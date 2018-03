HOROSKOPI: Vakarā zvaigznes dos labu augsni ilūzijām  

Labāk izvairīties no globālām iniciatīvām. Daudzas darbības izrādīsies nokavētas vai arī priekšlaicīgas, daudzas iniciatīvas būs bīstamas vai ētiski šaubīgas. Dienas pirmajā pusē zvaigznes mudinās uz anarhijas pusi, bet dienas otrajā pusē būs iespēja no eksperimentiem pāriet pie pragmatiskiem plānveida darbiem, turklāt vēl izvairoties no liekas steigas un nemiera. Vakarā zvaigznes dos labu augsni ilūzijām.

Auns 21.marts - 19.aprīlis AUNS. Ieteicams samazināt aktivitāti, atteikties no priekšlaicīgas iniciatīvas. Agrs rīts var sagatavot nelielu pārsteigumu, iespējams entuziasma pieplūdums. Dienas otrajā pusē ieteicams dubultot piesardzību un precizitāti.

Vērsis 20.aprīlis - 20.maijs VĒRSIS. Diena, visticamāk, sāksies neparedzami. Nav ieteicams īpašu nozīmi piešķirt gadījuma veiksmei. Vislabākais brīdinājuma signāls būs šaubas un aizdomas.

Dvīņi 21.maijs - 20.jūnijs DVĪŅI. Ļoti harmoniska būs dienas pirmā puse. Pēc pusdienlaika zvaigznes iesaka būt īpaši piesardzīgiem un rūpīgi plānot pat sīkus darbus. Vislabākā aizsardzība – tālredzība.

Vēzis 21.jūnijs - 22.jūlijs VĒZIS. Pārmaiņas vedīs tikai uz labu, saasināsies intuīcija, būs iespēja atjaunot ticību vai atrast morālu atbalstu. Pēc pusdienlaika būs iespējas vienkāršāk izmantot savas likumīgās tiesības.

Lauva 23.jūlijs - 22.augusts LAUVA. Zvaigznes iesaka maksimāli izmantot rīta stundas, bet darīt vien patiešām ļoti nepieciešamo. Pēc pusdienlaika jūsu pozīcijas nebūs tik stabilas, kļūsiet arī viegli ievainojami.

Jaunava 23.augusts - 22.septembris JAUNAVA. Ļoti būtiska būs dienas otrā puse. Nebūs viegli vadīt dialogu, bet par apkārtējo cilvēku motīviem varēsiet tikai minēt. Zvaigznes iesaka neprovocēt, būt delikātiem, galveno likmi likt nevis uz citu atklātību, bet uz godaprātu.

Svari 23.septembris - 22.oktobris SVARI. Vislabāk dienu iesākt neformālā atmosfērā, brīvā režīmā. Labs laiks, lai tiktos ar draugiem. Dienas otrajā pusē vispareizāko lēmumu traucēs pieņemt pašsajūta, situācijas nenoteiktība, kaut kāda atkarība.

Skorpions 23.oktobris - 21.novembris SKORPIONS. Spēki būs ierobežoti, bet rezultāti – negaidīti. Visstabilākā un arī veiksmīgākā būs dienas otrā puse. Radošo darbību ieteicams «ielikt» prognozējamā ritmā. Labāk netērēt laiku sīkumiem.

Strēlnieks 22.novembris - 21.decembris STRĒLNIEKS. Rīta pusē varat paļauties uz veiksmi. Aktīviem darbiem un īslaicīgiem braucieniem vislabāk pievērsties līdz pusdienlaikam. Ne vienmēr un ne par visu ieteicams ticēt intuīcijai.

Mežāzis 22.decembris - 19.janvāris MEŽĀZIS. Visus svarīgos darbus vislabāk pārcelt uz dienas otro pusi, bet līdz pusdienlaikam nodarboties ar neatliekamiem. Sajūtas, visticamāk, būs melīgas un duālas.

Ūdensvīrs 20.janvāris - 18.februāris ŪDENSVĪRS. Dienas sākumu varēsiet vadīt samērā brīvā režīmā. Iedvesmas impulsus ieteicams uzreiz arī izmantot. Jo tuvāk nāks vakars, jo lielāka loma būs garastāvoklim, sajūtām, spējai sajust atmosfēru un saprast notikumu slēpto jēgu.