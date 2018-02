PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. No mājokļa ar labu enerģētiku ieguvēji būs visi  

«Vēdiskajās tradīcijās māja tiek uzskatīta par sievietes smalkā ķermeņa turpinājumu. Pēc Vastu principiem nelabvēlīga māja ar vāju, destruktīvu enerģētiku vispirms ietekmēs tieši sievietes veselību un psihi, savukārt no mājokļa ar labu enerģētiku ieguvēji būs visi,» ir pārliecināta Viktorija Darakova, Vastu Šastra* speciāliste, kas ar šo vairāk nekā 5000 gadu seno vēdisko zinātni nodarbojas jau 20 gadu, ir sarakstījusi grāmatu, pasniedz seminārus, sniedz konsultācijas. «Mums visiem ir gadījies nokļūt vietās, kurās jūtamies labi, un vietās, no kurām ātrāk gribas iet prom. Vastu zinātne sniedz tam skaidrojumu.»

«Diez vai cilvēki biežo nogurumu, slikto garastāvokli, spēka un laika trūkumu, vājo gremošanu, lieko svaru un strīdus ģimenē saista ar neveiksmīgu dzīvokļa izkārtojumu, bet, mainot dzīves telpu, tas kļūst acīmredzams,» saka Viktorija Darakova. Speciāliste uzsver, ka senās indiešu zinātnes par mājokļa novietojumu vidē un tā iekārtošanu mērķis ir radīt harmonisku dzīves telpu, kurā dzīvojošie būs veseli, bagāti un laimīgi, kuru mājās prānas (dzīvības enerģijas) būs pietiekami. Vastu sniedz ieteikumus mājas celtniecībai un iekārtošanai, jo, ja māja netiek iekārtota saskaņā ar šiem principiem, tās iedzīvotāji var slimot, kļūt nelaimīgi un neveiksmīgi dažādās dzīves sfērās. Mūsdienu pragmatiskie cilvēki bieži domā, ka mājai jābūt iekārtotai tikai funkcionāli un moderni un nav nozīmes, kurā mājas daļā kas atrodas, tomēr Viktorija Darakova, kura šādu viedokli savā praksē dzirdējusi bieži, par to tikai pasmaida: «Tam ir liela nozīme, vairums tikai to nezina.» Un šajā gadījumā darbojas princips - likumu nezināšana neatbrīvo no atbildības, respektīvi, tas, ka kāds nezina šos likumus, nenozīmē, ka tie neeksistē.

«Daudzus biedē vēdiskie nosaukumi, tie šķiet dīvaini, jo nelīdzinās mums ierastajiem, un tāpēc šķiet - tas nav mums, tomēr ir vienalga, kā to nosaukt, teiksim, Sauli var dažādi apzīmēt, bet no tā jau nemainās tās izpausmes,» saka Viktorija Darakova. «Enerģijas mūs ietekmē, un visus vienādi. Vastu Šastra izmanto divas galvenās pozitīvās enerģijas - tās, kas nāk no austrumiem un ziemeļiem. Absolūti visiem iedzīvotājiem uz Zemes Saule lec austrumos, Saule ir gaismas un dzīvības avots, tā nodrošina ēdienu uz Zemes, cita avota cilvēkam nav, un šī enerģija nāk no austrumiem, bet otra labvēlīgā enerģija nāk no ziemeļiem, un tas saistīts ar Zemes elektromagnētisko lauku, un arī tas ietekmē pilnīgi visus iedzīvotājus uz Zemes. Ja mēs šīm enerģijām esam atvērti, tad tās mūs arī uzlādē, pretējā gadījumā mēs paliekam bez šo enerģiju labvēlīgā spēka. Tieši tas ir Vastu Šastra princips - būt atvērtam pozitīvām enerģijām, būt noslēgtam negatīvām enerģijām.»

