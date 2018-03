HOROSKOPI: Pārpratumu iemeslu labāk meklēt pagātnē  

Jaunava 23.augusts - 22.septembris

JAUNAVA. Ieteicams no rīta saplānot darbu. Daudz svarīgāka par darbu attīstīšanu būs to «uzturēšana kārtībā». Neuztraucieties par kļūdām, labāk pievērsieties no novēršanai.