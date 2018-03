Klārksons vadīs "Miljonāru šovu"  

Britu televīzijas kompānija ITV ir apstiprinājusi Džeremiju Klārksonu par šova Who Wants to be a Millionaire vadītāju, turklāt viņa pienākums būs atgūt skatītājus, jo beidzamajās četrās sezonās šovs netika raidīts.

ITV uzsvērusi, ka šogad aprit tieši 20 gadi kopš miljonāru šova debijas, un nolemts šo apaļo gadskārtu pienācīgi atzīmēt. Jau tuvākajā laikā Mančestrā sāksies šova septiņu sēriju (katra būs stundu gara) uzņemšana, turklāt nolemts, ka tās tiks demonstrētas septiņas dienas pēc kārtas. Kad? Uz šo jautājumu televīzijas pārstāvji atbildi pagaidām nesniedz, vēsta UPI. 57 gadus vecais Dž. Klārksons ir ne tikai viens no slavenākajiem, bet arī skandalozākajiem britu šovmeņiem, kuru šī iemesla dēļ 2015. gadā palūdza aiziet no BBC šova Gāzi grīdā vadītāja posteņa. Beidzamajos gados viņš ITV vadījis autobraukšanas tēmai veltīto šovu Grand Tour, un ITV vadība cer, ka Dž. Klārksonam izdosies ienest jaunas vēsmas arī atjaunotajā viktorīnā.