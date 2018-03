VAKARA ZIŅAS: Olga Dreģe savos 80 gados spēj joprojām nostāties uz galvas

Vienmēr enerģiskā aktrise Olga Dreģe 1. martā svin 80. dzimšanas dienu un priecājas, ka pietiek spēka būt tik ilgus gadus uz skatuves. Jubilejas priekšvakarā viņa atzīst, ka šobrīd slodze ir vēl lielāka nekā jaunībā.

Neilgi pirms sarunas ar »Vakara Ziņām« pieprasītā un tautā mīlētā aktrise bijusi Īrijā, Cēsīs, kā arī mēģinājumos gatavojusies savai 80. jubilejas koncerttūrei. Tāpat arī Olgai Dreģei sākas mēģinājumi Dailes teātra jauniestudējumam, kā arī tuvojas dziesmu spēles «Tobāgo» izrādes. Aktrise atzīst, ka, gluži tāpat kā pagājušajā vasarā, arī šogad viņai nebūs atvaļinājuma.

Privāts arhīvs

Olga Dreģe vēlas līdz galam būt neizdibināma un arī mūžībā aiziet kopā ar saviem noslēpumiem par spēku, kas jau palīdzējis nodzīvot līdz 80 gadiem.

Iemācījusies slēpt sāpes

«Man ir savas metodes, kā sevi uzturu formā. Apzinos, ka esmu formā. Arī tagad, kad pie šuvējas tika darinātas kleitas manam jubilejas koncertam, māksliniece nopriecājās, ka esmu formā. Tomēr liekas muļķīgi ar to dalīties. Katram cilvēkam ir jāatklāj savi vingrojumi. Katrs no mums ir individuāls. Paldies Dievam, skatītājam no malas liekas, ka man nekas nekaiš. Esmu iemācījusies sadzīvot ar savu slimību un sāpēm. Esmu dzīvē iemācījusies ar visu samierināties un sadzīvot bez šķendēšanās. Bet pa vidu vēl priecāties, ka vēl varu to pievārēt,» par savu dzīvesveidu stāsta aktrise.

Savā lielajā jubilejā aktrise grib atskatīties uz nodzīvoto laiku un pateikties profesijai un teātrim. Teātris Olgai Dreģei gadiem ilgi ir licis būt vienmēr formā, kā arī iemācījis no daudz kā atteikties. Būt ne tikai vienmēr ierindā, bet arī organizēt savu laiku un noteikt prioritātes.

Pilnu rakstu lasiet žurnālā "Vakara ziņas", www.vz.lv