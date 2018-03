PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Izrēķini pats! Mājas kods: Omulīga vai problemātiska dzīvesvieta?  

Dzīvoklis ir mūsu privātā telpa, bet daudzdzīvokļu nams ir kā komunālais miteklis – tik daudz un atšķirīgu cilvēku vienuviet. Un pati māja uzcelta kādā vietā bez mūsu ziņas.

Numeroloģijā var izrēķināt, kādas ir šīs «komunālās» sadzīves pozitīvās un ēnas puses, tiklīdz speram kāju pār mājas slieksni. Konkrētāku informāciju par labsajūtu vai, gluži pretēji, neērtībām var gūt pēc dzīvokļa numerācijas. Taču šoreiz - tikai par mājas adreses numeroloģisko skaidrojumu.

Mājas kods: 1

Raksturojums. Dzīvesvieta neatkarīgiem, par sevi pārliecinātiem, drošiem cilvēkiem. Mājā labi jutīsies tie, kam ir nozīmīgi izcelt savu individualitāti, kas ir izlēmīgi, godkārīgi un godīgi. Ja gribat kļūt par uzņēmēju, vadītāju, tad šī ir atbilstīga dzīvesvieta. Tā nav disharmonijā ar cilvēkiem, kuri paļaujas uz sevi vai, ja vēlaties, uz intuīciju. Māja ar šādu kodu veicina līderību. Ja esat noguruši no mūžīgās palīdzēšanas citiem, no atbalstīšanas, tad varat meklēt labsajūtu šādā namā. Bet jāapzinās, ka varat palikt viens un vadīt lielāko daļu brīvā laika vienatnē.

Problēmas. Var rasties sajūta, ka esat nokļuvis izolācijā un vientuļš pat tad, ja līdzās dzīvo ģimene. Ja nespējat dzīvot bez citiem cilvēkiem, ja vajag stipru plecu, atbalstu un vēlaties saņemt citu cilvēku rūpes un gādību, tad šajā mājā to var nesagaidīt. Mājā ar kodu 1 visi grib būt kungi, nevis kalpi. Tā prasīs kļūt neatkarīgam. Ja esat neatkarīgs un, pēc apkārtējo vērtējuma, stingrs cilvēks, tad varat sagaidīt mācību stundu. Proti, tā vien gribēsies sarāt un pamācīt visus, kas ir vājāki par jums. Bet šādās situācijās vajadzētu būt pacietīgam un mierīgam.

Mājas kods: 2

Raksturojums. Mierīga un jauka mājvieta diviem. Vieta, kur gribas radīt mieru un harmoniju un dalīties ar to. Agresīvs un rupjš cilvēks tādā mājā jutīsies slikti, jo tur vajadzīgs miers, labestība un jūtīgums. Mājas kods norāda uz sadarbību, prasmi būt gatavam palīdzēt, rast kompromisus. Iedzīvotāji tur var būt pieķērušies viens otram, viņiem ir labas kaimiņattiecības, biedriska palīdzība nav sveša - kopā svin svētkus vai pieskata cits citam bērnus. Piemērota vieta tiem, kuri vēlas partnerattiecības un laulību un negrib dzīvot vieni. Mājā ar šādu kodu var attīstīt intuīciju un pamēģināt nodarboties ar maģiju. Tā ir vieta, kur baudīt mākslu un mūziku. Cilvēks tur sāk saprast dzīves nianses, mācās just un izjust, nevis šķūrē pa dzīvi kā ar buldozeru.

Problēmas. Var rasties vēlme krāt mantu. Vēl, vēl un vēl, līdz mājoklis atgādina noliktavu. Šeit dzīvojošie ikvienu sadzīvisku konfliktu var uztvert sakāpināti un iesaistīties tā risināšanā no visas sirds, bet ne vienmēr ar labiem rezultātiem. Strīdi un kašķi, bet rezultāts - nekāds. Šī māja var piesaistīt cilvēkus, kuri ir piekasīgi un mēdz kritizēt visus un visu. Jāmācās noturēt līdzsvaru visu veidu attiecībās - gan privāti ģimenē, gan starp kaimiņiem, gan ar nejaušiem viesiem vai komunālo pakalpojumu darbiniekiem, kuri ieradušies kaut ko remontēt vai pārbaudīt.

