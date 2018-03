VAKARA ZIŅAS: Tipisks Auns – Alla Pugačova  

Šoreiz aplūkojam Auna zīmē, 15. aprīlī, dzimušās Krievijas estrādes primadonnas Allas Pugačovas individuālo horoskopu.

Savs uzvedības stils

Daudzas iepriekšminētās tēmas labi raksturo bijušo estrādes dīvu, jo viņu var nosaukt par tipisku Auna zīmes pārstāvi (no desmit planētām Auna zīmē atrodas četras). Gan raksturs, gan intereses, arī sievišķā būtība un vīrieša izvēle iet caur Auna zīmes ietekmi. Horoskopā vispār valda Uguns stihija, jo klāt Aunam vēl piepulcējas arī Lauvas zīmes ietekme. Un tas nozīmē, ka mums darīšana ar līderi, cilvēku, kuram vajadzīga skatuve un novērtējums. Var būt visnotaļ viesmīlīga, kas arī atbilst patiesībai, Alla labi gatavo ēst un labprāt pie sevis uzņem ciemos draugus. Otrā vietā viņas horoskopā ir Gaisa stihija, kas padara Allu par personu, kas tiecas pēc brīvības un kurai ir savs uzvedības stils. Kopumā Pugačovas kartē parādās deviņas vīrišķo zīmju ietekmes un tikai viena sievišķā, turklāt tā pati nāk no Skorpiona zīmes, kas vairāk asociējas ar varu un smagu raksturu.

Augusi pēckara gados tā sauktajā pagalma vidē un par sevi mācējusi pastāvēt. Vienaudžu vidū iesaukta par «feldfēbeli», kā stāsta klasesbiedri, Allai skolā ne reizi vien bijušas problēmas ar uzvedību, un smēķēt viņa sākusi jau 14 gadu vecumā.

Tajā pašā laikā, gan mātes daļēji piespiesta, jau no piecu gadu vecuma spēlējusi klavieres līdz pat trim stundām dienā un apmeklējusi mūzikas skolu. Tomēr vēlīnākos gados izvēlas kora un diriģentu klasi, nevis klaviermākslu, kas samērā loģiski, jo Aunam labāk patīk dinamika.

Izteiktā vēlme būt pirmajai un iegūtā muzikālā izglītība ļāvusi iekarot slavas olimpu, saņemt daudzas godalgas. Arī šobrīd Pugačova par sevi atgādina, ja ne kā koncertējoša māksliniece, tad citos veidos.

Dod priekšroku gados jaunākiem vīriešiem

Kas attiecas uz privāto dzīvi, tad pieci oficiālie vīri, tas, protams, nav maz. Te daļēji pie vainas spēcīgi izteiktā Auna zīme, kā arī mīlestības planētas Veneras atrašanās Aunā, tātad viss notiek strauji, tad mainās. Vēlme iemīlēties, būt apbrīnotai un aplidotai, iespējams, ņem virsroku pār ģimenes dzīvi. Savukārt, sliktais Veneras un Jupitera aspekts norāda uz pārmērībām (starp citu, ne tikai attiecībā uz partneriem, bet arī ēšanā, azartspēlēs).

Arī Marsa (vēlamais vīrieša tips) atrašanās Aunā un daudzie aspekti ar citām planētām, tajā skaitā ar Veneru, norāda, ka Pugačovai var patikt gados jaunāki vīrieši (Kirkorovs, Galkins). Kā arī uz to, ka viņa var ātri iedegties pret kādu, bet tad vilties, sevišķi jau jaunības gados.

Saturns, kas sievietei raksturo vēlamo vīra tipu, Pugačovai atrodas Lauvā, tātad sev blakus viņa vēlas redzēt cilvēku, kas kaut ko sasniedzis, tādu, ar ko var palepoties, parādīt pasaulei, publisku personu. Horoskops pieļauj iespēju, ka var ar partneri kopā darboties uz skatuves vai radošos projektos, kas arī ir bijis.

Allas pēdējās laulības ar parodiju meistaru Maksimu Galkinu, teju 30 gadu jaunāku vīrieti, tika un joprojām tiek daudz apspriestas.

