Kaupera dēli Eiropas koncerttūrē popularizēs Rīgu

Viena no pašlaik starptautiski pazīstamākajām Latvijas grupām "Carnival Youth" šajā pavasarī dosies Eiropas koncerttūrē, kuras laikā sadarbībā ar Rīgas Tūrisma Attīstības Biroju (RTAB) īpašā kampaņā "Bringing Riga on Tour" popularizēs arī Latvijas galvaspilsētu Rīgu. Pirmais koncerts notika vakar Igaunijā, Pērnavā.

“Rīgas un Latvijas vārda labākie vēstneši ir paši rīdzinieki. “Carnival Youth” ar lieliem panākumiem nes mūsu galvaspilsētas vārdu pasaulē, tādēļ šogad grupai līdzi tūrē dosies arī Rīga. Šis būs vēl nebijis veids, kādā popularizēsim Rīgu gados jaunai auditorijai desmit Eiropas valstīs,” stāsta Rīgas Tūrisma Attīstības Biroja valdes priekšsēdētāja Vita Jermoloviča.

“Carnival Youth” ir viena no veiksmīgākajām jaunās paaudzes grupām no Latvijas un visa Baltijas reģiona, ko apliecina 2016.gadā iegūtā “The European Border Breakers” balva mūzikas festivālā “Eurosonic”. Tūres ietvaros “Carnival Youth” no marta līdz maijam sniegs kopumā 22 koncertus 11 valstīs: Igaunijā, Lietuvā, Lielbritānijā, Vācijā, Ungārijā, Čehijā, Slovākijā, Polijā, Šveicē, Rumānijā un Latvijā.

Koncertos “Carnival Youth” ne tikai priecēs fanus ar iemīļotām dziesmām, bet aicinās iepazīt savu pilsētu Rīgu caur sociālajiem tīkliem, ar informatīvajiem materiāliem, kā arī īpaši izveidotu maršrutu Rīgā. Tāpat grupas puiši aicinās koncertu apmeklētājus uz kopbildi ar speciāli izveidotu Rīgas uzrakstu.

"Carnival Youth" ir Latvijas mūzikas grupa, kas darbību uzsākusi 2011. gadā.

Grupu 2011. gadā izveidoja dvīņi Edgars (ģitāra, vokāls) un Emīls (bungas, vokāls) Kauperi un Roberts Vanags (taustiņinstrumenti, vokāls), pēc pusgada tai pievienojās Aleksis Luriņš (ģitāra, basģitāra).