Mājas kods: 3

Raksturojums. Jautrība nebeidz rimties. Ballītes, svētki - vienmēr atrodas iemesls svinībām un rosīgai sabiedriskajai dzīvei. Bet - svinības ir ar odziņu, jo radošuma gars redzams un sajūtams jau lielā atstatumā. Šādā mājā cilvēks izbauda dzīves garšu, un tas nebūt nav peļami. Piemērota mājvieta entuziasma pārpilniem cilvēkiem, kuri spēj apburt pat akmeni ceļmalā. Te var gūt atbalstu, ja esat radošs, komunikabls un no vairākuma atšķirīgi domājošs cilvēks. Jo pārliecinātāks būsiet, jo labākus rezultātus sasniegsiet. Māja ar šādu kodu veicina aktīvu radošās, seksuālās un garīgās enerģijas pieplūdumu un izpausmi. Romantika te plūstin plūst, taču mājas enerģētika prasa būt godīgiem un lojāliem cilvēkiem.

Problēmas. Tās var uzskaitīt vienā teikumā - pārāk daudz draugu, pārāk sakāpināts entuziasms un pārāk spēcīgs uzbudinājuma stāvoklis. Mākslinieciskā nekārtība var nogurdināt cilvēku, kurš pieradis pie kārtības un vēlas dzīvot «pēc noteikumiem». Tā nav piemērota cilvēkam, kurš meklē stabilitāti. Mājā ar šādu kodu labi jutīsies bezrūpīgi ļaudis. Trijnieks norāda uz to, ka izklaidēm tiks tērēts daudz laika un naudas, tāpēc ieteicams nepamest novārtā finanses. Reizēm ķibeles izraisa spontāni un impulsīvi lēmumi un rīcība.

Mājas kods: 4

Raksturojums. Ja vajadzīga stabilitāte un drošība, tad šis ir īstais nams. Mājvieta praktiskiem cilvēkiem, kas vēlas radīt drošu un pamatīgu nākotni. Tādiem, kuri atbalsta kārtību un ekonomiju. Nedēvēsim to uzreiz par skopulību. Māja ar šādu kodu piemērota cilvēkiem, kuri ir gatavi strādāt citu labā, kopīga mērķa labad. Ja patīk zemes darbi, tad šī ir jūsu mājvieta. Iespējams, pie jums vērsīsies pēc padoma vai praktiskas palīdzības brīžos, kad ģimenes vai dzimtas locekļi būs nonākuši sprukās. Piemērota mājvieta cilvēkiem, kuri ir disciplinēti un gatavi strādāt, reizēm - pat ar melnu muti. Dzīvojot mājā ar šādu kodu, cilvēks var atklāt, ka viņam ir patīkami būt lojālam, respektablam, miermīlīgam un gribas noenkuroties uz palikšanu un piepildīt savus sapņus tieši te.

Problēmas. Reizēm dzīve šādā mājā atgādina smagu darbu. Var rasties vēlēšanās krāt mantu. Cilvēks var kļūt rupjš un stūrgalvīgs, negrib pārskatīt principus, mainīt uzskatus. Ja pārcelsieties uz māju ar šādu kodu, tad darba tajā nekad netrūkst. Ja sakārosies laiskoties vai ilgāk pagulēt - nekā nebija! Darbs dzen darbu.

Mājas kods: 5

Raksturojums. Ja piedzīvota sajūta, ka dzīvē viss tiek bremzēts, ir grūti izrauties no rutīnas, tad šī būs īstā dzīvesvieta. Māja ar šādu kodu nozīmē aktivitāti, kustību un pārmaiņas. Tā ir aktivitātes centrs. Telefons zvana nepārtraukti, bieži ceļojumi, izbraucieni, komandējumi, diena pēc dienas ir piesātināta, reizēm plānotājā grūti izbrīvēt vietu kārtējam ierakstam. Cilvēkam ir vienkārši iegūt gan informāciju, jo īpaši tādu, kas saistīta ar citām kultūrām, gan dzīves pieredzi. Tā ir vieta, kurā cilvēkiem patīk daudz runāt. Mājā ar šādu kodu cilvēki nāk un iet, notikumi mainās kā kino kadri un var gaidīt visu ko, izņemot garlaicību. Mājvieta ar šādu kodu nodrošina radošumu, uzņēmību un atalgojumu. Ne vienmēr naudā. Daudzveidība var būt tik plaša, ka sāk atgādināt haosu. Ja gribēsiet izvirzīt noteikumus un izstrādāt dienas režīmu - veltas pūles. Ilgi neviens ko tādu nespēs ievērot. Toties tur veidojas daudz romantisku stāstu… Cilvēki, kuri dzīvo mājā ar kodu 5, prot priecāties par dzīvi un baudīt (o, labs vīns, patīkamas sarunas, romantiskas attiecības!). Viņiem nav svešas arī jaunākās tehnoloģijas. Ar to palīdzību var iepazīt pasauli, iepazīties un, jā, arī izlasīt, kā risināt problēmas. Neizejot no mājām, kur ir tik interesanta un rosīga dzīvošana.

