēta televīzijā, un pie atsevišķiem britu pabiem jau tagad izlikti uzraksti, kas vēsta, ka 19. maijā visas vietas rezervētas - jo vairāk tādēļ, ka tajā pašā dienā ieplānota arī Anglijas Futbola asociācijas kausa izcīņas finālspēle. Starp citu, krodziņiem jau dota atļauja gan piektdienas, gan sestdienas vakarā strādāt pāris stundu ilgāk, nekā ierasts, lai pavalstnieki varētu godam nosvinēt karaliskās kāzas.

Torte un ziedi jau izvēlēti

Anna Makgregora, kura ir direktore vienā no britu vadošajām kāzu plānošanas aģentūrām Wedding Gallery, sarunā ar AP uzsvērusi, ka gan speciālisti, gan plašāka sabiedrība ar interesi seko līdzi dažādām niansēm, kas saistītas ar karalisko kāzu rīkošanu, jo ir skaidrs, ka šis pasākums noteiks modes tendences vismaz tuvākajā laikā. Divi Londonas uzņēmumi, pateicoties kāzām, jau izpelnījušies vispārēju ievērību.

Viens no tiem ir Kalifornijā uzaugušajai Klērai Ptekai piederošais konditorejas uzņēmums Violet Bakery, jo Kensingtonas pils apstiprinājusi, ka tieši tur tiks gatavota kāzu torte. Tas būšot pavasarīgs cienasts, kura pagatavošanā izmantos citronus, plūškoka ziedu sīrupu un putukrējumu, turklāt torte būšot rotāta ar īstiem ziediem. Savukārt Londonas floristei Filipai Kredokai uzticēts parūpēties par Svētā Džordža kapelas un Svētā Džordža zāles noformējumu ar ziediem. Pēc M. Mārklas lūguma, rotājumā tika izmantotas viņas mīļākās puķes peonijas, kā arī rozes, uzpirkstītes un citi gadalaikam atbilstoši ziedi.

***

Megana MĀRKLA

• Dzimusi 1981. gada 4. augustā Losandželosā

• Meganas tēvs Tomass Mārkls bija pazīstams televīzijas gaismošanas režisors, Emmy balvas laureāts, un bērnībā meitene bieži vien kopā ar viņu atradās seriāla Married... with Children uzņemšanas laukumā

• Kad Meganai bija seši gadi, vecāki izšķīrās, un viņa palika dzīvot kopā ar māti

• Izglītību ieguva prestižās Kalifornijas privātskolās, kādu laiku mācījās arī katoļu meiteņu koledžā, lai gan uzskata sevi par protestanti

• 2003. gadā beidza studijas Ziemeļrietumu universitātē Īvenstonā (Ilinoisas štatā), kur ieguva bakalaura grādu uzreiz divās nozarēs - teātra zinībās un starptautiskajās attiecībās

• Pēc universitātes beigšanas gandrīz gadu nostrādāja praksē ASV vēstniecībā Argentīnas galvaspilsētā Buenosairesā

• 2004. gadā atgriezās Losandželosā un kādu laiku piepelnījās, izgatavojot ielūgumus uz kāzām un citām svinībām

• No 2004. līdz 2010. gadam tēloja epizodiskas otrā plāna lomas vairākos televīzijas seriālos

• Sadarbojās ar vairākām kompānijām kā modele

• No 2011. līdz 2017. gadam bija viena no seriāla Suits galveno lomu atveidotājām

• No 2005. līdz 2015. gadam piedalījusies astoņās filmās

• No 2014. līdz 2017. gadam bija galvenā redaktore pašas izveidotajā interneta vietnē The Tig, kas specializējās dzīvesveida padomu došanā

• Aktīvi iesaistījusies sabiedriskajā dzīvē, lielāko uzmanību pievēršot pasaules nabadzīgākajās valstīs dzīvojošo bērnu atbalstam un nepieciešamībai panākt dzimumu līdztiesību

• No 2004. gada dzīvoja kopā ar aktieri un producentu Trevoru Engelsonu.

2011. gada septembrī abi apprecējās,

bet jau pēc nepilniem diviem gadiem laulība tika šķirta

• Kopš 2016. gada jūnija ir kopā ar princi Hariju, turklāt abi iepazinušies aklajā randiņā, ko organizējuši kopēji draugi

Avots: CNN, BBC, Reuters

***

Princis HARIJS

• Dzimis 1984. gada 15. septembrī Londonā

• Pilnā vārdā - Velsas princis Henrijs Čārlzs Alberts Deivids

• 1997. gada 31. augustā zaudēja māti - Velsas princesi Diānu, kura gāja bojā autokatastrofā Parīzē

• No 1998. līdz 2003. gadam mācījās Ītonas koledžā, kur aizrāvās ar sportu

• Pēc skolas beigšanas 2003. gadā devās uz Austrāliju, kur strādāja aitu fermā, bet pēc tam pārcēlās uz Āfrikas valsti Lesoto, kur darbojās labdarības organizācijā, palīdzot bāreņiem, kuru vecāki bija miruši ar AIDS

• 2005. gada sākumā nonāca skandāla epicentrā, kad britu laikraksti publicēja fotoattēlus, kuros bija redzams

uz karnevālu nacistu formas tērpā atnākušais princis Harijs

• 2005. gada maijā uzsāka apmācības Sendhērstas Karaliskajā militārajā akadēmijā

• 2006. gadā kopā ar Lesoto princi nodibināja labdarības organizāciju Sentebale

• 2007. gada nogalē devās pirmajā militārajā misijā uz Afganistānu, kur 77 dienas pavadīja britu spēku rindās Helmendas provincē. No Afganistānas princi Hariju atsauca pēc tam, kad ziņas par šo misiju nonāca medijos

• 2010. gadā beidza helikoptera pilota apmācības kursu

• 2011. gadā kopā ar karadarbībā ievainotiem karavīriem piedalījās ekspedīcijā uz Ziemeļpolu

• 2012. gadā laikrakstos nonāca fotoattēli, kuros bija redzams kails princis Harijs, uzdzīvojot kādas Lasvegasas viesnīcas numuriņā

• 2012. gada septembrī uzsāka četru mēnešu misiju Afganistānā kā kaujas helikoptera Apache pilots

• 2013. gadā kopā ar karadarbībā ievainotiem karavīriem piedalījās ekspedīcijā uz Dienvidpolu

• 2015. gada jūnijā atvaļinājās no aktīvā karadienesta, sākot pievērst lielāku uzmanību karaļnama pienākumu pildīšanai

Avots: CNN, BBC, Reuters