Kaut Pugačova jau vairāk nekā desmit gadu šķīrusies no Filipa Kirkorova, tomēr īsti atlaist laikam nevar, atšķirībā no pārējiem bijušajiem, kuri netiek aicināti viesos. Kirkorovs piedalījās pat Pugačovas un Galkina kāzās. Ja Filips lolo siltas jūtas pret bijušo sievu, tad no viņas puses tā vairāk izskatās pēc Auna sievietei raksturīgās spēles, jo ir patīkami, ka blakus ir divi skaisti, jaunāki vīrieši, kas publiski izrāda savas simpātijas.

Galkins maz runā par to, kāda Alla ir kā sieva, kamēr viņas iepriekšējais vīrs Filips Kirkorovs atzīst, ka Pugačova ir spēcīga sieviete, valdonīga, un nemaz nenoliedz, ka attiecībās viņš bijis zem tupeles. Tomēr vienlaikus piebilstot, ka tieši šāds modelis viņu apmierinājis.

Kas attiecas uz bērniem, tad Kristīne Orbakaite daudzus gadus bija Allas vienīgais bērns. Pugačovas horoskopā praktiski nav sievišķo zīmju ietekmes, kas norāda, ka sevišķi izteiktas mātišķās jūtas viņai nepiemīt.

Un tikai pirms četriem gadiem, 64 gadu vecumā, Alla Pugačova un viņas tagadējais vīrs Maksims Galkins ar surogātmātes palīdzību laida pasaulē dvīnīšus Elizabeti un Hariju. Iespējams, ka ar gadiem Pugačovas mātišķās jūtas ir uzplaukušas, arī karjera vairs nav tik svarīga.

Pateicoties priekšnojautām, izvairījusies no nāves

Šobrīd Pugačova izveidojusi savu skolu talantīgiem bērniem ar muzikālām dotībām. Ik pa laikam viņai rodas interesantas idejas, ar kurām neskopojas dalīties ar saviem kolēģiem.

Blakus radošajiem projektiem darbojusies arī politikā. Ambīcijas, protams, Allai piemīt, arī vīrišķīgais horoskops un vēlmju planēta Mēness, atrodoties Skorpionā, mudina interesēties par politiku, taisnīgumu. Tomēr reizēm izteikumi var būt par asu un uzvedība par strauju.

Piemīt izteikta intuīcija, uz ko norāda labie Urāna aspekti, Mēness atrašanās Skorpionā, kā arī dzimšana Saules un Mēness aptumsumu ietekmē. Alla pati pieminējusi, ka, pateicoties priekšnojautām, izvairījusies no nāves ne reizi vien, kaut vai neiekāpjot lidmašīnā, kas reisā avarēja. Viņa atzinusi, ka lidot baidās un dara to ļoti reti, kaut gan, pēc horoskopa raugoties, bažām nebūtu pamata. Pugačovai piemīt spēcīgs domu spēks, bet viņai jāuzmanās būt atriebīgai, domāt sliktu, jo tas otram nestu problēmas.

Nevajadzētu nodarboties ar pārāk praktiskām lietām, jo astroloģiskajā kartē nemaz nav Zemes stihijas ietekmes, kas dotu zināmu lietišķumu. Tātad Pugačova ir izteikts uzsācējs, nevis pabeidzējs, ideju ģenerators.

Lai arī sports nav Allas stiprā puse, tomēr, pateicoties citām metodēm, viņa sevi tur formā, kā arī laiku pa laikam iziet uz skatuves un nodzied pa kādai dziesmai. Horoskopa aspekti gan norāda, ka no fiziskajām aktivitātēm viņai tīri labi noderētu dejas.

Laimes, labklājības un pasaules uzskatu planēta Jupiters Allai Pugačovai atrodas Ūdensvīra zīmē. Tas nozīmē, ka, attīstot filozofisko dzīves pusi, viņa būtu laimīgāka, arī harmoniskāka. Starp citu, Pugačova varētu būt laba astroloģe un psiholoģe. Tā kā visu citu viņa dzīvē jau ir sasniegusi un daudz ko izmēģinājusi, tad šajā vecumā noteikti varētu pievērsties vēl neapgūtajiem lauciņiem savā horoskopā, tajā skaitā astroloģijai.