Problēmas. Dzīve šādā mājā var atgādināt viesuli. Haosu. Cilvēki mēdz pieņemt pārsteidzīgus lēmumus, un gadās, ka tie ir trāpījuši desmitniekā. Ja gribat atpūsties, tad šī nebūs īstā vieta. Ja atbalstāt principu «īsta mīlestība gaida», arī tad šī nebūs labākā vieta, kurā sargāt savu nevainību līdz kāzu naktij. Te būs grūti palikt vienam, jo situāciju varētu raksturot ar vārdiem caurbraucamais nams, kopmītne, viesnīca. Vai nu jābēg no tādas mājas, vai arī jāmaina principi un uzskati.

Mājas kods: 6

Raksturojums. Puķmīļu un dārzkopju māja. Tur ne tikai balkonos un lodžijās, bet arī piemājas zemes gabaliņos būs iekopts mini dārziņš. Vai nu puķes, vai salāti. Šīs mājas simbols ir skaistums, mīlestība, sava ģimenes ligzdiņa. Prātā nāk hrestomātiskie teicieni, piemēram, pār visu zemi mīla valda; mīlestība glābs pasauli; mans nams - mana pils. Tas viss ir par šo māju. Tur tiek mīlēti un loloti bērni un mājdzīvnieki, ievērotas ģimenes tradīcijas. Bet mājā ar kodu 6 labi jūtas arī mākslinieki. Viņiem tā ir vieta, kur attīstīt savas dotības. Tur ieraudzīsiet labas lietas, izbaudīsiet komfortu un labvēlīgu gaisotni. Tāda māja patīk mierpilniem, humāniem cilvēkiem. Un tur var nodarboties ar mājmācību vai izveidot konsultāciju uzņēmumu, jo sešnieka nozīme numeroloģijā ir mājīgums, rūpes un uzticēšanās.

Problēmas. Ja nespējat rast līdzsvaru starp rūpēm, gādību un veselīgu egoismu, tad būs sarežģīti. Ja citiem dodat vairāk nekā no viņiem saņemat, tad ar laiku kļūstat par upuri. Tāda loma pašam nodara vairāk ļauna, nekā iespējams no tās iegūt. Mājā ar šādu kodu pirmajā vietā būs pienākums. Ja cilvēks ir buntavnieks, kurš cenšas pārkāpt noteikumu un likumu robežas, tad viņam labāk meklēt mājokli citviet. Bet šajā mājvietā var iemācīties būt atbildīgam - nav teikts, ka arī vispārpieņemto normu opozicionāram vajadzētu laisties lapās. Šo un to noderīgu var apgūt pat viņš.

Mājas kods: 7

Raksturojums. Vieta, kur paslēpties, lai atpūstos, atjaunotu spēkus un domātu par dzīves jēgu. Vieta, kur gūt iedvesmu un pabūt vienatnē. Vieta, kurā viegli mācīties, nodarboties ar zinātni, izdarīt atklājumus. Tā ir rakstnieku, studentu, zinātnieku māja, jo piemērota cilvēkiem, kuri pēta, analizē un cenšas izurbties līdz problēmas saknei. Panākumus var gūt tad, ja izmanto zināšanas, meistarību un specializāciju, nevis šauj uz labu laimi. Mājā ar šādu kodu labi darbojas intuīcija un vēl citas par maģiskām dēvētas spējas. Ja vēlaties doties pa garīgās attīstības ceļu un meklēt atbildes uz metafizikas jautājumiem, tad, lūk, jūsu mājas ir te! Vieta, kur labi jūtas noslēgti cilvēki. Ja abiem dzīvesbiedriem patīk pašanalīze un garīgie meklējumi, tad arī viņi jutīsies komfortabli.

Problēmas. Ja nākas dzīvot mājā ar šādu kodu, tad partneri var atsvešināties - tā nav pati piemērotākā vieta kopdzīvei un attiecībām. Cilvēki dzīvo kopā, bet jūtas vientuļi. Šī nav mājvieta cilvēkiem, kuri grib sasniegt materiālu labklājību vai izveidot naudīgu un ilgtspējīgu biznesu. Skaitļa 7 nozīme numeroloģijā ir vientuļnieks. Ja esat nolēmis veidot ģimeni, tad varbūt ir laiks meklēt citu mājvietu.