Viktorija Darakova atgādina, ka mūs ieskauj materiālā (fiziskā, redzamā) pasaule un nemateriālā (neredzamā) pasaule. Fizisko pasauli var sataustīt, tāpēc mums tā šķiet reālāka, bet pasaulē ir virkne parādību, kuras nav iespējams ieraudzīt un sataustīt, bet var sajust to labvēlīgo (nelabvēlīgo) ietekmi un klātbūtni. Vēdas saka, ka viss apkārt ir dzīvs un caurstrāvots ar dievišķo enerģiju. Ka Visums un cilvēka ķermenis sastāv no pieciem pamata elementiem - ūdens, uguns, zemes, gaisa un ētera, un arī mājas sastāvdaļas ir tādas pašas, tās atrodas katra savā zonā. Mājai tāpat kā cilvēkam ir mute (galvenās ieejas durvis), acis (logi), naba (centrālā daļa), galva (ZA sektors), kājas (DR), rokas (ZR un DA sektors), visa māja funkcionē tāpat kā cilvēka ķermenis. Vēl vairāk - katrai mājai ir savs gars - Vastupuruša, kas ir dzīva, bet nemateriāla būtne, kas iemiesojas mājā tāpat kā dvēsele cilvēka fiziskajā ķermenī tā rašanās brīdī. «Pats galvenais - cilvēkiem jāsaprot, ka apkārt viss ir dzīvs, arī mūsu māja ir dzīva, un tajā dzīvo mājas gars. Un tā nav nekāda mistika. Ir mājas, kurās ieejot cilvēks jūtas labi, harmoniski, bet citās kaut kā viss ir briesmīgi. Un Vastu Šastra izskaidro, kāpēc cilvēks tā jūtas - kādā mājā labi, kādā - slikti. Ja mājas garam ir labi, tad tās iedzīvotājiem arī ir labi, ja mājas garam ir slikti, tad arī mājas iedzīvotājiem ir slikti. Cilvēkam ir labi, ja viņam ir visas ķermeņa daļas, viņš nav kā iespiests vai saspiests, līdzīgi ir mājas garam. Mājas garam ir nepieciešama noteikta dzīvojamās telpas forma - vai nu kvadrāts, vai nu samērīgs taisnstūris,» saka Viktorija Darakova. Ja cilvēkam dzīvē viss ir labi, visticamāk, viņa mājoklī ir labs Vastu Šastra, bet ja visu laiku ir sajūta, ka mājā nav atpūties, ka viss kļūst arvien sliktāk un sliktāk, tas nozīmē, ka vajag kaut ko mainīt. Vastu Šastra speciāliste uzskata, ka cilvēkam, kurš jūt nepieciešamību savu mājokli «pārbaudīt» pēc šīs zinātnes principiem, ieteicams meklēt speciālistu, jo tikai pēc mājokļa plāna izvērtējuma ir iespējams noteikt diagnozi dzīvojamajai telpai, proti, to, kas ir slikti, un atrast labākās defektu kompensējošās metodes.

«Tas ir karmisks jautājums - ja rodas iespēja kaut ko mainīt, vispirms rodas zināšanas, pēc tam iespēja mainīt. Pat ideja, ka vajadzētu vērsties pie speciālista, kurš palīdzēs noteikt defektus un radīs iespējas tos novērst, jau ir cilvēka attīstības līmeņa liecība. Ja uzlabojas liktenis, tad rodas zināšanas, lai dzīvē piesaistītu pozitīvas pārmaiņas, bet ja tādu iespēju nav, tad zināšanas, kā likums, arī neatnāk, un cilvēki, kā likums, izdzīvo, nevis dzīvo; viņi saka - tās ir muļķības, man jāstrādā trīs darbos, jāmaksā rēķini. Un iegūtās zināšanas vajag izmanot, nevis krāt kā krāmus,» ir pārliecināta speciāliste Viktorija Darakova. Tomēr ir cilvēki, kuri vienkārši intuitīvi izvēlas mājas, kurām ir labs Vastu, bet citi ir gluži vai nolemti nokļūt dzīvojamās telpās ar sliktu Vastu. «Tas patiešām atkarīgs no cilvēka karmas, to citādi nevar izskaidrot. Viena ģimene atnāca uz konsultāciju, apskatījāmies viņu esošā mājokļa plānu, izstāstīju viņiem Vastu defektus un kādas grūtības tie radīs ģimenē, un viņi pateica - tieši tā arī ir, rezultātā nolēma pirkt jaunu dzīvokli. Ticiet vai nē - visiem viņu atrastajiem dzīvokļiem, kas atradās dažādās vietās Rīgā, bija analoģiski defekti. Tas nozīmē - šiem cilvēkiem pagaidām ir tāds liktenis, viņiem jāiziet cauri šiem sarežģījumiem, jāgūst tieši šāda pieredze, tāpēc visu laiku man nesa praktiski identiskus variantus.»

