IDEJAS gada nogalei - ko darīt, kurp doties  

Gada nogale, kā ierasts, sola dzirkstošus muzikālus piedzīvojumus, bet tos var atrast arī tālrādē. Ir arī daži ekskluzīvi piedāvājumi, piemēram, ceļojums laikā Cēsu pilī.

Kompānijā

Iespējams, visnopietnākais koncerts pirms gadu mijas meklējams Lutera (Torņakalna) baznīcā, kur 29. decembrī jau tradicionāli festivālu Eiropas Ziemassvētki noslēgs baroka meistara Johana Sebastiāna Baha Ziemassvētku oratorija - daiļš un apjomīgs vēstījums par Jēzus dzimšanas laiku un ar to saistītajiem notikumiem. Oratoriju veido sešas daļas - sešas kantātes, bet šoreiz diriģents Kaspars Putniņš, muzicējot kopā ar lielisku mūziķu ansambli, kurā apvienojušies solisti, kuru mītnes vieta vai izcelsme saistāma ar Latviju un Lielbritāniju, kā arī Latvijas Radio kori un orķestri Sinfonietta Rīga, klausītājus aicina ieklausīties oratorijas ceturtajā, piektajā un sestajā daļā.

Vairākās vietās Latvijā tieši pirms gadu mijas skatāms šovs Savādi gan! - 29. decembrī to iespējams redzēt Jelgavā, Zemgales olimpiskajā centrā, 30. decembrī - Liepājas Olimpiskajā centrā, bet 31. decembrī - atjaunotajā VEF Kultūras pilī. Šova veidotāji atklāj, ka safilmētie video skeči, kas būs redzami šova laikā, vēstīs par aktuālām norisēm sabiedrībā, bet Baiba Sipeniece-Gavare un Valters Krauze, tāpat kā pirms 18 gadiem, uz skatuves iejutīsies vecīšu lomās, atveidojot Dzintru un Artūru, kas tolaik tautai bija tik ļoti mīļi un gaidīti tēli. Katrā pilsētā gaidāmi dažādi mākslinieku sastāvi, arī galvenie tēli un varoņi katrā pilsētā būs mainīgi, tiek solīti muzikāli pārsteigumi un pirmatskaņojumi.

Uz gada nogales koncertiem 28., 29. un 30. decembrī aicina arī Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris. Programmā Vecgada koncerts zelta griezumā ar svētku programmu uzstāsies brīnišķīgā soliste Latonija Mora kopā ar Rīgas klausītāju iemīļoto šarmanto poļu maestro Tadeušu Voicehovski. Svētku programmā skanēs Emanuela Šabrjē Polonēze, Vojceha Kilara slavenais Valsis, Džordža Enesku Pirmā rapsodija, Franča Supē operetes Vieglā kavalērija uvertīra un Štrausu ģimenes valši, polkas un galopi.

29. un 30. decembrī Baložos un Rīgā izskanēs krāšņs Vecgada mūziklu koncerts Sounds of the Music, kurā iekļauti fragmenti no pasaulslavenajiem mūzikliem Mamma Mia, Nožēlojamie, Operas spoks, Kabarē, La La Land un citiem. Koncertos kopā ar Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas (JMRMV) Simfonisko orķestri diriģenta Pētera Plūmes vadībā muzicēs labākie dziedošie aktieri: Līga Zeļģe un Uldis Siliņš (Latvijas Nacionālais teātris), Ieva Puķe un Ģirts Rāviņš (Valmieras Drāmas teātris), Ērika Eglija un Gints Andžāns (Dailes teātris), Edgars Pujāts un Inese Kučinska (Liepājas teātris).

Pēc gadu ilgas pauzes, 29. decembrī, Rīgas Kongresu namā Vecgada lielkoncertu atkal sniegs čellu trio Melo-M izveidotais čellu megaorķestris jeb vairāk nekā 50 dažādu paaudžu čellisti. Koncerta pirmajā daļā skanēs Kārļa Auzāna oriģinālmūzika - gan tēmas no kino filmām un teātra izrādēm, gan savulaik speciāli trio Melo-M komponēti skaņdarbi, bet otrajā daļā Melo-M mūziķi orķestra pavadījumā atskaņos daudzas savdabīgas un unikālas pasaules popmūzikas un rokmūzikas hitu versijas īpašos aranžējumos čellu orķestrim.