Mājas kods: 8

Raksturojums. Ja gribat sakārtot dzīves materiālo pusi, tad laiks pakot mantas un pārcelties uz māju ar kodu 8. Tāda dzīvesvieta piemērota organizētiem cilvēkiem. Dzīvojot namā ar šādu kodu, disciplinēts un pret finansēm akurāts cilvēks savas pozīcijas spēs pastiprināt un nostiprināt. Skaitlis 8 liecina, ka sabiedrības atzinība neies secen un par labu darbu būs gan laba alga, gan cieņa. Vārdu sakot, var gaidīt panākumus un naudu. Lai atbilstu mājas enerģētikai, ir nepieciešama izlēmība, loģiska rīcība un spēks. Šī māja nav klusa, silta ģimenes ligzdiņa, drīzāk - komandpunkts lietišķam cilvēkam. Tāds nams ir atbilstīgs lietišķi domājošiem cilvēkiem, kam patīk panākumi, vara un nauda. Ja cilvēks pilnveidojas, tad sāk ievērot, ka garīgie centieni palīdz īstenot dzīves materiālo pusi. Vai notiek arī pretēji? Varbūt.

Problēmas. Nauda nāk un iet. Izdevumi ir lieli, tāpēc gribas arī tādus pašus, ja ne lielākus ienākumus. Ja cilvēks ir tendēts uz materiālās dzīves labumu iegūšanu, tad viņam jāprot vienmēr būt formā un nezaudēt loģisku spriestspēju arī brīžos, kad jāzaudē nauda. Panika nav labs padomdevējs. Akurāti pārvaldīt finanses, būt godīgam, kārtīgam un taisnīgam - tas būs jāiemācās, ja līdz šim dzīvots pēc citiem principiem. Izšķērdībai nav vietas, skaitlim 8 «nepatīk» slikta finanšu pratība, kā tagad pieņemts dēvēt prasmi rīkoties ar naudu un vērtspapīriem.

Mājas kods: 9

Raksturojums. Līdzjūtība, tolerance, humānisms - trīs vaļi, uz kuriem balstīta dzīve šajā namā. Skaitlis 9 norāda uz spēju nepakļauties dažādiem ierobežojumiem un uzskatiem, kas neatbilst jūsu filozofijai. Kāda tā ir? Skatīt teikumu par trim vaļiem. Tādā mājā labi jutīsies cilvēki, kuri domā globāli. Ja gribat izprast cilvēkus un palīdzēt viņiem dziedināt dvēseles brūces, tad šī ir īstā māja. Intuīcija, sapņi, dziedniecība, garīgums, māksla, teātris, filozofija - tas viss iederas mājā ar kodu 9. Līdzīgs piesaista līdzīgo - tas ir par šajā mājā dzīvojošiem, bet ne tikai tā. Viedi, līdzjūtīgi un humāni cilvēki pievilks līdzīgi domājošos, kā arī naudīgus mecenātus. Ja ir doma par labdarību, tad nauda tādam mērķim būs.

Problēmas. Māja, kurā var valdīt sakāpinātas emocijas. Skaitlis 9 attiecas arī uz spēcīgām jūtām, tāpēc jāuzmanās, lai nezaudētu prasmi sevi savaldīt, kad veselais saprāts sāk piekāpties pāri malām palojošām jūtām. Devītnieks ir tendēts uz jūtām, darbiem un domām pasaules mērogā, tāpēc var nepamanīt, kā jūtas cilvēki viņa tuvumā. Vai tuviniekiem ir labi? Vai nevajag palīdzību? Pasauli glābjot, var pazaudēt kaut ko būtiskāku ikdienā. Šis skaitlis pieprasa spēcīgas jūtas un nereti pasniedz sāpīgas mācībstundas tiem, kuri atrodas devītnieka ietekmē.

KĀ APRĒĶINĀT?

Katram burtam atbilst skaitlis. Mājas adresē tos saskaita visus kopā, līdz iegūst skaitli no 1 līdz 9. Adresē tiek izmantots gan ielas nosaukums, gan arī vārds iela: Kārklu iela 5. Taču, ja ikdienā savu adresi dēvējat, piemēram, Kārklu 5, tad var rēķināt tikai pēc šī nosaukuma. Iegūtais iznākums var atšķirties. Tāpēc jo interesantāk salīdzināt, kādai mājas enerģētikai dzīvesvieta šķiet atbilstošāka.

Dzīvesvieta ir: Kārklu iela 5.

K Ā R K L U I E L A 5

7+2+7+7+9+2+4+7+9+1+5=51/6

Mājas kods: 6

Dzīvesvietu ikdienā dēvē: Kārklu 5.

K Ā R K L U 5

7+2+7+7+9+2+5=39=3+9=12/3

Mājas kods: 3

Ciparu un burtu atbilstība

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A Ā B C Č D E Ē F

G Ģ H I Ī J K Ķ L

Ļ M N Ņ O P R S Š

T U Ū V Z Ž