Tie, kas tic, un tie, kas netic mājas gara esamībai un noteiktiem Vastu likumiem, var paņemt rokās kompasu un savā dzīves telpā šo to būtisku pamainīt.

Mājas centrs

Ļoti jutīga vieta mājoklī, vēlams, lai tas būtu tukšs un brīvs, tur nedrīkst būt smagas lietas. Saskaņā ar Vastu Šastra, centrā atrodas mājas gara naba, un tā ir svarīga un arī jutīga ķermeņa daļa jebkurai dzīvai būtnei. Vai kādam būtu patīkami, ja uz nabas visu laiku būtu smagi priekšmeti? Vislabāk šo vietu atbrīvot, ja ne - Vastu Šastra zinātne saka - mājas iemītniekiem būs problēmas ar veselo saprātu. Tāpat ieteicams, lai katras telpas vidus būtu tukšs.

Uz kuru pusi labāk gulēt?

Ir dažādas teorijas, uz kuru pusi labāk gulēt, respektīvi, uz kuru debess pusi tiek likta galva. Vastu ir skaidra atbilde - ir ļoti nelabvēlīgi gulēt ar galvu uz ziemeļiem. Kas notiek, ja divus magnētus saliek kopā? Atgrūšanās. Arī cilvēka ķermenis ir magnēts, cilvēka seja ir austrumi, pakausis - rietumi, galvas virspuse - ziemeļi, kājas - dienvidi. Ja mēs guļam ar galvu uz ziemeļiem, tas nozīmē, ka tiek mēģināts savienot divus magnētus, bet patiesībā notiek atgrūšanās. Protams, ka uzvar tas magnēts, kas stiprāks, un skaidrs, ka tas nav cilvēks. Ikvienam ar kaut nelielu priekšstatu par cilvēka anatomiju ir skaidrs, ka cilvēka ķermenī ir mazi magnētiņi - dzelzs (sarkanajos asinsķermenīšos jeb eritrocītos atrodas hemoglobīna molekulas, kas satur dzelzi). Attiecīgi - ja mēģina savienot divus ziemeļus, tad fiziskā līmenī asinis attek, un rezultātā cilvēkam rodas galvassāpes, viņš neizguļas, jūtas noguris... Emocionālā un psiholoģiskā plānā rodas atsvešināšanās, atteikšanās - cilvēks slikti saprot, kas notiek reālajā dzīvē. Ja tas ir jogs, kurš meditē Himalajos, tad ir pieņemams, ka viņš guļ ar galvu uz ziemeļiem, bet, ja tas ir sociālu dzīvi dzīvojošs cilvēks, tad viņš sāk krist ārā no sociuma - viņš slikti saprot, kas notiek sociumā, un sociums slikti saprot viņu, cilvēkam fiziskā un psihoemocionālā plānā rodas problēmas.

Ja guļ ar galvu uz dienvidiem, cilvēks guļ paralēli Zemes spēka līnijām, un tās cilvēku enerģētiski uzlādē. Uz dienvidiem labāk gulēt bērniem un veciem cilvēkiem vai arī slimojot, kad nepieciešams atveseļoties. Šajā virzienā ieteicams gulēt cilvēkiem, kas grib mieru.

Ar galvu uz austrumiem labi gulēt tiem, kam ir aktīvs dzīvesveids. Skolēniem, studentiem, arī cilvēkiem līdz jebkuram vecumam, kas aktīvi ir dzīvē.

Uz kuru pusi labāk sēdēt mācoties?

Vislabākais virziens - ar seju uz austrumiem un ziemeļiem. Austrumi - Saules enerģija, kas nes līdzi visu jauno un labvēlīgo. Ziemeļi ir virziens, no kurienes nāk jaunumi, informācija, valda Merkurs. Labs virziens ir ziemeļaustrumi - to pārvada Jupiters, bet tas pārvalda zināšanas.

Ja mācās ar seju uz dienvidiem, tad aktivizējas Marsa enerģija, un tas nozīmē aktivitāti, un cilvēkam nav pacietības sēdēt uz vietas, viņam gribas iet sabiedrībā, uzturēties kompānijās, var pat pilnībā pamest mācības, jo vienkārši nav iespējams nosēdēt uz vietas, gribas iet, darīt, nodarboties ar sportu, tikties ar draugiem...