Publicitātes foto

Maestro Raimonds Pauls un Latvijas radio bigbends 29. decembrī aicina uz Latgales vēstniecību Gors. Līdzās Maestro pie otra koncertflīģeļa skaņdarbus izspēlēs Harijs Bašs, bet Raimonda Paula vecās un jaunās dziesmas izdziedās latviešu dziedātājas Dināra Rudāne un Kristīne Prauliņa.

Kultūras pilī Ziemeļblāzma 29. un 30. decembrī norisināsies Operetes orķestra Jaungada koncerti in BLUE, piedalīsies Harijs Bašs (klavieres), Agnese Egliņa (klavieres)

Anta Jankovska (soprāns/Itālija), Laura Purena (soprāns), Nauris Puntulis (tenors), Nauris Indzeris (baritons), kā arī Operetes orķestris diriģenta Guntara Bernāta vadībā.

Uz savdabīgu gada izskaņu aicina Daumants Kalniņš un Jelgavas bigbends ar programmu Frenks Sinatra Ziemassvētkos (koncerti 29., 30. un 31. decembrī). Koncertā tiks atskaņoti Frenka Sinatras populārākie skaņdarbi un ar Ziemassvētku tematiku radīti skaņdarbi no dziedātāja repertuāra. Savukārt Ieva Kerēvica un Mirage Jazz Orchestra Ogres novada Kultūras centrā 29. decembrī piedāvās programmu Džeza ekspedīcija. Programmā: Vilņa Kundrāta, Madara Kalniņa, Ulda Stabulnieka, Alvila Altmaņa un Gunāra Rozenberga skaņdarbi.

29. decembrī Ziemassvētku festivāla ietvaros Dzintaru koncertzālē ar solokoncertu uzstāsies pianists Vestards Šimkus. Tajā skanēs gan klusas nakts mūzika - dažādu komponistu noktirnes, atgādinādamas par Ziemassvētku nakts sajūtām, gan spožas un galvu reibinošas dejas, kuras noteikti piestāvētu arī elegantai gadumijas ballei. Klausītāji varēs baudīt mūziku, kuru šajos žanros komponējuši Frideriks Šopens, Ferencs Lists, Sergejs Rahmaņinovs, Aleksandrs Skrjabins, Jans Tīrsens, Mikis Teodorakis, Klauss Kornians un pats Vestards Šimkus. Savukārt 30. decembrī Dzintaru koncertzālē kamerorķestra Sinfonietta Riga izpildījumā skanēs Antonio Vivaldi Gadalaiki un Vīnes valši.

Brīvā dabā

Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs līdz pat 14. janvārim katru dienu no plkst. 11 līdz 20 projektā Gaismas spēles muzeja sētās tiks pārvērsts krāšņā gaismu valstībā, saplūdinot dienu ar nakti, gaismu ar tumsu un senatnes tradīcijas ar mūsdienām. Gaismas celiņi cauri muzejam vedīs pasakai līdzīgā gājienā no sētas uz sētu, no lodziņa uz lodziņu, radot muzejā un pilsētā gaišāku un maģiskāku noskaņu tumšajos ziemas vakaros. Ielūkojoties pa lodziņu istabās, gan lieli, gan mazi varēs redzēt, kā mūsu senči dzīvojuši un svētkus svinējuši un kā agrāk saimnieki un saimnieces rotājuši māju un klājuši galdu. Gaismas spēles muzeja sētās ir iespēja atrauties no ikdienas un pārvērst vakara pastaigu burvīgos svētkos. Pārvērtības šogad piedzīvos Kurzemes zemnieka sēta, Kurzemes zvejniekciema sētas, Vidzemes zemnieka sēta, Nidas dūmistaba un lībiešu zemnieka - zvejnieka sēta Dēliņi. Muzeja speciālisti aicina silti saģērbies, uzvilkt ērtus apavus, paņemt kamaniņas, iemest somā lukturīti un svaigi ceptus pīrādziņus, savārīt pilnu termosu ar kūpošu tēju un vairot gaismu kopā ar mums.

Ja kādam rīdziniekam paskrējusi garām ziņa par Laimas pulksteņa atklāšanu pēc rekonstrukcijas, tad atgādinām - tas notiks 29. decembrī pulksten 11.30. Ierastajai tikšanās vietai pašā Rīgas centrā, kas par tādu kalpo kopš 1924. gada, nu būs piešķirta jauna elpa. Tiek solīts, ka Laimas pulkstenis ne tikai precīzi rādīs laiku, bet arī skaitīs dienas līdz Latvijas simtgadei un ik stundu atskaņos kādu no 24 labi zināmām Raimonda Paula melodijām, kuras ierakstījis pats Maestro.

