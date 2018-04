PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Aprīlis. Uzmanīgi ar tehniku un dokumentiem!  

Aprīļa pirmā puse solās būt spriedzes pilna, un īpaši uzmanīgiem jābūt ar tehniku un dokumentiem. Vēlāk kļūs mierīgāk, vairāk veiksies darījumos, un ne vienam vien patīkami notikumi gaidāmi sirdslietās.

Katram savs

Pirms sākt aprīļa astroloģisko apskatu, vēlreiz jāatgādina, ka katram cilvēkam un katram uzņēmumam ir sava astroloģiskā karte un visiem vienlīdz labi vai slikti nebūs nekad. Vispārējās prognozēs astrologi parasti runā par tendencēm «plašos vēzienos», ņemot vērā planētu stāvokļus vispār.

Merkura un pilnmēness trakumi

Varbūt daudzi no jums pamanīja, ka aprīļa pirmās dienas ir īpaši saspringtas - bija gan dažādas aizķeršanās, gan pārmērīgi sakāpinātas emocijas.

Pārskatot sociālo tīklu ierakstus, var atrast gūzmu neadekvātu diskusiju. Cilvēki ar putām uz lūpām aizstāvējuši savu viedokli, izmetot no paziņu sarakstiem citādi domājošos, metušies virtuālā uzbrukumā viens otram «idejas vārdā», rakstījuši dīvainus komentārus pie tēmām, kas vispār viņus neskar... Kaislības virmojušas pat par nevietā ieliktu komatu. Kas tas bija? Protams, pilnmēness, kura pilnā fāze bija 31. martā, bet ietekme turpinājās arī aprīļa pirmajās dienās. Tagad, nedēļas nogalē, trakajām kaislībām vajadzētu pierimt. Taču pavisam mierīgi nebūs.

Joprojām (un vēl līdz 15. aprīlim) nelabvēlīgā retrogrādā stāvoklī atradīsies planēta Merkurs. Tas radīs dažādus pārpratumus, tehniskas problēmas, kļūmes dokumentos. Jābūt precīziem un uzmanīgiem.

Lūk, vienas mūsu lasītājas stāstiņš iz dzīves par tehniskām ķibelēm retrogrādā Merkura laikā iepriekšējā nedēļā: «Gāju tehnisko apskati, viss bija kārtībā, bet CSDD pārbaudītājs teica, ka vienam lukturim izplūdis gaismas stars, un ielika divnieku. Lukturi bija tikko nomainīti un noregulēti. Aizbraucu dusmīga uz servisu, meistariņi vēlreiz manā klātbūtnē pārbaudīja, viss ok. Samaksāju par atkārtoto apskati tos padsmit eiro un pēc stundas jau biju atpakaļ CSDD. Apskati izgāju, bet nākamajā dienā sāka grabēt ritenis, domājams, granāta. Atdevu servisā, saņēmu it kā salabotu. Braucu, bet klabēšana atkal parādījās. Vedu atpakaļ. Pa to laiku arī noplīsa salona ventilators un radio. Nu, kā tas tā var notikt pāris dienu laikā? Turklāt ar šo autoservisu sadarbojos gadiem, meistari labi, manu mašīnu pārzina.»

Vispārējs ieteikums - retrogrādā Merkura laikā pēc iespējas mazāk nodarboties ar tehniskām lietām, nevajag iegādāties auto vai dārgu sadzīves tehniku. Pavisam noteikti to nevajag darīt līdz mēneša vidum, var pat atlikt līdz maijam, bet, ja tas nav iespējams, tad tiešām jāmeklē labvēlīgs laiks individuālajā astroloģiskajā kartē.

Būvniecības lietas jāsakārto

Astroloģijā par būvniecības un nekustamā īpašuma jomu atbild Saturns, un no 17. aprīļa līdz pat 7. septembrim tas atradīsies nelabvēlīgajā retrogrādajā stāvolī. Diemžēl šis ir periods, kad visaktīvāk norit būvniecības un remontdarbi. Ko iesākt? Ja tiešām plānots kaut ko tādu darīt, tad iesākt dokumentu formēšanu vai ierakt pamatakmeni vajadzētu līdz 17. aprīlim - un vismaz tā mazliet «apmānīt zvaigznes».