Ja ar seju uz rietumiem - viss notiks ļoti lēnām. Teiksim, bērns sāk pildīt uzdevumus pusdienlaikā, bet vakarā vēl nav pabeidzis. Viss it kā velkas, nekādi nevar beigties.

Uz kuru pusi skatīties, gatavojot ēdienu?

Gatavojot ēdienu, vislabāk, ja saimniece skatās uz austrumiem. Tas nozīmē, ka viņa pati būs labā garastāvoklī un to «nodos» gatavojamajam ēdienam. Nav slikti arī skatīties uz dienvidaustrumiem vai ziemeļiem.

Ja saimniece skatās uz rietumiem, tad parasti maltītes tapšana ir ļoti ilgstošs process, tās gatavošanai tiek tērēts vairāk dzīvības enerģijas, turklāt cilvēkam arī vielmaiņa var palēnināties.

Ja saimniece, gatavojot ēdienu, skatās uz dienvidiem, tad, visticamāk, šajā procesā būs vairāk nervozitātes un dusmu, sak’, - kāpēc man jāgatavo citiem? Arī ēdiens var būt pārāk piparots, pārāk sacepts, pat piededzis, proti, tajā būs pārāk daudz uguns, jo psihoemocionāli - ēdienā tiek «ieliktas» dusmas. Un vēl - saimniece var bieži sev iegriezt pirkstā, apdedzināt rokas...

Uz kuru pusi skatīties ēdot?

Ja ēdat, ar seju skatoties uz rietumiem, tad arī vielmaiņa palēninās. Un ne visiem tas ir slikti. Teiksim, vata tipa cilvēkiem, kuriem ir dabas dota ātra vielmaiņa, tas pat ir labvēlīgs virziens, savukārt kapha tipam, kuriem ir nosliece uz korpulenci, ir labi ēdot skatīties uz ziemeļiem.

Lai nebūtu liekā svara, ir svarīgs ne tikai virziens, kurā skaties, gatavojot ēdienu un ēdot maltīti, bet svarīgs ir arī ēdiens - kādā garastāvoklī gatavots un arī tiek ēsts. Ēšanai svarīgas arī krāsas apkārt. Piemēram, ja virtuves interjerā būs daudz sarkanās krāsas, tad paaugstināsies Marsa enerģija, palielināsies apetīte, gribēsies asu ēdienu. Dzeltena krāsa sekmē vielmaiņu. Ja ir nosliece uz pārēšanos, tad jāizmanto zaļas un dažādas nokrāsas zilās krāsas - tās mazina vēlmi ēst daudz. Lai mazāk apēstu, var arī izmanot baltas krāsas traukus, virtuvi ierīkot baltā krāsā.

Kur novietot televizoru?

Ja televizoru cilvēks skatās, ar seju vērsts uz ziemeļiem, viņš būs gatavs saņemt informāciju, zināšanas, bet ja ar seju vērsts uz austrumiem - vairosies nepieciešamība skatīties to, kas garīgi attīstīs. Ja filma būs «ne par ko», ja tā neattīstīs, tad neskatīsies, būs vieglāk saprast, ka tā ir velta laika izšķiešana, un būs arī spēks izslēgt.

Ar seju uz rietumiem - laika izšķiešana, televizors burtiski iesūks, nevarēs tam pateikt «nē». Cilvēks apsēdīsies uz piecām minūtēm, bet vienos naktī šķendēsies, ka ir tikai nositis laiku.

Ja ar seju uz dienvidiem - aktivitāte dzīvē tiks nomainīta ar aktivitāti televizorā, proti, tā vietā, lai kaut ko darītu savā dzīvē, cilvēks skatīsies, ko dara citi - nevis pats sportos vai izies pastaigāties, bet skatīsies, kā sporto televizorā... Turklāt šis virziens arī sekmē vardarbības elementus virtuālajā dzīvē.

Ko darīt ar krāmiem?