29. un 30. decembrī ekskluzīva svinēšana - Ziemassvētku dzīres Cēsu pilī. Cēsu pils ļaudis aicina ceļot 500 gadu senā pagātnē un piedalīties īstās Ziemassvētku dzīrēs. Galdā tiks likts svētku mielasts, kas radīts, iedvesmojoties no viduslaiku receptēm. Baudot sātīgos ēdienus, dzirdēsiet aizraujošus stāstus par gadsimtiem senām Ziemassvētku svinēšanas tradīcijām. Dzīru norisi bagātinās tradicionālās svētku izklaides - kauliņspēles, dziesmas un dejas.

Pie tālrādes

Latvijas televīzija sarūpējusi īpašu programmu, kurā būs gan krāšņs Vecgada vakara šovs, aizejošā gada spilgtāko notikumu apkopojums, kā arī dažādi koncerti un iemīļotas filmas. 31. janvārī pulksten 15.15 grupas Galaktika koncerts Labvakar, draugi!, tam sekos režisora Jāņa Streiča filma Mans draugs - nenopietns cilvēks, bet pēc tās - Latvijas Televīzijas Ziņu dienesta sagatavotais Gada notikumu apskats. Pulksten 19.30 - Lindas Oltes veidotā filma Gūtenmorgens un Vienciems ar Andri Keišu un Arturu Skrastiņu galvenajās lomās. Filmas pamatā ir rakstnieka Māra Bērziņa stāsts, kas tapis, viņam dzīvojot Valgalciemā un filmējoties Latvijas Televīzijas valsts simtgadei veltītajā projektā Viens ciems. Visa Latvija. Pulksten 21.05 sāksies izklaidējošs Vecgada vakars Vēl laimīgāku jauno gadu!, «galvenajā lomā» - Andrejs Volmārs, bet otrā plāna lomās - LTV ētera personības (Uģis Joksts, Gundars Rēders, Reinis Ošenieks, kā arī Eva Johansone, Linda Krūmiņa un Zane Daudziņa). Šova viesu vidū būs daudzi Latvijā zināmi mūziķi un sabiedrībā zināmas personības: Dons, Ralfs Eilands, Marina Rebeka, Viktors Lapčenoks, Justs, Jānis Stībelis, grupas Labvēlīgais tips, Musiqq, kā arī Lauris Aleksejevs, Dagmāra Legante, Uldis Dumpis, Andris Keišs, Olga Dreģe, Māris Verpakovskis un daudzi citi. Režisors: Intars Rešetins. Pirms pusnakts - tiešraide no 11. novembra krastmalas, būs arī Valsts prezidenta un Ministru prezidenta uzrunas tautai. Pēc pusnakts - Intara Busuļa koncerts Nākamā pietura. 1. janvārī pulksten 12.15 - tiešraidē Vīnes filharmoniķu Jaungada koncerts, kurā tradicionāli tiek atskaņoti Johana Štrausa un viņa laikabiedru skaņdarbi. Šogad koncerta diriģents būs Rikardo Muti. Pulksten 22 - režisora Paolo Sorentino veidotā drāma Jaunība ar Maiklu Keinu galvenajā lomā.

Savukārt telekompānija LNT 31. decembra svētku programmā iekļāvusi LNT Ziņu dienesta veidoto 2017. gada apskatu (pulksten 14.05 un 20.00), pulksten 15.20 televīzijas pirmizrāde filmai Ziemas pasaka - stāstam par mīlestību, nemirstību un izvēlēm (lomās Kolins Farels, Dženifera Konelija un Rasels Krovs). Pulksten 17.40 - grupas Labvēlīgais tips 25. gadadienai veltītais koncerts Sudrabkāzas. Jau no pulksten 21.40 - tiešraide no 11. novembra krastmalas Rīgā, kur norisināsies koncerts 100 dziesmas līdz simtgadei, un tieši pusnaktī - Jaungada uguņošana. 1. janvārī - pulksten 9 visus modinās LNT Brokastis, bet vakarā uz 2017. gada spilgtākajiem notikumiem atskatīsies raidījums Degpunktā, pēc tam - Raimonda Paula melodijas koncertprogrammā Četri gadalaiki, kas veidota kā četri gada laiki, un tie atspoguļo četrus posmus Maestro daiļradē. 1. janvāra vakara noslēgumā (pulksten 23.15) TV pirmizrāde - filma Anna Kareņina ar Keiru Naitliju un Džūda Lovu galvenajās lomās, filmas pamatā ir Ļeva Tolstoja romāns Anna Kareņina.