Bet labāk, protams, ir atlikt uz citu laiku un jau laikus izvēlēties lieliem darbiem piemērotākos periodus.

Plašāka publikācija par būvdarbiem un Saturnu plānota žurnāla Praktiskā Astroloģija maija numurā.

Saimnieciskās aktivitātes

Kā jau noprotat no visa iepriekš teiktā, aprīlis dažādām saimnieciskajām aktivitātēm ir samērā viduvējs. Ko darīt? Astrologi dažkārt teic: jāizvēlas no visām sliktajām dienām tās labākās... Pieturoties pie šī principa, «sliktais» Merkurs ir par mata tiesu labāks tad, kad beidzas retrogrādais periods. Tā kā darbus uz ilgu laiku atlikt nav iespējams - dokumenti jānoformē, līgumi jāparaksta..., tad to labāk darīt, sākot no 16. aprīļa. Jāatgādina, ka retrogrādā stāvoklī jau atrodas arī Jupiters, kas var mazināt veiksmes momentus un radīt sarežģījumus juridiskās lietās. Pēdējām jāseko līdzi un nebūtu vēlams reģistrēt jaunus uzņēmumus. Kā jau minēts, no 17. aprīļa retrogrāds kļūs arī Saturns - svarīgi ievērot likumus un būt precīziem, kad darīšanas ar valsts vai pašvaldību iestādēm.

Tajā pašā laikā peļņas tēmai un naudas darījumiem planētu stāvokļi ir samērā labvēlīgi. Bet ne ideāli, ņemot vērā retrogrādo planētu ietekmi uz daudzām tēmām un nozarēm.

Tas - pēc vispārējiem stāvokļiem, bet katram uzņēmumam ir sava individuālā astrokarte, kurā var parādīties arī citas nianses.

Vismaz viena maza laba ziņa

Pozitīvā ziņa par aprīli ir tāda, ka samērā labās kombinācijās atrodas Venera, kas astroloģijā atbild par sirdslietām (arī gaumi, visu skaisto, arī par naudu, juridiskām tēmām u.c.). Laba Venera palīdz harmonizēt attiecību tēmu, rada skaistumu un mīlestību. Līdz 24. aprīlim tā atradīsies Vērša zīmē, kam rūp gan dzīves baudīšana, gan stabilitāte. Bet pēc tam Dvīņos, kam tīk iepazīšanās, flirts un krāsaini piedzīvojumi. Šis planētas stāvoklis piešķir plusiņu tām tēmām, kas saistās ar skaistumu un mīļumu.

***

MĒNEŠA JUBILĀRS

Auns

(Šogad Saule auna zīmē no 20.03. plkst. 18.15 līdz 20.04. plkst. 6.12.)

Auns ir pirmā zīme zodiaka aplī, un viņiem piemīt dabas dots līdera talants. Ja vajag cirst jaunus ceļus kādā jomā, aizsākt jaunus projektus, strauji paveikt kādus darbus, tad nebūs lieliskāka līdera un vilcējspēka par Aunu. Tiesa, dažkārt jānoskaita līdz desmit, jo Auniņiem raksturīga arī pārsteidzība. Šīs zīmes pārstāvji ir uzticīgi un godīgi, mānīšanās un izlocīšanās nav viņu dabā. Kaut gan - savas kļūdas Auns bieži vien nebūs īsti gatavs atzīt, viņš drīzāk norādīs uz kādiem pēkšņiem vai ārkārtējiem apstākļiem, kas likuši tā rīkoties. Tajā pašā laikā Auns ir uzticams draugs un mīļotais.

Auna astroloģiskā devīze: «Es esmu!»

Auna planēta: Marss

Stihija: Uguns .