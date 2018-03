RECENZIJA: Of Mice & Men "Defy"  

Kaliforniešu alternatīvā metāla grupa "Of Mice & Men" izveidota 2009. gadā, tās kontā ir pieci studijas albumi.

Pats veiksmīgākais - 2014. gadā izdotais “Restoring Force”, kas aizcīnījās līdz Amerikas topa ceturtajai pozīcijai. Savu meistarību “OM&M” slīpējuši neskaitāmos koncertos, no kuriem kā iespaidīgākie jāmin tūre kopā ar “Rise Against” un “Linkin Park” pirms pāris gadiem.

Praktiski visas savas pastāvēšanas laikā šī grupa mocījusies ar vokālistu izvēli, un šī liga nav beigusies joprojām. Iepriekšējā studijas albumā “Cold World” (2016) pie mikrofona vēl bija Ostins Kārlails (kādreizējais “Attack Attack!” vokālists), bet jaunajā ripulī viņa funkcijas amatu apvienošanās kārtībā jau nācies uzņemties basģitāristam Āronam Polijam, kurš iepriekš galvenajam vokālistam tikai piedziedāja. Kopumā albumā iekļauts ducis dziesmu, tostarp leģendāro “Pink Floyd” slavenā hita “Money” kaverversija.

PAR. Prieks, ka “OM&M” ir tik stilistiski daudzveidīga, līdz ar to te nav “pliks” metālkors, bet arī ievērojamas ietekmes no alternatīvā metāla un “nu metal” žanriem. Spilgtākais tam piemērs ir dziesma “Instincts”, kurā “nu metal” melodija savienota ar posthārdkora ritmiem un “sleijeriskām” bungām. Par saviem ietekmes avotiem kalifornieši minējuši tādas grupas kā “Alice In Chains”, “Deftones”, “Korn”, “Limp Bizkit”, “Rage Against The Machine”, “Slipknot”, “P.O.D.”, “Papa Roach”, “Staind” un “Tool”, un dīvainā kārtā pa kādai drumslai no tām visām (un vēl arī “Five Finger Death Punch”) te tiešām ir dzirdams. Labākās dziesmas - “ņūmetāliski” melodiskās “Back To Me”, “Unbreakable” un “How Will You Live”, ļoti labi sanākusi arī “Movey” kaverversija, taču pati, pati labākā ir “Forever Ydg’n”. Kāpēc? Jo vienkārši labākā!

PRET. Kad klausoties kādu albumu rodas asociācijas ar tik daudz citām grupām, tas nozīmē to, ka diez ko radoši viņi nav. Turklāt “OM&M” nav un nekad nebūs šī ranga līderi vai pat A grupā.

Materiāls tapis sadarbībā ar mūzikas veikalu “Randoms”.