PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Aprīļa ceļvedis uzņēmējiem - kad slēgt līgumus, veikt naudas darījumus  

Aprīlis dažādām saimnieciskajām aktivitātēm ir samērā viduvējs. Vairākas planētas atrodas nelabvēlīgā retrogrādā stāvoklī, un starp tām ir spriedzes kombinācijas.

Tabulas ailītē «Līgumu slēgšana» gandrīz visu mēnesi esam ielikuši trijniekus. Aprīlī par šo jomu «atbildīgās» planētas Merkura kombinācijas ir visnotaļ sliktas. Līdz 15. datumam tas atrodas nelabvēlīgajā retrogrādajā stāvoklī, un arī pēc tam ir daudz spriedzes kombināciju. Ko darīt? Astrologi dažkārt teic: jāizvēlas no visām sliktajām dienām tās labākās... Pieturoties pie šī principa, «slikais» Merkurs ir par mata tiesu labāks tad, kad beidzas retrogrādais periods. Tā kā darbus uz ilgu laiku atlikt nav iespējams - dokumenti jānoformē, līgumi jāparaksta, tad to labāk darīt, sākot no 16. aprīļa.

Jāatgādina, ka retrogrādā stāvoklī jau atrodas arī Jupiters, kas var mazināt veiksmes momentus un radīt sarežģījumus juridiskās lietās. Pēdējām jāseko līdzi un nebūtu vēlams reģistrēt jaunus uzņēmumus. No 17. aprīļa retrogrāds kļūs arī Saturns - svarīgi ievērot likumus un būt precīziem, kad darīšanas ar valsts vai pašvaldību iestādēm.

Tajā pašā laikā peļņas tēmai un naudas darījumiem planētu stāvokļi ir samērā labvēlīgi. Bet ne ideāli, ņemot vērā retrogrādo planētu ietekmi uz daudzām tēmām un nozarēm.

Tas - pēc vispārējiem stāvokļiem, bet katram uzņēmumam ir sava individuālā astrokarte, kurā var parādīties arī citas nianses.

*

Jauniem projektiem un darījumiem veiksmīgāks periods:

16.-29.04., kad Mēness ir augošā fāzē.

Datums Diena Līgumu slēgšana Tehnikas iegāde Naudas darījumi 1. svētdiena 3 3 2 2. pirmdiena 3 3 2 3. otrdiena 3 3 1 4. trešdiena 3 3 1 5. ceturtdiena 3 3 1 6. piektdiena 3 3 1 7. sestdiena 3 3 1 8. svētdiena 3 3 1 9. pirmdiena 3 3 1 10. otrdiena 3 3 2 11. trešdiena 3 3 2 12. ceturtdiena 3 3 2 13. piektdiena 3 3 2 14. sestdiena 3 3 2 15. svētdiena 3 3 2 16. pirmdiena 3 1 2 17. otrdiena 3 1 2 18. trešdiena 3 1 2 19. ceturtdiena 3 1 2 20. piektdiena 3 1 2 21. sestdiena 3 2 2 22. svētdiena 3 2 2 23. pirmdiena 2 1 2 24. otrdiena 3 1 2 25. trešdiena 3 1 3 26. ceturtdiena 3 1 3 27. piektdiena 3 2 1 28. sestdiena 3 2 3 29. svētdiena 3 2 3 30. pirmdiena 3 2 3

1 labvēlīgi

2 viduvēji

3 nelabvēlīgi

Kalendārs veidots, analizējot planētu aspektus dienas fonā.