VAKARA ZIŅAS: Aktuālākie kultūras, mākslas, izklaides notikumi līdz 8.martam  

Ielūkojamies aktuālākajos kultūras, mākslas, kino un citos interesantos notikumos dažādās Latvijas vietās.

Starp ASV Kinoakadēmijas 2018. gada «Oskara» balvas nominantiem kategorijā «Labākā ārvalstu filma» ir ierindojusies arī režisora Andreja Zvjaginceva filma «Nemīlestība», kurā filmējies arī Jaunā Rīgas teātra aktieris Andris Keišs, tādējādi kļūstot par pirmo latviešu aktieri, kurš jebkad piedalījies «Oskaram» nominētā filmā.

Filmas stāsts ir par ģimeni, kas ir līdzīga daudzām citām. Vīrietis un sieviete, kuri nejauši gadījušies kopā. Nemitīgie laimes un mīlestības meklējumi reiz iesvieda viņus vienu otra apskāvienos, bet pēc vairāk nekā 12 laulībā pavadītiem gadiem abi saprot, ka nekas viņus nesaista. Tiecoties ātrāk atbrīvoties no mokošās pagātnes, viņi ir pilnībā pārņemti ar jauno dzīvi, kurā neatrodas vieta tikai vienam cilvēkam - nelaimīgajā laulībā dzimušajam dēlam, skumjajam un mazrunīgajam Aļošam. Kādudien Aļoša noslēpumaini pazūd…

Kinoteātris «Spendid Palace» izsludina īpašo filmas «Nemīlestība» seansu 28. februārī plkst. 19.00.

24. februārī Kalnciema kvartāla pagalmā no plkst. 11.00 līdz 15.00 mezglu siešanas darbnīcā katram interesentam būs iespēja iemācīties sasiet ugunskrusta jeb veiksmes mezglu abās tā versijās. Šis mezgls bija pazīstams jau senajā Ķīnā un citviet, kur veiksmi saistīja ar ugunskrusta - dzīves enerģijas simbolu. Darbnīcu vadīs liepājniece Ilze Vainovska, kura darina amuletus un rotas no pilnīgi neapstrādāta, Liepājā noķerta dzintara, izmantojot jūrnieku mezglus.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Rīgā, Skārņu ielā 10/20, līdz 8. aprīlim var skatīt Somijas Republikas simtgadei veltīto projektu «100 priekšmeti no Somijas». Izstāde piedāvā lielisku iespēju intriģējošā un kreatīvā veidā uzzināt pašu somu viedokli par Somiju un somiskumu. Uz Rīgu tika atvesta unikāla 100 objektu kolekcija, kas parāda dinamisku, panākumiem pilnu un radošu valsts attīstības ceļu, pa kuru somi atnākuši līdz mūsdienām. Ekspozīcijā katru neatkarības gadu raksturo viens priekšmets ar ikdienišķu, inovatīvu vai humoristisku nokrāsu un savu pārsteidzošu stāstu. Somijas dizains ir slavens visā pasaulē, tāpēc izstāde vispirms asociējas ar tādiem jēdzieniem kā «Made in Finland» un «Designed in Finland».

Latvijā viesosies starptautiski zināmais kubiešu solists Majito Rivera kopā ar enerģiskajiem Kubas mūziķiem «The Sons of Cuba». Koncertos 27. februārī Ventspilī, 28. februārī Jelgavā un 1. martā Vidzemes koncertzālē «Cēsis» dzirdēsim plašu muzikālo spektru no salsas, rumbas, afro un timbas līdz džezam un fankam. Pateicoties savai izcilajai balsij, Majito saņēmis neskaitāmas balvas, tajā skaitā prestižo «Grammy» balvu kopā ar grupu «Los Van Van». Biļetes var iegādāties «Biļešu paradīzes» kasēs.

8. martā plkst. 19.00 «Splendid Palace» būs skatāms smilšu-instrumentālais šovs «Titāniks». Mākslinieces Tatjanas Gavriļenko priekšnesums notiks stīgu kvarteta «Sinfonietta Rīga» pavadījumā. Ar Rahmaņinova, Čaikovska, Hačaturjana, Sati, Šūberta melodijām, noti pēc nots, muzikanti atdarinās milzīgā kuģa emocionālo atmosfēru, kura viļņojas pa okeānu pretī skumjajām beigām. Šovu papildinās jaunā aktiera Maksima Busela tēlojums.