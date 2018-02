Piektdien Gada balvas dalīs "metālisti"

Dažādi mūzikas stilu pārstāvji steidz savilkt galus par pagājušajā gadā paveikto, dalot Gada balvas savējiem. Šo piektdien, 9. februārī, klubā "Melnā piektdiena" tiks pasniegtas ikgadējās Latvijas Metālmūzikas Gada balvas.

Latvijas Metālmūzikas Gada balvas tiks pasniegtas jau devīto reizi - tas ir nozīmīgākais apbalvojums latvju smagās mūzikas skatuvē. Apbalvošanas ceremonijā piektdien uzstāsies latvju “doom metal” karaļi “Frailty”, simfoniskā metāla apvienība “Oceanpath”, folkmetāla grupa “Symbolic”, postmetāla duets “Tempus” no Saldus, trešmetālisti “Terror Activator” un “folk/death” pārstāvji “Ryvendir” no Liepājas.

Labākos metālmūzikas izpildītājus nosaka klausītāju balsojums, kā arī žūrijas vērtējums. Balvas tiks pasniegtas kategorijās Gada ieraksts, Gada koncertgrupa, Gada debija, Gada vokāls un Gada mūziķis/instrumentālists. Par šīm nominācijām žūrija lēma pirmdienas vakarā, tavernā “Zobens un Lemess”. Pašam prestižākajam - Gada ieraksta - titulam nominēti pieci albumi: melodiskā blekmetāla apvienība “Ocularis Infernum” ar “Expired Utopia”, progresīvā blekmetāla pārstāvji “Eschatos” ar “MÆRE”, “doom metal” klasiķi “Frailty” ar “Ways Of The Dead”, “black/death metal” veterāni “Urskumug” ar “The Throne For My Ego”, kā arī “sludge/doom” trio “Saturn’s Husk” ar instrumentālo “Marée Noire”.

Par Gada koncertgrupas titulu sacentīsies latviešu “pagan metal” klasiķi “Skyforger”, kas pērn vasarā satricināja Limbažus ar pirmo latviešu metāla operu “Kurbads. Ķēves dēls”, blekmetāla grupa “Velnezers”, kā arī “Urskumug”. Gada debijas balvai izvirzīti “post metal” manierē spēlējošie “Numbers”, smagnējā “sludge/stoner metal” banda “Oghre”, kā arī “heavy metal” blice “Rusted Wheels”.

Uz Gada vokāla nosaukumu pretendē ekstrēmā vokāla meistare Māra Lisenko (“Ocularis Infernum”), akadēmiski skolotā Laima Krīgere (“Oceanpath”) un zemo frekvenču eksperts Oskars Dreģis (“Oghre”). Gada mūziķa/instrumentālista balvai izvirzīti taustiņnieks Magnuss Znatnajs (“Ocularis Infernum”), ģitārists Jēkabs Vilkārsis (“Frailty”) un ģitārists Mārtiņš Platais (“Eschatos”).