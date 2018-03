Aptauja: Cik daudz Latvijas iedzīvotāju svinēs 8.martu?

Gandrīz divas trešdaļas jeb 64% Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 60 gadiem šogad plāno svinēt 8.martu jeb Starptautisko sieviešu dienu, liecina pētījumu kompānijas "Kantar TNS" februāra beigās un marta sākumā veiktā aptauja.

8.marta svinēšanas plāni ir zināmā mērā saistīti ar iedzīvotāju vecumu. Tā jaunieši vecumā līdz 30 gadiem retāk atzīst, ka atzīmēs Starptautisko sieviešu dienu (59%), kamēr iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 60 gadiem biežāk grasās svinēt šos svētkus (no 64% līdz 68% šī dzīves posma dažādās vecumgrupās).

Arī sievietes nedaudz biežāk nekā vīrieši šogad plāno atzīmēt 8.martu jeb Starptautisko sieviešu dienu (66% sieviešu pretstatā 62% vīriešu).

Toties gandrīz visas aptaujātās sievietes jeb 94% Latvijas sieviešu vecumā no 18 līdz 60 gadiem 8.martā priecātos par saņemtiem apsveikumiem, ziediem vai kādām citām dāvanām. Jāatzīst, ka arī vairākums vīriešu jeb caurmērā trīs no četriem Latvijas vīriešiem vecumā no 18 līdz 60 gadiem (72%) šogad plāno 8.martā apsveikt sev kādu īpašu sievieti vai sievietes, dāvināt ziedus vai kādas citas dāvanas.