Ja ir brīva enerģijas plūsma, tad ir iespēja dzīvē kaut ko mainīt, bet, ja ir daudz mantu, enerģija iestāvas, tai nav kustības. Ja cilvēkam sākas slimības, tad ļoti labi iztīrīt telpu. Ļoti ieteicams ģenerāltīrīšanu veikt četras reizes gadā, bet minimums ir divas reizes gadā. Vajadzētu ne tikai noslaucīt putekļus no tālākajiem stūriem, bet arī nomazgāt logus un sienas, ne tikai sakārtot skapi, bet arī tikt vaļā no vecām lietām. Viss, kas nav lietots divus, trīs gadus, ir jāatdod, jāziedo, jāizmet atkritumos, kādam tas noteikti būs vajadzīgs, bet - ne jums. Vai tiem cilvēkiem, kuriem žēl izmest veco, bieži ir kas jauns dzīvē? Viņiem visa dzīve tā arī paiet starp vecām lietām, ir maz jaunā, ir maz pārmaiņu, nav transformāciju, jo tāds ir viņu raksturs - cilvēks tikai raud, ka viņam viss ir slikti, nekas nemainās, bet vajag sākt ar ģenerāltīrīšanu, jo tas atbrīvo vietu jaunajam, pozitīvām pārmaiņām savā dzīvē. Ja gribas sākt kaut ko mainīt, tad visvienkāršākais veids ir ģenerāltīrīšana, atbrīvojot telpu skapī, plauktos, savā mājoklī, savā galvā... Ļoti labi, lai mājas un ikvienas telpas ZA stūris būtu tukšs, jo caur šo vietu cilvēka dzīvē ienāk jaunas pārmaiņas. Ja tur nav brīvas telpas, nav iespējams cilvēka dzīvē ienākt pozitīvām enerģijām.

*Vastu - vieta, laukums, māja, istaba, dzīvojamā platība; Šastra - zinātne, zināšanas.

Pieci zelta likumi mājoklim:

Galvenajai ieejai jābūt skaistai, izrotātai, abpus durvīm nedrīkst būt nekādu krāmu, arī apavu kaudzes, ne ragaviņu, ne slēpju, ne riteņu... Logiem jeb mājas acīm jābūt skaistiem, pievilcīgiem un tīriem. Jo mazāk mājās mantu, jo labāk. Mūsu apziņa pieķeras mantām, skatiens pieķeras mantām, un prāts tiek pārslogots ar iespaidiem, tas neatpūšas. Mājas centram jābūt brīvam, tieši tāpat kā katras istabas centram un mājas, kā arī katras telpas ZA daļai. Mājoklim jābūt pareizi orientētam attiecībā uz debespusēm, ja tā nav (teiksim, uz Z vērsta nevis mājas siena, bet mājas stūris), iespējams, pienācis laiks mainīt mājokli.

Mājas sadalījums astoņās funkcionālās daļās

Mēness

Bērnu istaba

Saimnieku guļamistaba

Viesu istaba

Produktu noliktava

Tualete vai veļas telpa

Virtuve

Merkurs

Darbistaba, seifs

Viesu istaba vai dzīvojamā istaba

Bērnistaba

Vannas istaba

Jupiters

Istaba meditācijai

Plaša, atklāta telpa

Viesu istaba

Bērnistaba

Dzeramā ūdens glabātava

Saule

Viesu istaba

Ēdamistaba

Vannas istaba, duša

Veranda, terase

Venera

Virtuve

Bērnistaba

Boileru telpa, katlumāja

Elektroierīces, datori, TV

Pirts, kamīns

Marss

Guļamistaba

Produktu noliktava

Tualete

Noliktava

Rahu

Saimnieku guļamistaba

Inventāra noliktava

Garderobe sezonas drēbēm

Trepes

Saturns

Ēdamistaba

Darbistaba

Istaba meditācijai

Bērnistaba

Tualete

Brahmastana

Brīva telpa gaisam un gaismai

Krāsas interjerā

Vispārējais princips - mājas ZA izmantot gaišākas krāsas, bet DR - tumšākas

Austrumi - balts, dzelteni oranžs, terakotas krāsa

Dienvidaustrumi - rozā, koraļļu krāsa

Dienvidi - sarkans, safrāna krāsa

Dienvidrietumi - pelnu pelēks, ceriņkrāsa, violets

Rietumi - visas zilā nokrāsas

Ziemeļrietumi - balts, debeszils, pērļu balts

Ziemeļi - visas zaļā nokrāsas

Ziemeļaustrumi - zelta krāsa, dzeltena, oranža