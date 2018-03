RECENZIJA: Velns Viņu Zin’ "Posts"

Kas šī ir par grupu? Velns viņu zin’ (stulbs joks)… Publiski pieejamā informācija liecina, ka šī smagās instrumentālās mūzikas grupa pastāv kopš 2016. gada nogales, tajā spēlē Didzis Upens (ģitāra), Kristaps Kupšāns (bass) un Normunds Balodis (bungas).

“Posts” ierakstīts 2017. gada vasarā “Dirty Deal Teatro” telpās Jāņa Kalvāna vadībā. “Velns Viņu Zin’” debijas albums izdots salīdzinoši jaunā leibla “Grautiņa ieraksti” paspārnē.

“Albumā iekļautas piecas instrumentālas kompozīcijas tumšās noskaņās, apvienojot postmetāla, “drone” un “blackgaze” skanējumu, kas papildināts ar balsīm no kinofilmām. Skaņdarbu galvenā tēma ir par cilvēka attiecībām ar sevi, saviem līdzcilvēkiem un pasauli sev apkārt,” vēsta izdevēji.

Jāpiebilst, ka ierakstā ērģeles spēlē multiinstrumentālists un vairāku itin pazīstamu grupu dalībnieks Matīss Kļaviņš (”Pyro Trees”, “Carnival Youth”). Lai gan kompozīcijas ir tikai piecas, kopējais albuma garums ir ap 43 minūtēm, jo tās ir trakoti garas - no piecām līdz pat 16 minūtēm. Albuma prezentācijas koncerts Rīgā notiks 24. martā - Kaņepes Kultūras centrā.

PAR. Lai gan šo rindu autors nav smagās instrumentālās mūzikas piekritējs (subjektīvi tomēr prasās arī vokāls), “Velns Viņu Zin’” pierāda, ka ar minimāliem resursiem var sasniegt maksimālu efektu: tikai ģitāra, bass un bungas, bet zarnas tiek izdrebinātas pamatīgi. Ja koncertā šāda programma varētu arī būt pagarlaicīga (nav bijis izdevības paklausīties), tad albumā tā skan teicami. It īpaši tas attiecas uz blekmetāliskā tempā ieturēto “Dvēsele ir”, ritmiski nolemto “Akmenī kalta” un epohālo (16 min. 43 sek.!) “Cilvēks”.

PRET. Dažbrīd kompozīcijas šķiet kā mākslīgi izstieptas - to pašu varētu pateikt (izspēlēt) arī krietni kompresētākā veidā. Savukārt kompozīciju “Posts” varētu nespēlēt vispār vai novēlēt to Somālijā no smagas mūzikas badu cietošiem pilsoņiem.