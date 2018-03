VAKARA ZIŅAS: Uzzini, kuri ir Saeimas lielākie mīlnieki

Lielāko daļu Saeimas kalpu atbildīgais statuss attur no mešanās kaislīgos attiecību līkločos un jaunu mīlas teritoriju iepazīšanas. Tomēr amats ne vienmēr ir šķērslis, lai ļautos jauniem kārdinājumiem, jo, kā saka, mīlā un karā visi ieroči ir atļauti.

Deputāts Parādnieks neprec visas draudzenes

Saeimas deputāts Imants Parādnieks (49), šķiet, cenšas Latvijā neoficiāli ieviest daudzsievību.

Parādnieks kopā ar savu tagadējo oficiālo sievu Dinu Parādnieci ir jau kopš agras jaunības. Astoņpadsmit gadu vecumā Dina un Imants apprecējās, kad pieteicās abu vecākais dēls Hārdijs. Ģimenē pēc laika piedzima arī meita Anete un dēls Imants. Sākotnēji no malas abu attiecības likās gluži kā perfekts un klasisks ģimenes modelis. Taču Parādnieks nespēja pretoties kārdinājumam, un viņa dzīvē ienāca Jana. Uzzinot par vīra sānsoli, Dina publiski neslēpa asaras, tomēr Parādnieks spēja būt tik pārliecinošs, ka pierunāja viņu pavisam netradicionālam attiecību modelim, kas drīzāk ir raksturīgs musulmaņu zemēs dzīvojošajiem. Parādnieks vienlaikus mīlēja gan Janu, gan Dinu. Un mīla nesa augļus, raženais deputāts bija aplaimojis abas sievietes ar bērniem tikai ar pusgada starpību. Dina pasaulē laida savu ceturto bērnu Rihardu, bet Jana Parādniekam dāvāja piekto bērnu Helvi. Savdabīgais trio kopā devās apmeklēt arī saviesīgus pasākumus un necentās slēpt savu specifisko attiecību modeli no preses. Abas sievietes pat devās kopīgos atpūtas braucienos bez Imanta klātbūtnes. Pēc tam gan uz vairākiem gadiem Parādnieks atsacījās no savas neoficiālās daudzsievības un pieturējās pie tradicionāla modeļa. Tomēr šajā laikā Dina kādā intervijā atzina, ka nav pārliecināta, vai kādu dienu ģimenē neienāks jauna sieviete, jo vīra būtība nav mainījusies.

Dinas vārdi ar laiku piepildījās, jo Imants ieskatījās Vides aizsardzības ministrijas Pašvaldības departamenta vecākajā ekspertē Litā Trakinā. 2016. gada rudenī abu savienībā piedzima dēls Renards. Šī gada sākumā Dina un Lita tika manītas hokeja spēlē, kurā mūziķi uz ledus sacentās ar deputātiem. Pagaidām gan abu starpā vēl nav vērojamas tik draudzīgas attiecības, kādas bija starp Dinu un Janu.

