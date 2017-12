Bukmeikeri prognozē, kāda būs prezidenta kaklasaite Vecgada uzrunā

Gadu mijai tuvojoties, “Betsafe” bukmeikeri ir sagatavojuši īpašas Vecgada uzrunas prognozes, paredzot, ka svinīgo uzrunu Valsts prezidents Raimonds Vējonis teiks ar sarkanu kaklasaiti. Savukārt par uzrunas garumu un to, cik reizes prezidenta uzrunā parādīsies vārds “Latvija” vienprātība nepastāv.

Tuvojoties Jaunā gada sagaidīšanai, kā katru gadu, pirms svētku dzērienu malkošanas un tuvāko sveikšanas, būs svinīgās uzrunas no Ministru prezidenta Māra Kučinska un Latvijas Valsts prezidenta - Raimonda Vējoņa. Ikviena prezidenta un Ministru prezidenta uzruna kalpo kā atskaites punkts nākamajam gadam. Tajā tiek uzsvērti aizvadītā gada svarīgākie notikumi un lielākie nākamā gada mērķi.

Tā kā lielākā daļa galveno valsts amatpersonu uzrunu neizceļas ar īpašu inovitāti vai ekspresijām, bukmeikeriem daudz interesantāk šķiet veidot prognozes par prezidenta vizuālo tēlu, jo tas ir ne mazāk svarīgs, nevis uzrunas ilgumu vai kādus citus svinīgās uzrunas aspektus.

Pēc bukmeikeru domām, ir 52% iespējamība, ka Raimonds Vējonis tautu uzrunās sarkanā kaklasaitē. 21.5% iespējamība, ka uzrunas laikā prezidentam būs zila kaklasaite, bet 12% iespējamību izpelnījusies zaļas krāsas kaklasaite. Lai gan ierasts Valsts prezidentu redzēt sarkanā kaklasaitē, šī gada laikā prezidents publiskos pasākumos manīts ar nedaudz netradicionālākas krāsas kaklasaitēm, tādēļ šī gada prognozēs 12% iespējamību izpelnījies variants par “citas krāsas” kaklasaites iespējamību svinīgās uzrunas laikā. Visneticamākā iespēja ir, ka prezidents uzrunas laikā būs bez kaklasaites (2%) un iespēja, ka prezidenta tēlu papildinās tauriņš (0.5%). Lai gan tauriņu par sava tēla ierastu papildinājumu izvēlējās kādreizējais kaimiņvalsts prezidents Tomass Hendriks Ilvess, mūsu prezidents, Raimonds Vējonis, dot priekšroku kaklasaitēm.

Lai gan par prezidenta tēlu bukmeikeriem nav lielu diskusiju, par to cik gara būs svētku uzruna vienprātība nevalda, tādēļ šī gada prognozes par uzrunas garumu - vai tā būs virs 4 minūtēm, vai zem - ir demokrātiskas, katrai no iespējām piešķirot 50% iespējamību. Līdzīgi ir arī ar prognozēm par to cik reizes prezidents uzrunā minēs vārdu “Latvija” (tieši šādā locījumā), iespējai, ka prezidents valsts nosaukumu minēs vairāk nekā 4 reizes, piešķirot 50% iespējamību.